¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

El escritor Antonio Orlando Rodríguez.

VIERNES

Antonio Orlando Rodríguez presenta, ‘Cuentos de cuando La Habana era chiquita’, gratis

La Habana cumple 500 años, y como parte de la Fiesta de la Lectura, evento organizado por la Fundación Cuatrogatos, el escritor Antonio Orlando Rodríguez presenta la obra, que ha sido ilustrada por el destacado artista mexicano Israel Barrón, quien estará presente, al igual que la destacada actriz Teresa María Rojas, quien leerá fragmentos del libro.

Detalles: 11, 8p.m. Books & Books, 265 Aragón Ave., Coral Gables, FL, 33134, (305) 442-4408.

Deco a través de la danza, gratis

La historia de Miami Beach siempre ha sido de cambio y movimiento; desde un pantano infestado de mosquitos, hasta una granja de cocoteros y, finalmente, una floreciente meca Art Deco, nacida de un auge de la construcción.

Detalles: 11, 7 – 8:30 p.m. The Wolfsonian – FIU, 1001 Washington Ave., Miami Beach, FL, 33139.

Oktoberfest original en West Kendall

Es el festival de más larga duración en Florida celebra sus 61 años. Los militares activos y retirados son gratuitos todos los días con identificación. La policía, los bomberos y los empleados del condado de Miami-Dade son gratuitos los domingos con identificación. $5-$30.

Detalles: 11b, 6p.m. – 12 a.m.; 12, 1 p.m. - 12 a.m.; 13, 12 - 10 p.m., German American Social Club, 11919 SW 56 St., 33175.

Arthur Hanlon trae su gira ‘Gringo en la Habana’

Dentro de la temporada del Broward Center for the Performing Arts y Parker Playhouse, 2019-2020. Pianista, compositor y arreglista americano Arthur Hanlon fusiona estilos y música a través de su piano. $24 - $25.

Detalles: 11, 8:30 p.m., Broward Center for the Performing Arts, 201 SW 5 Ave., Fort Lauderdale, FL, 33312, (954) 462-0222.

Día Rave del carnaval de Miami

Junto a un anfitrión de los mejores DJS caribeños; DJ privado Ryan, D. bandido. Dr. Esan y otros. Escucharás música fuera de serie, con las últimas mezclas de sonidos que mueven la tierra

Detalles: 11, 3 -10 p.m. Duck Work Miami, Miami, FL. 33127.

Concierto de Maluma con su ‘Tour mundial 11:11’. Theo Wargo Getty Images

Concierto de Maluma con su ‘Tour mundial 11:11’

11:11 es el cuarto álbum de estudio del cantante colombiano Maluma, fue lanzado el 17 de mayo de 2019 bajo el sello Sony Music Latin. Compuesto por 16 temas cuenta con las colaboraciones de, Ricky Martin, Ozuna, Nicky Jam, Zion & Lennox, y Madonna, entre otros. Ahora se convierte en su nueva gira mundial.

Detalles: 11, 8 p.m. AmericanAirlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL, 33132.

Concierto de Jaden, DJ Irie, y Crespo

Jaden Smith en vivo es increíble, saca las vibraciones de todos y los lleva fuera de este mundo. Todos charlan como si se conocieran por años, pasando un tiempo increíble. Él hace música de de fuego y los amigos que lo acompañan son igual de buenos.

Detalles: 11, 11p.m. LIV Nightclub, Fontainebleau, 4441 Collins Ave., Miami Beach, FL, 33140.

Concierto de la banda Black Guayaba de Puerto Rico.

Black Guayaba es una de las bandas más reconocidas del rock en español de Puerto Rico y la única de su país ganadora de un Grammy como Mejor Álbum Latino de Rock.

Detalles: 11, 9 p.m. Flamingo Theater Bar, 905 Brickell Bay Dr., Miami, FL, 33131, (786) 803-8194.

