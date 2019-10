¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

VIERNES

Deepak Chopra: “Metahumano”

Unity on the Bay le da la bienvenida a uno de los pioneros del mundo en medicina integral y transformación personal, el Dr. Deepak Chopra. Esta vez hablará sobre la investigación de su nuevo libro MetaHuman.

Detalles: 1, 6 p.m. Barry University, 11300 NE. 2nd. Ave. Miami Shores, FL. 33161

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Nina Pastori y Pitingo, “Que viva el flamenco”.

Una noche sin precedentes en la ciudad de Miami y todo Estados Unidos. Niña Pastori y Pitingo, dos de las más grandes estrellas españolas del flamenco contemporáneo, traen su impresionante espectáculo de flamenco-pop y soulería.

Detalles: 1, 8:30 p.m. Teatro Fillmore, 1700 Washington Ave. Miami Beach, FL. 33139; (305) 673-7300

“Primera noche retro de Halloween 80” con Martha Wash y Shannon

La cantante y compositora estadounidense Martha Wash se presentará en la Primera noche retro de Halloween 80 de MDD. Con su voz poderosa ha logrado doce éxitos número uno en la lista Billboard. Shannon es mejor conocida por su serie de éxitos como, Give Me Tonight, y Let The Music Play.

Detalles: 1, 6 – 9 p.m. Palm Court Plaza, 140 NE. 39th. St. Miami, FL. 33137; (305) 722-7100

Salón internacional del automóvil de Miami

Es uno de los cinco principales espectáculos automotrices en los Estados Unidos que se celebra cada otoño. Es también la primera exposición importante de la nueva temporada de autos. Adultos: $ 15; Niños de 6 a 12 años: $ 6; Niños menores de 6 años: gratis

Detalles: 1-10, 5 p.m. 1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL. 33139; (305) 947-5950

New World Dance Ensemble

Presentará una noche emocionante con algunos de los coreógrafos más destacados de la actualidad, incluido el Director Artístico de la compañía Alvin Ailey American Dance Theatre, Robert Battle, y Eduardo Vilaro, Director Artístico del Ballet de la Ciudad de Nueva York. $12

Detalles: 1, 8 p.m. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE. 188th. St. Aventura, FL. 33180

Concierto de Luis Enrique y C4 Trio

El distinguido vocalista y compositor nicaragüense de salsa, Luis Enrique, fue pionero en el movimiento de salsa romántica, con varias nominaciones al Premio Grammy Latino. C4 es un trío de cuatro venezolanos, Ganadores del Latin Grammy, y de 10 Premios Pepsi Music.

Detalles: 1, 8 p.m. Miramar Cultural Center, 2400 Civic Center, PL. Miramar, FL. 33025

Una actuación de Gorgon City & CamelPhat

Estamos orgullosos de traer una línea de dúos de DJs, como parte de la Semana de Halloween

Detalles: 1 y 2, 11- 2 p.m. Club Space Miami, 34 NE. 11St. Terra, Miami, FL. 33132

34 Festival Internacional de cine Fort Laudedale (FLIFF)

Mostrará películas para el público hispano con temas latinos o en español (2, Cuba; 4, Argentina; 1, Venezuela) Apertura 1ro con la película CUBA, un documental que cuenta la historia de una tierra preservada en el tiempo, pero en la cúspide de cambios dramáticos.

Detalles: 1-17, visite www. FLIFF.com o llame al 954-525 FILM (3456)

Ensayo del Cuarteto de cuerda de Amernet, gratis

El destacado cuarteto de cuerdas Amernet ensaya libre y abierto al público. Traiga un café y disfrute de un ambiente informal y escuche el Amernet String Quartet.

Detalles: 1, 9 a.m. -1p.m. Escuela de comunicación arquitectura y arte, Modesto A. Maidique Campus, galería principal, 420 Lincoln Rd. Suite 440, Miami Beach, FL. 33139; (305)535-1463, janthomp@fiu.edu

Miami New Drama Presenta: El puente de San Luis Rey

The Bridge of San Luis Rey, una obra basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer, Thornton Wilder. Adaptada y protagonizado por el ganador del Premio Obie, David Greenspan; es una fábula sobre cinco viajeros en el Perú colonial. $ 39 - $ 100

Detalles: 1, 8p.m.Teatro Colony, 1040 Lincoln Road. Miami Beach, FL. 33139

Apertura de la exposición “Reclaimed”, gratis

Exposición de arte de noviembre en la galería de base, con artistas emergentes: Julia Loudon, ávida fotógrafa y Brighton Kilgore, artista de collage visual y de medios mixtos. La galería está abierta al público por el día y en las noches tenemos eventos.

