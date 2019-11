¿Qué hacer en Miami? Arte y entretenimiento

VIERNES

Diego El Cigala en el Fillmore

Diego El Cigala es un cantaor de flamenco español de etnia gitana y nacionalidad dominicana desde 2014. Es famoso en el mundo y muy querido para el público hispano.

Detalles: 8, 8 p.m. The Fillmore, 1700 Washington Ave. Miami Beach, FL. 33139; (305) 673-7300.

The Wailers en concierto, gratis

Los legendarios Wailers llevan al reggae a la vanguardia del escenario mundial, como lo dirigió anteriormente el gran Bob Marley. El legado de Bob lo lleva el bajista y fundador Aston Familyman Barrett, junto al guitarrista Donald Kinsey.

Detalles: 8, 6-9 p.m. Miami Design District Performance Series, Palm Court, 140 NE. 39th. St. Miami, FL. 33137.

18 ° Festival de cortometrajes de Miami

El objetivo de MIAMIsFF año tras año, se centra en motivar a directores, guionistas, actores y productores para que hagan películas y las compartan con otros cineastas.

Detalles: 8 y 9, 7 p.m. Deering Estate, 16701 SW. 72nd. Ave. Miami, FL. 33157; (305) 235 1668, www.miamishortfilmfestival.com.

Crumb’s Cosmos III Presentado por Kaleidoscope MusArt

Concierto final del tríptico de Kaleidoscope MusArt, en honor al 90 cumpleaños de George Crumb. El programa presenta las composiciones ganadoras de KMA’s Call for Scores. El concierto final muestra su influencia global en las generaciones más jóvenes de compositores.

Detalles: 8, 8 p.m. Clarke Recital Hall, Universidad de Miami, 5501 San Amaro Dr. Coral Gables, FL. 33146.

Exposición de arte: “Implantado” por Sara Averbook Kaplan

Sara Averbook Kaplan es una artista visual y activadora de artes con sede en Miami, Como nativa del sur de Florida, Kaplan siente la responsabilidad de traer un resurgimiento de la magia, la conciencia y la conexión con la naturaleza a su ciudad y comunidad.

Detalles: 08, 9 a.m. – 5 p.m. Jardín Botánico de Miami Beach, 2000 Drive Center Dr., Miami Beach, FL. 33139.

Festival Pop de Miami Beach

Miami Beach Pop es una experiencia de festival de tres días, que celebra música, cultura, comida, sostenibilidad y conexión humana. Los raperos Jack Johnson, Daddy Yankee y Kygo encabezarán el festival.

Detalles: 8 - 10, 1 p.m. Miami Beach, 697 Ocean Drive, Miami Beach, FL. 33139.

El Séptimo Festival Anual Internacional de Cine Infantil, gratis

Presentado en colaboración con el Festival Internacional de Cine Infantil de Nueva York. Las familias pueden ver películas con los niños de todas las edades y escuchar talleres de cine, fiestas y charlas con cineastas visitantes.

Detalles: 8 - 10, Coral Gables Art Cinema, 260 Aragón Ave. Coral Gables, FL. 33134.

Versos de Cuba, Canciones de Libertad

Martí: Versos de Cuba, canciones de libertad, es un concierto dramatizado que incluye un total de 18 canciones con textos del poeta, extraídos de su libro Versos sencillos, publicado en 1891, con libreto y música escrita por Oscar Gómez.

Detalles: 8, 8 -10 p.m. Centro de Artes Escénicas de Adrienne Arsht, 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132.

Lauren Anderson y su banda

Esta rockera originaria de Chicago ha tenido pasión por el canto toda su vida. Lauren se inspiró en las mujeres que rompieron los límites que la precedieron, incluidas: Janis Joplin, Bonnie Raitt y Grace Potter. Miembros de la banda: Dan Wect, Hutch y Matt Doctor. $30 – $40.

Detalles: 8, 8 – 10 p.m. Arts Garage, 94 NE. 2nd Ave. Delray Beach, FL. 33444; (561) 450-6357, artsgarage.org.

Concierto público de violín gratis

Avi Nagin y Misha Vitenson, del Cuarteto de cuerdas de Amernet, realizan el concierto de dúo. Actuaciones con piezas de Mozart, Spohr, Prokofiev y Bartok.

Detalles: 8, 7:30 – 9:30 p.m. Miami Beach Urban Studios - FIU, 420 Lincoln Road. Suite 440, Miami Beach, FL. 33139; (305) 535-1463, http://carta.fiu.edu/mbus/

La atracción luminosa de Jungle Island

Luminosa noche incluye 34 exhibiciones de faroles gigantes, incluida una versión de una escena de South Beach Deco, y un popular destino de Wynwood. La exhibición estará abierta hasta el 8 de enero de 2020. Incluirá el espectáculo Winged Wondersa y de acróbatas chinos.