Homenaje a Julio Jaramillo

Celebra la vida y la música del cantante ecuatoriano Julio Alfredo Jaramillo Laurido, más conocido como Julio Jaramillo, fue un cantante y músico ecuatoriano apodado. El ruiseñor de América. El Rinconcito paisa 2 lo estará homenajeando, $20

Detalles: 11, 8 p.m., Rinconcito paisa 2, 12825 SW 42 St., Miami, FL, 33175.

Clase magistral sobre la técnica de José Limón, gratis

Las clases magistrales se ofrecen en, Danza moderna, Jazz Moderno, Ballet, así como Yoga y Pilates. Este aspecto del programa fomenta la autodisciplina y la automotivación, desafiando a los estudiantes a asimilar nuevo material e información rápidamente.

Detalles: 11, 1:30 p.m. Little Haiti Cultural Complex, 212 NE 59 Terr., Miami, FL, 33137, (305) 975-8489.

SÁBADO

Festival de jazz dominicano del sur de la Florida. Cortesía/Festival de jazz dominicano

Festival de jazz dominicano del sur de la Florida

8vo encuentro será el escenario para recibir a Sócrates García con la Orquesta latina de jazz y a Maridalia Hernández, rindiendo tributo al Maestro Rafael Solano por su música, con un invitado especial, Niní Cáffaro. Patrocinado por el Ministerio de turismo de la República dominicana, el Consulado de la República Dominicana en Miami, EB Hotels, Cafecito Pérez, Yarumba Restaurant, Papi Wine, entre otros. Producción de Landestoy Enterprises, INC.

Detalles: 12, 8 p.m. Miramar Cultural Arts Center, en Broward, 2400 Civic Center PL. Miramar, FL. 33025; (786)-286-3669.

Cierre de la Fiesta de la lectura

La Fundación Cuatrogatos invita al cierre de la Fiesta de la lectura 2019 de Miami, con la obra de teatro infantil El cangrejo volador, inspirada en el cuento de Onelio Jorge Cardoso, la actuación y puesta en escena de Leonardo Van Schermbeek, libreto de Antonio Orlando Rodrí­guez y dirección de arte de Jefferson Quintana. Este espectáculo de tí­teres es una divertida y poética parábola sobre el derecho de los seres humanos a soñar y a escoger sus caminos personales.

Detalles: 12, 11:30 a.m. Dowtown Doral Pop-Up x Mind Body Social, 5241 NW 87 Ave., D109. Doral, FL, 33178, (305) 471-4965.

Celebración del Mes de la Herencia Hispana en Barnes & Noble, gratis

Tarde familiar llena de diversión, con una presentación de la Dra. Mariana Díaz-Wionczek, académica y defensora de la educación bilingüe, sobre cómo criar niños bilingües. Los niños pueden disfrutar de cuentos, artes y manualidades, pintura de caras y regalos.

Detalles: 12 11:30 a.m. - 1:30 p.m., Barnes & Noble, 12405 N. Kendall Dr., Miami, FL, 33186.

Concierto de Victor Manuel y el Grupo Niche

Victor Manuelle es un cantante y compositor de salsa puertorriqueño de gran éxito. Ha lanzado más de 15 álbumes de larga duración. Grupo Niche es un grupo de salsa de Cali, Colombia, compuesto por Tito Gómez, Álvaro del Castillo, Moncho Santana, Jairo Varela y Charlie Zaa.

Detalles: Magic City Casino, 450 NW 37 Ave., Miami, FL, 33125, (305) 649-3000, www.magiccitycasino.com/liveevent.html.

Arte para niños en el museo Bass

Los artistas jóvenes desarrollarán una cartera de obras de arte mientras desarrollan habilidades técnicas a través de la instrucción grupal semanal, dirigida por artistas de enseñanza, que exploran diferentes medios, técnicas y herramientas para la creación artística. $ 15

Detalles: 12, 10:30 a.m. – 12:30 p.m. El Museo de Arte Bass, 2100 Collins Ave., Miami Beach, FL. 33139.

Festival de otoño en Little Farm

Está decorado para el otoño con muchas calabazas para elegir, y numerosas oportunidades para tomar fotografías. La tarifa de entrada incluye paseos en pony para todos los niños, un área de caricias abierta a todos, un recorrido por la granja y el jardín de mariposas. Las ganancias benefician a la Fundación Prader-Willi.

