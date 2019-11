Neme Gastro Bar y Luis Bofill, una combinación perfecta

Es la medianoche de un sábado en la ciudad de Miami, y en Neme Gastro Bar la fila de acceso llena la acera. Y es que adentro ya no cabe un alfiler. Abierto en diciembre del año 2015, Neme -como suelen llamarle los asiduos- es un agradable espacio con aire neoyorquino que se localiza en la frondosa Coral Way, justo a la entrada del hermoso barrio The Roads.

Su propietario, Nemesio González, un reconocido empresario cubano amante de la noche, ha estado involucrado por muchos años en negocios de retail y en la industria musical. “Conocía este lugar desde hace años”, comenta. “Venía mucho cuando era el Clique e incluso lo utilice para hacer un par de eventos y fiestas de mis anteriores negocios. Siempre me pareció un espacio espectacular y con un potencial tremendo, pero le hacía falta la magia y el feeling que hace a los sitios entrañables.

Ambientado con muy buen gusto, Neme no es pretencioso, y aunque trasmite sensación de confort, mantiene un aire décontracté que funciona perfectamente en su doble función de restaurante y bar. Una frase del Dr. Eugenio González Arenas, padre de González, que dice “los buenos momentos hay que buscarlos”, cubre la pared posterior como una premonición a lo que sucede.

El espacio del restaurante se mantiene reservado para los que se animan a comer las creaciones del chef Alexis Leganoa. “Hemos mirado con especial interés el lado culinario del establecimiento”, apunta Gonzales. “Tenemos un variado menú internacional que incluye además una oferta de sabrosas tapas para los que no quieran comer muy fuerte”. Abierto de domingo a jueves de 11:30 a.m. hasta las 4 a.m. y viernes y sábado hasta las 5 a.m., Neme es uno de los pocos locales en la ciudad que se mantiene ofreciendo música en vivo los siete días de la semana.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La barra controlada por el mixólogo Frank Osorio es acogedora, bien provisionada e invita al placer de consumir un trago de pie a decenas de jóvenes que se reúnen para conversar, sin embargo, el plato fuerte del lugar es, sin lugar a dudas su oferta musical. “En Miami son pocos los locales que apuestan por una programación que incluya opciones para todos los gustos”, comenta Christian Manzo, general manager y mano derecha de González. “Tenemos una clientela muy variada que cambia según la hora, y que incluye, personas de mediana edad, profesionales y jóvenes estudiantes”, añade. “Nuestro propósito es buscar una alternativa para todos los públicos y brindar música que propicie una atmósfera donde la gente se sienta relajada y pueda desconectar”.

Luis Bofill, el carismático sonero cubano que hace varios años viene alegrando las noches de Miami, ha encontrado en el concurrido lugar un espacio donde puede sumar amigos mientras desarrolla su trabajo. “Este es un sitio muy especial para mi”, dice con su acostumbrada alegría. “Aquí se respira la diversión y el buen rollo desde la puerta de entrada. Me siento muy afortunado de formar parte de este colectivo y tener un público fiel que regresa siempre y ha convertido Neme en su casa”.

Defensor a ultranza de lo más auténtico en la música cubana, Bofill se presenta en sábados alternos con un show que comienza generalmente a las 9:30 p.m. y termina alrededor de la 1:00 a.m. “Casi siempre tratamos de hacer un espectáculo con 3 sesiones”, adelanta. “La primera es más calmada e incluye los boleros de siempre. Después vamos calentando motores para que se arme la gozadera y la gente pueda bailar. Tenemos una banda pequeña de excelentes músicos que suena de maravilla y está integrada por Landy Mosqueda en el piano, la percusión de Yoel del Sol y Manuel Valcárcel en el bajo.

Después que termina la música en vivo, la alegría continua en Neme con la oferta de los DJs Iván Duconge y DJ Ra, que consiste en una mezcla musical que va desde reconocidos éxitos de la década de los 80 hasta lo más reciente del sonido urbano. En Neme la fiesta no para.

Luis Bofill se presenta en Nemes Gastro Bar el próximo sábado 16 de noviembre a partir de las 9 p.m. Neme Gastro Bar. 1252 Coral Way, Miami, FL 33145 . www.nemegastrobar.com. Reservaciones: (305) 345-9868.