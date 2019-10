‘Fiddler on the Roof’ abre temporada de ‘Broadway in Miami’ en el Arsht

Esta creación de Joseph Stein con Jerry Bock y Sheldon Harnick, ambos ganadores del Premio Pulitzer viene ahora dirigida por el también ganador de un Tony, Bartlett Sher y cuenta con los bailes del aclamado coreógrafo israelí Hofesh Shechter.

Nada menos que Fiddler on the Roof, cuya música todos hemos tarareado alguna vez, es la comedia musical que abre la temporada 2019-2020 de la serie Broadway in Miami en el Arsht Center. La temporada presentará también obras muy esperadas en esta plaza como Hamilton, Jesus Christ Super Star y Miss Saigon. Con música de Jerry Bock, canciones de Sheldon Harnick, y un extraordinario libreto de Joseph Stein, basado en varios cuentos del famoso autor Sholem Aleishem, esta obra ha cosechado éxitos alrededor del mundo en distintas puestas desde su estreno en 1964. También la versión fílmica de 1971, producida y dirigida por Norman Jewison, ha contribuido no poco a que la obra sea gustada y aplaudida por millones.

Aunque la trama se teje sobre lo ligero y la comedia, no deja de haber elementos dramáticos fuertes, un bien sugerido contexto político y social, y sobre todo, la milenaria tragedia del pueblo judío que ha enfrentado a lo largo de la historia distintas formas de prejuicio, xenofobia y antisemitismo.

Fiddler on the Roof fue la primera comedia musical en alcanzar las 3,000 representaciones. La coreografia del legendario Jerome Robbins fue uno de sus grandes atractivos. En 1966 le otorgaran el Tony Award for Best Musical además de otros ocho premios Tony ese mismo año.

Esta creación de Joseph Stein con Jerry Bock y Sheldon Harnick, ambos ganadores del Premio Pulitzer viene ahora dirigida por el también ganador de un Tony, Bartlett Sher y cuenta con los bailes del aclamado coreógrafo israelí Hofesh Shechter.

La nueva puesta ostenta también un elenco estelar. El emblemático Tevye será interpretado por Yehezkel Lazarov, estrella del cine y la TV israelí, que ya va por su segundo año de triunfal gira con esta obra por todo el país. En su segundo año la producción incluye 40 ciudades. También figura Kelly Gabrielle Murphy (Tzeitel), antigua alumna de la Universidad de Miami. Ella regresa al Arsht Center, donde fue aplaudida en el 2017 por su actuación en Sunday in the Park with George, la aclamada obra de Sondheim.

En el elenco se destacan Maite Uzal que regresa como Golde, Jonathan von Mering como Lazar Wolf, Carol Beaugard como Yente, Ruthy Froch como Hodel y Danny Arnold como Tevye en algunas ciudades. Además Noa Luz Barenblat como Chava, Emma Taylor Schwartz como Shprintze, Carly Post como Bielke, Nick Siccone como Motel, Nic Casaula como Perchik, Jack O’Brien como Fyedka, y Andrew Hendrick como Constable.

Esta es una obra que el público no se cansa de ver porque el drama se conjuga con la comedia y todo envuelto en música y danzas inolvidables. Tengo amigos que ven la película todos los años, como parte de su celebración del Seder de la Pascua judía. La primera parte en la primera noche, y la segunda a la noche siguiente. Ahora los miamenses tenemos una oportunidad maravillosa de disfrutar esta maravilla en vivo y en una nueva producción que va resultando tan exitosa como la original. No se la pierda.

‘Fiddler on the Roof’, hasta el 3 de noviembre en el Arsht Center. Info. y entradas: 305 949 6722 y arshtcenter.org.