Detalles: 8 y 10, 5 - 10 p.m. 1111 Parrot Jungle Trail, Miami, FL. 33132; (305) 400-7000.

SÁBADO

Sting en concierto

Sting es un músico británico que se desempeñó inicialmente como bajista, y más tarde como cantante y bajista del grupo musical The Police, formando luego su propia banda.

Detalles: 09, 8 p.m. Hard Rock Live, 5747 Seminole Way, Hollywood, FL. 33030.

Encuentro: nuevos artistas cubanos contemporáneos

Artistas cubanos de diferentes generaciones y trayectorias se unen en una selección del curador Víctor J. Gómez, basada en la calidad. Ellos son: Pedro Ávila Gendis, Alberto Carol, Lía Galletti, Asbel Gómez Dumpierre, Ismael Gómez Peralta, Víctor J. Gómez, Reynier Llanes Márquez, Aimeé Pérez y Armando Pérez Alemán.

Detalles: 9, 7 – 10 p.m. Galería Carlos Saladrigas del Colegio Jesuita de Belén, 500 SW 127 Ave., Miami, FL. 33184; (305) 223-8600, 223319@email4pr.com.

“Dino-Llight”, presentado por el teatro Lightwire, para la familia

Un famoso científico con poderes mágicos da vida a un dinosaurio amigable. Cuando el dinosaurio se aleja de su hogar, descubre un mundo lleno de criaturas que iluminan la oscuridad y lo ayudan a encontrar el significado del amor.

Detalles: 9, 1 p.m. Teatro Seminole, 18 N. Krome Ave. Homestead, FL. 33030; (786)-650-2073.

Bandshell presenta a Nu Deco Ensemble

La orquesta del siglo XX de Miami, regresa con una noche cautivadora de experiencias musicales innovadoras, una amplia gama de repertorios, liderados por el Director y Director Co-Artístico, Jacomo Bairos, y arreglos originales del Director Co-Artístico, Sam Hyken.

Detalles: 9, 8 p.m. North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33141.

Concierto de gala de ópera lírica de Miami presentado por SMDCAC

Con destacados artistas, coros y orquestas que interpretan los mejores momentos de las óperas más memorables en interpretaciones candentes de clásicos del jazz y fusión original. 13 +

Detalles: 9, 8 p.m. Centro de artes culturales del sur de Miami-Dade, 10950 SW. 211 St. Cutler Bay, FL. 33189; (786) 573-5300, www.smdcac.org.

‘Raíz de 4’, Casa Patas Flamenco

Presentados por FUNDArte, los impecables maestros del flamenco regresan al auditorio del condado de Miami Dade con este nuevo espectáculo, que nació de los orígenes que evocan la convergencia de las culturas y el folclore de España.

Detalles: 9 y 10, 8 p.m. Auditorio del condado de Miami-Dade, 2901 W. Flagler St. Miami, FL. 33135.

Décima muestra anual de Young Stars

Décima muestra anual de Aventura Marketing Council de jóvenes cantantes sensacionales. Las ganancias benefician a la Fundación Educativa AMC. Todas las entradas incluyen una recepción VIP posterior al espectáculo. $25, $50.

Detalles: 9, 5 p.m. Aventura Arts & Cultural Center, 3385 NE 188 St., Aventura, FL. 33180.

Historia Miami celebra la vida en la Ciudad Mágica durante el CultureFest 305, gratis

El día repleto de música, danza, comida y arte reunirá a los mejores músicos, artistas y artesanos tradicionales de la ciudad, para un día de actuaciones y demostraciones, actividades artesanales para todas las edades y cocina de los restaurantes locales favoritos.

Detalles: 9, 12 - 6:30 p.m. HistoryMiami, 101 W. Flagler St. Miami, FL. 33130; (305) 375-1492.

Día de los muertos, homenaje

El PEN Club de Escritores Cubanos en el exilio se une a la iniciativa del PEN Internacional y a la acogida que ha tenido por otros centros PEN de América Latina, para conmemorar la fecha del Día de los Muertos, con un homenaje a los escritores o periodistas asesinados en nuestro hemisferio.

Detalle: 9, 3 p.m. West Dade Regional Library, 9445 Coral Way, Miami, FL. 33165.

DOMINGO

Kany García, tour “Contra el viento”

Kany García, es una cantautora, guitarrista y productora discográfica puertorriqueña. Ha sido tres veces ganadora del Latin Grammy Award.

Detalles: 10, 8 p.m. The Fillmore, 1700 Washington Ave., Miami Beach, FL. 33139; (305) 673-7300.

