Maite Uzal: Una española poniéndole ‘sazón’ a ‘Fiddler on the Roof’ 

Hay pocos hispanos en los musicales de Broadway. Entre ese selectísimo grupo esta una joven española llamada Maite Uzal. Actualmente protagoniza Fiddler on the Roof (Violinista en el tejado), musical que este martes 29 de octubre se estrena en el Adrienne Arsht Center of the Performing Arts.

“Cuando vi esta obra por primera vez en persona”, recuerda la actriz, “fue una emoción muy grande. Es una obra muy cercana a mi vida: pasé muchos años escuchándola en casa porque mi papá la ponía con frecuencia; también la había visto por Internet… ¡Pero verla en el teatro… eso es otra cosa!”.

Aunque creció escuchando musicales y desde pequeña estudió piano, flamenco y ballet, no fue hasta terminar su carrera universitaria en leyes y obtener un máster en humanidades, que se concentró por completo en su sueño de ser actriz y se mudo a Nueva York para estudiar arte dramático.

Al poco de establecerse en la ciudad de los rascacielos su voz y múltiples talentos (es soprano, toca el piano, la guitarra, las percusiones y habla 4 idiomas), la llevaron a ser parte del elenco de grandes musicales como In The Heights, Les Miserables y ahora Fiddler on the Roof, de Broadway Across America, en la cual personifica a Golde, la protagonista.

“Quien haya visto esta obra se llevará una sorpresa con esta producción, empezando con los cambios en la coreografía. Creo que esta es muy visceral. Esa es la mejor palabra para describirla. Además, el primer número (Tradición), tiene un giro que lo hace más novedoso. Nuestro director le ha dado una vuelta al material tan interesante, que parece nuevo”.

Reconoce que ser parte de una obra que recorre todo Estados Unidos tiene enormes desafíos: “Por una parte el concepto de casa se ha convertido en algo un tanto borroso para mí, aunque llevo nueve años viviendo en Nueva York y los últimos tres he andado de gira, todavía considero que mi casa es España…. Hecho muchísimo de menos a mi madre, mis amigos y mi cultura”.

Sin embargo, esa lejanía hace que se acerque más a sus compañeros de elenco: “Pasamos diez meses de gira, compartiendo no solo el trabajo, si no las nostalgias, los apuros, el día a día… y se convierten en una familia más”.

A pesar de los viajes, o quizás precisamente por ellos, la actriz, quien también ha actuado en el cine en películas como Wedding in New York, dice que otro reto es mantener una rutina saludable: “Pero a donde vaya trato de encontrar un estudio de Bikram Yoga, bebo mucha agua e intento comer muchísima verdura y frutas. También como mucho jengibre puro (el tubérculo) porque es muy bueno para la voz y el sistema inmunológico en general”.

En cuanto a la preparación de su personaje, asegura, “no ha sido duro. El personaje está tan bien hecho que verdaderamente hacerlo más difícil seria lo complicado. Como actriz, es un regalo interpretar un personaje de tan buena calidad. Lo duro quizás es mantener la función como si fuera la primera vez que la hacemos, cuando ya llevamos como 400 presentaciones”.

Según Uzal la popularidad de Fiddler on the Roof se debe a su universalidad: “Habla de temas que siempre van a estar de ‘moda’ por decirlo así: los refugiados, la inmigración, los conflictos intergeneracionales, el desafío a las tradiciones y la lucha por tratar de mantenerlos. Sobre todo: el amor de la familia. Si a eso sumamos que se presenta con un texto, una música y una coreografía tan extraordinarias… podemos ver este musical tiene una combinación realmente ganadora”.

‘Fiddler on the Roof ‘ se presenta desde el martes 29 de octubre hasta el domingo 3 de noviembre, en el Ziff Ballet Opera House del Adrienne Arsht Center of the Performing Arts (1300 Biscayne Blvd). Información: (305) 949-6722 o https://www.arshtcenter.org/.