Detalles: 12-27, 10 a.m. – 4 p.m. (sábados y domingos) The Little Farm, 13401 SW 224 St., Goulds, Florida 33170; (305) 258-3186, TheLittleFarmMiami@gmail.com,

El Festival del orgullo LGBTQ de Arte y moda, gratis

De regreso por demanda popular los famosos Art Diva Bus Tours, comandados por el más feroz Drag Queens de Miami, promueven la igualdad y la equidad para las comunidades latinx LGBTQ a través de educación, liderazgo y conciencia. Celebrando la Herencia Hispana.

Detalles: 12, 7 p.m. Fashion Gala, Frost Art Museum FIU, 10975 SW 17 St., Miami, FL, 33199.

Puesta de sol marroquí, Soca Brainwash Miami 2019

La etapa final de la gira Soca Brainwash 2019, termina el sábado de carnaval en el pintoresco Miami Seaquarium al aire libre. Únase a DJ Private Ryan, mientras presenta el Puesta de sol marroquí, la continuación del exitoso tema Puesta de sol del tequila. Este es el mayor evento del festival de soca en Miami. Código de vestimenta: estilo marroquí.

Detalles: 12, 3 - 11 p.m. Miami Seaquarium, 4400 Rickenbacker Causeway, Miami, FL. 33149.

Carnaval Miami 2019, ‘Viva la carnival’

Con orgullo le presentamos Viva La Carnival, una experiencia de fiesta verdaderamente única. Preparamos el escenario como nunca antes lo ha visto, con los DJ más poderosos de las Indias Occidentales del planeta. Nuestra barra premium totalmente cargada aceptará efectivo y tarjetas de crédito. 21 + para beber.

Detalles: 12, 9 p.m. – 3 a.m. Skyline on Brickell, 2101 Brickell Ave., Miami, FL, 33131; (754) -400-0960, VivaLaCarnival.com

Una fiesta para Soca

En 2019 One Fete será más grande y mejor, así que ven a formar parte de nuestro Lay Lay Famalay. Maná Wynwood, es el mejor lugar interior y exterior para el Carnaval de Miami. Habrá muchos artistas de soca; bebidas premiun gratis, de 7 a 9 p.m. $60, general.

Detalles: 12, 7 p.m. – 4 a.m. Mana Wynwood Convention Center, 318 NW 23 St., Miami, FL, 33127.

Cerveza ilimitada en el Festival de cerveza de Miami ‘Grovetoberfest 2019’

La fuerza será enérgica con cerveza artesanal en Grovetoberfest. Experimentarás el festival de cerveza con todo incluido más grande y esperado de toda la galaxia (estas son las cervezas que estás buscando), una selección de más de 400 cervezas artesanales, degustaciones, música en vivo y algunas de nuestras características favoritas anuales. 21 +

Detalles: 12, 2 – 7 p.m. Regatta Park, 3500 Pan American Dr., Miami, FL, 33133.

‘Los monólogos de la vagina’

‘Los monólogos de la vagina’, obra escrita por la feminista estadounidense Eve Ensler, se ha vuelto el epicentro de un movimiento sin ánimo de lucro que lucha en contra de la violencia de género.

Detalles: 12, 8 p.m. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188 St., Aventura FL, 33180, (877) 311-7469 info@aventuracenter.org.

Gestión de inventario y documentación profesional para artistas

Desde 2007 la Fundación Joan Mitchell se ha comprometido a preparar artistas en todos los puntos de carrera para el negocio. Este taller presentará a los participantes al programa CALL como un estudio de caso interdisciplinario e intergeneracional, y compartirá las herramientas de desarrollados.

Detalles: 12, 1:30 - 3:00 p.m. Oolite Arts, 924 Lincoln Road, Miami Beach, FL, 33139.