Detalles: 1- 30, 12 - 6 p.m. Arts Garage, 94 NE. 2nd. Ave. Delray Beach, FL. 33444; (561) 450-6357, artsgarage.org

SABADO

Concierto de Fito Páez

Fito Páez el cantautor de rock and roll argentino, ha mostrado su talento ecléctico y el vocabulario expansivo de su música, que viaja a través del espectro pop para satisfacer a cualquiera en la audiencia.

Detalles: 2, 7 p.m. 1700 Washington Ave. Miami Beach, FL. 33139; (305) 284-4273, fillmoremb.com

Fiesta de salsa en Miami Beach, con “La muñeca de la salsa” gratis

Melina Almodóvar La Muñeca de la salsa, te invita para celebrar la música y la cultura de Miami Beach, con bandas de salsa en vivo, DJs, comida latina y mucho más.

Detalles: 2, 5 p.m. North Beach Band Shell, 7275 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33141; (305) 321-1087, melinasalsa@gmail.com

Tour de Arte en Miami Design, gratis

Miami Design District, en asociación con Arts Encounters, realiza una visita guiada por el arte público de renombre mundial del vecindario. La crítico de arte, periodista y educadora Margery Gordon, dirige dos giras al mes que exhiben obras de arte y aspectos arquitectónicos.

Detalles: 2, 3 – 4:30 p.m. Palm Court Plaza, 140 NE. 39th. St. Miami, FL. 33137; (305) 722-7100

Celebración del “Día de los Muertos” en el cementerio de Wynwood

Raise the Dead es un festival de música del Día de los Muertos. Inspirado por su ubicación adyacente a un cementerio; lleva a los asistentes a un viaje a través de la mortalidad. Música, embrujo, fuego, zancos y otro mundo.

Detalles: 2, 3 p.m. - 3 a.m. Cementerio de Wyndwood, 1700 NE. 2nd. Ave. FL. 33132; (305) 579-6938

48TH Festival anual de arte ChamberSOUTH, gratis

Los amantes del arte pueden disfrutar del festival, ubicado entre amplias aceras, cafés, pintorescas tiendas y exuberantes paisajes los sábados y domingos.

Detalles: 2 y 3, de 10 a.m. - 6 p.m. The Shops at Sunset Place, 5701 Sunset Dr. South Miami, FL. 33143

Concierto de Paco Osuna

Sábadoya domingo por la mañana de nuestro especial Halloweek. La tradición continúa con otra toma de la terraza por el único Paco Osuna. 21+

Detalles: 2 y 3, 11 p.m. Club Space Miami, 34 NE. 11St. Terra, Miami, FL. 33132

El festival de comida más grande de Miami: “El cerdo es bueno”

Little Haiti Cultural Center vuelve a ser el anfitrión de CERDO. X. Una fiesta con grandes cantidades de platos creativos de carne de cerdo, actuaciones musicales llenas de vida, cerveza artesanal local, cócteles y el mejor talento culinario de Miami. $25 – $95

Detalles: 2, 2 p.m. y 3, 7 p.m. Little Haiti Cultural Center, 212 NE. 59th. Terrace, Miami, FL. 33137

Kayak por una causa: excursión y limpieza

Junto a los amigos de Baptist Health, Debris Free Ocean y Virginia Key Outdoor Center, haremos una excursión en kayak para aprender sobre los entornos marinos y costeros, y mantenerlos limpios, para que Virginia Key sea hermosa en los años venideros.

Detalles: 2, 9:30 a.m. – 12 p.m. Virginia Key Outdoor Center, 3801 Rickenbacker Causeway Miami, FL. 33149

DOMINGO

Herald Hunt 2019

Dave Barry es el humorista sindicado a nivel nacional de The Herald; Tom Shroder, ex editor de The Herald’s Sunday, Tropic. Regresan para confundirnos con pistas falsas que solo descifran mentes retorcidas. Ten una copia del Miami Herald, 3 de noviembre y eres elegible y garantizas cuatro horas de diversión loca. Para registrarse, acertijos y más pistas: # HeraldHunt2019

Detalles: 3, 12 – 4 p.m. Bayfront Park, 301 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132.

Circo Mei

Artistas de élite de la provincia de Hebei, China. Una compañía de 40 artistas y acróbatas, buceo, danza del león, habilidades en bicicleta, meteoritos voladores, malabares, contorsión femenina y un acto de equilibrio. $ 29 +

Detalles: 3, 3 p.m. Adrienne Arsht Center for the Performing Arts, 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132; (305) 949-6722

El Miami HipHop Garden

Serie de fiestas exclusivas del domingo. Disfruta lo mejor de HipHop, ThrowBacks, R&B, los éxitos de los años 90 y 2000. Un colectivo de las mejores vibras que te hicieron bailar y divertirte. 21+ Código de vestimenta: de moda.

