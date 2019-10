El concierto de Enrique Chía este domingo trae a una invitada muy especial

Enrique Chía se presenta en concierto el domingo 13 de octubre a las 3:00 p.m. en el Miami-Dade County Auditorium.

Aunque desde los cinco años toca el piano, cuando llegó el momento de ir a la universidad, el músico Enrique Chía optó por estudiar un doctorado en metalurgia. De allí que trabajara como maestro en el departamento de ingeniería de Georgia Tech, una de las universidades más importantes de tecnología de Estados Unidos. “No es que haya dejado la música, aclaró en esta entrevista con el Nuevo Herald, “la música iba conmigo a todas partes, pero también tenía una gran pasión por los minerales y la química”.

Así las cosas, el artista cubano llegó a vivir en Alabama, en donde dirigió una importante empresa de acero, época que aprovechó para patentizar 50 inventos relacionados al procesamiento y desarrollos de esa industria. Sin embargo, su mejor “invento” estaba aún por venir: llevar la música romántica, especialmente de boleros, al piano.

“Siempre he sido un gran romántico y siempre he volcado todo ese sentimiento en mi piano. Por eso a mediados de los 90 decidí que esa gran pasión que tenía la podía llevar a un disco, y desde entonces siempre han surgido nuevas oportunidades de seguir haciéndolo. Para ser exacto han sido 52 oportunidades, es decir discos”.

“La clave para seguir grabando”, dice, “es complacer al público. Desde que comencé a grabar siempre ha estado el desafío que hay otros géneros sonando en la radio. Pero siempre he sabido que hay un gran público que ama las canciones del recuerdo y con ellos he establecido una relación muy bonita”.

Así Chía ha llevado a su teclado los mejores éxitos de Armando Manzanero, Los Panchos, canciones emblemáticas de Cuba, del maestro Ernesto Lecuona… “Uno de los últimos discos que hice fue Romance in Tuscany: A Tribute to Pavarotti. Es un disco muy bello con temas inmortales como O Sole Mio y That’s Amore. También hice Piano Under The Stars at Vizcaya, que fue un programa especial para PBS, que se grabó en el palacio Vizcaya’.

Después de más de tres décadas grabando tributos a grandes compositores de todo el mundo, Chía declara que hay uno que ha permanecido siempre muy cercano a su corazón: “El maestro Ernesto Lecuona porque tenía una forma increíble de componer, es insuperable. Por eso todos mis conciertos incluyen varios de sus temas, y terminan con mi pieza favorita de él: Siempre en mi corazón. Es un tema muy fuerte para mí, porque mi mamá también lo tocaba’.

Entre un disco y otro, el músico cubanoamericano siempre encuentra el espacio para reunirse con su público y este domingo 13 de octubre a las 3:00 p.m. se presentará en el Miami Dade County Auditorium: “Es una cita que ya tengo establecida casi anualmente”, explica. “Esta vez vengo acompañado de siete músicos”.

También contará con la presencia de una invitada muy especial, su nieta Amanda, de dieciséis años. “A ella le encanta el ballet y a mi me encanta verla bailando”, declara orgulloso. “Soy el feliz abuelo de tres nietos muy inteligentes. Los dos varoncitos (John y Pierson), tocaban piano, pero con la adolescencia cambiaron el teclado por el deporte. No les insistí, porque en la vida todo tiene que ser espontáneo”.

Precisamente por eso, dice, él nunca ha sido un pianista que entrene diariamente o se pase estudiando frente al teclado: “Yo toco conforme lo voy sintiendo. Sí, ahora que vamos a tener concierto, ensayo con los músicos un par de veces, pero nada muy riguroso porque me gusta que mi música surja de manera muy natural. En los conciertos quien manda es el público. A veces llevo un repertorio preparado y, cuando estoy el escenario, la gente comienza a pedir otras canciones. Yo los complazco, porque al final el público es quien manda”.