Raulin Rodriguez & Sus Amigos, ‘Concierto de Bachata’

Raulín Rodríguez celebra su esperada gira del 30 aniversario en el arte. Raulín actuó recientemente en Las Vegas donde tuvo colaboración con Romeo Santos. Pionero en la bachata, es reconocido continúa sobresaliendo como una leyenda moderna.

Detalles: 12, 8:30 p.m. Charles F. Dodge City Center Pembroke Pines, 601 City Center Way, Pembroke Pines, FL, 33025.

DOMINGO

Un paseo en bicicleta para conocer la historia de Miami

Dade Heritage Trust te invita a conocer la belleza, arquitectura e historia de la ciudad en bicicleta; recorridos urbanos, increíbles oportunidades para aprender sobre nuevos lugares y espacios históricos. Brownsville es un vecindario con importantes sitios culturales, que incluyen el histórico Hampton House, el Lincoln Memorial y los cementerios Evergreen, el salón de té Georgette y más. $5 – $10

Detalles: 13, 10 a.m. – 12:30 p.m. Dade Heritage Trust, 190 SE 12 Terrace, FL, 33131.

Festival del Orgullo Hialeah 2019 ‘One Love 2019’

Hialeah Pride es un evento abierto y acogedor para toda la comunidad y aliados. Incluye barra libre, buffet, bolsa de botín, estacionamiento VIP, baños VIP privados, VIP con aire acondicionado 3 pisos arriba con vista al recinto del festival y al escenario principal. $75.

Detalles: 13, 1 – 9 p.m. Hialeah Park Race Track, 2200 East 4 Ave., Hialeah, FL, 33013.

ENTRESEMANA

Charla de arte con Tina Salvasen

Tina Salvesen nació en Florida, después de vivir en el noreste y Europa durante muchos años, regresa. Su trabajo se centra en la creación de marcas finas, con el uso de carbón, lápiz, tinta, acuarela, pasteles, pintura y encáustica, para crear su obra de arte.

Detalles: 15, 6:30 - 8 p.m. Miami Beach Urban Studios, 420 Lincoln Rd., Suite 440, Miami Beach, FL, 33139, (305)-535-1463, janthomp@fiu.edu.

La Fundación Miami presenta ‘Mi historia de Miami’

Organizada por la Fundación Miami y apoyada por la Iniciativa de Futuros Urbanos de Miami, MBUS. Este segundo evento My Miami Story, se trata de lograr que los miamenses se aseguren de que nuestros hijos reciban una buena educación, lugar seguro y asequible para vivir y conseguir un trabajo cercano a casa.

Detalles: 15, 7: 45 – 9 p.m. Miami Beach Urban Studios, 420 Lincoln Rd., Suite 440, Miami Beach, FL, 33139.

Tomate una copa y escribe mejor

Una tertulia literaria guiada. Embriaga a tu editor interno y exprésate con libertad. Te damos un tema y escribes. Si quieres, compartes el texto con el resto de los participantes. Socializamos y tomamos una copa Con: Alejandra Czarny Tema: Dándole ritmo a la palabra.

Detalles: 17, 7 p.m. Imago Art in Action, 165 Majorca Ave., Coral Gables, FL, 33134.

Una noche de tour en Miami, ‘Culture Crawl’

El objetivo es que los residentes y visitantes exploren y se familiaricen con Miami Beach y la gran cantidad de sus ofertas culturales, en galerías, exposiciones de arte, estudios, demostraciones de impresión 3D, y trabajo en red con diseñadores de Miami.

Detalles: 17, 6 – 9 p.m. Sinfonía del Nuevo mundo, 500 17 St., Miami Beach, FL, 33139, (305) 861-3616.

Demostración de preparación de comidas frescas

Aprenda recetas, técnicas, y cómo hacer cuencos saludables, deliciosos y a base de plantas, en este adelanto especial de demostración de cocina con della bowls, y con la Chef Julie Frans, Directora Comunitaria y Culinaria de The Doral Yard. $25

Detalles: 17, 6:30 -9 p.m. Downtown Doral Pop Up, 5241 NW 87 Ave., D109, Doral, FL, 33178.