Detalles: 3, 3 p.m. Barter Wynwood, 255 NW. 27th. Terra. Miami, FL. 33127; (202) 321-5324, info@onefredevents.com

Concierto para niños: un pasaporte musical

Los conciertos para niños están diseñados pensando en los más pequeños, de entre cuatro y nueve años. Llegue temprano para experimentar una variedad de actividades de socios locales y el Zoológico de instrumentos de NWS

Detalles: 3, 11:30 a.m. - 2:30 p.m. New World Center, 500 17th. St. Miami Beach, FL. 33139; (305) 673-3330

Alexander Abreu y Havana d’Primera

“Havana D’Primera es la banda cubana de timba dirigida y fundada por Alexander Abreu, ampliamente reconocido uno de los mejores trompetistas de su generación. Artistas cubanos-All-Stars de la escena cubana actual.

Cuándo: 3, 6 -10 p.m. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33141

ENTRESEMANA

Una noche con TaA-Nehisi Coates

Books & Books en colaboración con el Centro Adrienne Arsht para las Artes Escénicas y la Feria del Libro de Miami, se complace en presentar a TaA-Nehisi Coates, autor ganador del Premio Nacional del Libro.

Detalles: 4, 7:30 p.m. Adrienne Arsht, Sala de Conciertos Knight, 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132

Festival de alimentos y vinos a base de plantas de semillas 2019

Seed Food and Wine Miami, es el principal festival de alimentos y vinos a base de plantas en el país. Saboree lo mejor de la vida consciente y sostenible basada en plantas. Disfruta de los mejores chefs, marcas y productos de costa a costa.

Detalles: 6-9, Variedad de lugares durante la semana. Miami, FL. 33137; seedfoodandwine.com

Aviva Pilates, fiesta de casa abierta

El primer y único estudio Pilates en el moderno Distrito del Diseño, invita a pequeños bocados, bolsas de regalo, masajes en sillas, rifas y ofertas de paquetes Pilates; una exhibición de arte en vivo y música de DJ, rutina de ejercicios etc.

Detalles: 6, 6 – 9 p.m. Aviva Pilates, 4141 NE. 2nd. Ave. # 203A. Miami, FL. 33137

Películas en SoundScape, gratis

La serie de cine SoundScape exhibe películas gratis en el muro de proyección al aire libre de 7,000 pies cuadrados en ExoStage del New World Center. Las películas generalmente son los miércoles.

Detalles: 6, En el mapa/ On the Map, 400 17th. St. Miami Beach, FL. 33139; (305) 673-3330

Gira mundial de Polo & Pan - Caravelle

Después de prender fuego tropical a los grandes festivales de verano, organizaron su nuevo show en vivo con entradas agotadas en París, otra con entradas agotadas en el espacio oval de Londres y otra en Amsterdam en Melkweg cerrando el Ade. 18 +, $20 – $30

Detalles: 7, 8 p.m. Club Space, 34 NE. 11th. St. Miami, FL. 33132

Exposición “Sterling Ruby” con, ICA / Boston, gratis

Más de 75 obras de la relación entre la evolución en la práctica del Ruby y la evolución de la cultura y el trabajo estadounidenses. Curada por el Drt. artístico ICA Miami, Alex Gartenfeld y la curadora jefe de ICA Boston, Barbara Lee Eva Respini.

Detalles: 7 –2 febrero, 61 NE. 41st. St. Miami, FL. 33137; (305) 901 5272. hello@icamiami.org

El quinto festival anual de blues y jazz de Miami, gratis

La SSJ Health Foundation y la Sovereign Order of Malta, Asociación Cubana para organizar el Festival de Blues y Jazz en Nightlife Brewing Co. Los boletos incluyen cerveza, vino, comida deliciosa y buena música. $ 125 solo están disponibles hasta el 7 de noviembre.

Detalles: 8, 7 – 12 p.m. Nightlife Brewing Company, 1588 NW. 7th. St. Miami, FL. 33125

Dibujos de jóvenes, gratis

Purvis Young: Drawings en ICA Miami, presenta una selección de las obras de arte en papel, a menudo ejecutadas en las páginas de libros encontrados. Los dibujos de Purvis Young, incorporan crayones, bolígrafos, elementos de collage y acuarelas.

Detalles: Hasta 24, Instituto de arte contemporáneo, 61 NE. 41St. Miami, FL. 33137; (305) 901-5272

Una exposición histórica, “The North Miami Memory Project”, gratis

Disfrute de esta exhibición interactiva de fotografías enmarcadas de las décadas de 1940 y 1960 y la historia oral del norte de Miami del proyecto StoryCorps.

Detalles: Hasta 31, 10:30 a.m. Glenn Hubert Library, 3000 NE. 151 St. North Miami, FL. 33181