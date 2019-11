La Florida Grand Opera abre temporada con la inmortal ‘Don Giovanni’ de Mozart

Elizabeth Caballero.

Es una de las óperas por excelencia, popular desde su estreno en 1787. Y el dia 16 subirá una vez más al escenario del Ziff Ballet Opera House, en nueva producción de la Florida Grand Opera (FGO). Con un elenco estelar.

El imperecedero atractivo de esta obra no se debe solo a la genial música de Mozart, sino al inteligente y hermoso libreto de Da Ponte que sabe combinar elementos como el abuso sexual, el asesinato, el adulterio y otros horrores humanos con sus contrapartidas de amor, fidelidad, amistad. Hay escenas violentas y cómicas, y un final sobrenatural que le da a la trama una especial estatura. Quizá por eso uno no se cansa de verla.

En esta ocasión el libertino por excelencia estará encarnado por Elliot Madore; mientras que su fiel adláter, Leporello, lo hará Federico De Michelis. Doña Elvira, la abandonada amante, se engalana con la voz de la internacionalmente aplaudida Elizabeth Caballero, talento surgido en nuestra ciudad. Doña Anna lo hará Elizabeth de Trejo; el Comendador, Kevin Langan; Don Ottavio, Nicholas Huff; Zerlina, Asleif Willmer y Massetto, Michael Miller. Rafael Porto hará de Leporello en Broward.

Caballero nos comenta sobre su personaje, el cual ha representado en unas 10 puestas distintas de Don Giovanni: “La he estado cantando desde que empecé y tengo casi 20 años cantando profesionalmente […]. Me gusta la música de Doña Anna, pero veo a Elvira mucho más divertida como actriz”.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

La soprano también adelanta detalles de esta puesta: “Es una producción tradicional. Vestuario, movimiento, todo. Se ve muy linda. Lo que me gusta de esta puesta es que todos estamos tratando de no hacer los clichés de siempre […]. Por ejemplo a Doña Elvira siempre la hacen como a la loca que está en busca del Don; pero tanto el director [Mo Zhou], como el maestro y todos los demás no la queremos hacer así, queremos una producción tradicional, pero a la vez orgánica y real. Que la comedia venga de lo natural, no a la fuerza con los clichés. Me gusta mucho lo que estamos haciendo”.

A la diva internacional también le gusta cantar en Miami. “Para mí es siempre muy especial cantar aquí, donde crecí y estudié. Aquí conocí la ópera y empecé con esta compañía vendiendo boletos en la taquilla. Recuerdo mucho los sacrificios para llegar a donde he llegado. Por eso cuando me llaman para cantar aquí, hago lo que sea para lograrlo. Me siento en casa cuando canto para el público de Miami”.

La dirección orquestal, columna vertebral de toda puesta operística, está en las manos del insigne maestro Christopher Allen, quien comenta: “Cuando vuelvo a Don Giovanni, lo que me asombra es cómo se siente tan relevante, tan fresco/nuevo, brillante, confuso, enigmático, intensamente profundo y complicado, todo a la vez […]. Lo que nos asusta es cómo aún se habla en los periódicos de los problemas sociales que trata”.

De su función en el podio Allen resume: “Mi trabajo como director es ser el dramaturgo desde el foso. Pauto el drama y la música para que que se perciba de la manera más efectiva. Mi obligación como director es la de lograr la mejor participación de cada persona frente a mí. Esto incluye a los cantantes principales, el coro y la orquesta. También toco el clavicordio durante los recitativos”.

Allen es también un enamorado de esta obra. “Mozart era un maestro absoluto de su arte. Su habilidad para dar ritmo y pauta musical al drama es algo que este mundo no había visto antes. Don Giovanni es una obra a la que necesitamos volver una y otra vez”.

Según el aclamado maestro que ya aplaudimos en “Antes que anochezca”: “No hay mejor manera de emplear una noche en el teatro que contemplando esta increíble obra de arte cantada e interpretada tan bellamente”. No se la pierda.

‘Don Giovanni’, por la Florida Grand Opera, hasta el 7 de diciembre en el Arsht Center y Broward Center for the Performing Arts. Info. y entradas: 1 800 741 1010, www.fgo.org, 305 949 6722 y arshtcenter.org.