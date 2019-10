Nacho: La crisis en Venezuela no es solo política o social sino también espiritual

El cantante y compositor venezolano Nacho nos presentó “Uno”, su primer álbum como solista.

Si lo tuviera que definir en una palabra, él diría: “multipolaridad”.

“Cualquiera se va a identificar con el álbum. Mi disco está lleno de contrastes y sentimientos, encontrarán por lo menos una canción para cada persona”, aseguró.

UNO es la recopilación de los temas que ya ha presentado, sumado a 11 nuevos temas. El disco está compuesto por 21 temas, entre ellos hay algunas colaboraciones con Manuel Turizo, Nicky Jam, Tito el Bambino, Zion y Lennox, Noriel y Ozuna, entre otros.

A su vez, Nacho anunció que volverá a Venezuela a dar conciertos por todo el país, por lo que está muy emocionado.

“Quería buscar una solución que yo podía ofrecer, y entender que la crisis en Venezuela no es solo política, o de educación, salud o alimentación. Hay una crisis que no estamos atendiendo, que es la crisis del espíritu, de la sonrisa, lo quieran aceptar o no. Hay un sentimiento tenue, de nostalgia y desesperanza que no nos puede seguir invadiendo”, dijo.

Para el cantautor, su nuevo disco representa un momento en su vida “de altibajos. Hay un contraste muy fuerte de sensaciones y emociones encontradas”, nos dijo.