La Orquesta Miami presenta, “Let’s Dance”

Aprende sobre la danza con estudiantes de la Escuela de las Artes del Nuevo Mundo y el Ballet Juvenil Thomas Armor. Explore la gracia y la belleza del ballet con extractos del clásico navideño, The Nutcracker, la emoción y el ritmo de Tap Dance, y la emoción y la pasión de la danza moderna.

Detalles: 10, 3 p.m. Jardines de Pinecrest, 11000 Red Rd. Pinecrest, FL. 33156

Applebee’s sirve alitas de pollo deshuesadas por solo 25 centavos

La popular cadena de restaurantes ofrece alas deshuesadas por solo 25 centavos cada una. Las alas están hechas con trozos crujientes de pollo jugoso y tierno, mezclados con la clásica salsa Hot Buffalo.

Detalles: 10, en restaurantes participantes, https://www.applebees.com/en.

Alejandro Aranda en Concierto

También conocido como Scarypoolparty, es un cantante, músico y personalidad de televisión de Pomona, California, y segundo en la decimoséptima temporada de American Idol.

Detalles: 10, 7 p.m. Revolution Live, Ft. Lauderdale, FL. 33312; (954) 449-1025.

ENTRESEMANA

Stetson University “Nuevos sonidos XXV”, gratis

El Cuarteto de Cuerdas de Amernet ha obtenido el reconocimiento, como uno de los cuartetos de cuerda excepcionales de hoy, y es Ensemble-in-Residence en la Florida International University en Miami.

Detalles: 12, 7:30 – 9:30 p.m. Elizabeth Hall, Room 100 (Lee Chapel) 421 N. Woodland Blvd. DeLand FL. 32723; (786) 822-8950, mfranci1@stetson.edu

Juego de Miami Heat Vs. Detroit Pistons

Temporada de basketball, esperamos la afición latina en las gradas del AmericanArlines Arena apoyando al equipo.

Detalles: 12, 7:30 p.m. AmericanArlines Arena, 601 Biscayne Blvd., Miami, FL. 33132

Charla de arte de MBUS con Yanira Collado

Asistió al Instituto de Arte de Chicago, primer lugar en la Bienal del Sur de Florida 2013. Recibió la Beca de la Fundación Joan Mitchell en 2018, y tiene numerosas exposiciones.

Detalles: 12, 6:30 – 8 p.m. Galería principal, Miami Beach Urban Studios - FIU, 420 Lincoln Road. Suite 440, Miami Beach, FL. 33139; (305) 535-1463, janthomp@fiu.edu

1959 - Frost Studio Jazz Band, presentado por Frost Music Live

Ven y festeja como si fuera 1959, cuando la Frost Studio Jazz Band presente nuevos arreglos de música de algunas de las mejores grabaciones de ese año. Un viaje a los álbumes históricos, Kind of Blue de Miles Davis, Time Out de Dave Brubeck y Giant Steps de John Coltrane.

Detalles: 13 y 14, 7:30 p.m. Sala de Conciertos Gusman, Dooly Memorial Classroom Building, 1314 Miller Dr., Coral Gables, FL. 33146;

Margaritas para las señoritas

Bakan Wynwood celebra a las señoritas, con un espacio especial para ellas, todos los miércoles, donde las mujeres disfrutan de las mejores margaritas de Miami por solo $6 Además, aperitivos.

Detalles: 13, 7 - 10 p.m. Bakan Wynwood 2801 NW 2 Ave., Miami, FL. 33127

Enfoque de la colección: Obras en papel de las décadas de 1960 y 1980

El primero de una serie de nuevas exploraciones de MOCA, la colección permanente de N. Miami, presenta obras en papel, dibujo, pintura, impresión, fotografía, collage y escultura.

Detalles: Martes – domingo, 10 a.m. -5 p.m. The Museum of Contemporary Art, 770 NE 125 St., N. Miami, FL. 33161, (305) 893-6211, info@mocanomi.org

NODUS Enesemble 2019, conciertos de otoño

Presenta trabajos en solitario y de cámara, con y sin video, electrónica e instalaciones, que se cruzan con el arte visual, el diseño y el texto.

Detalles: Hasta Noviembre 20, Miami Beach Urban Studios - FIU, 420 Lincoln Road. Suite 440, Miami Beach, FL. 33139; (305) 535-1463, http://carta.fiu.edu/mbus/

Saludo al mes de los héroes en el Miami Seaquarium, gratis

SeaquariumPatriotic. Todos los veteranos, militares en servicio activo, policías, bomberos, agentes de la ley y personal de EMT.

Detalles: 1 al 30, Miami Seaquarium, 4400 Rickenbacker Causeway, Miami, FL. 33149