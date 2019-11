Los cinco mejores conciertos y eventos del Riptide Music Festival en la Playa

La 4ª edición del Riptide Music Festival arranca este fin de semana con más fuerza que nunca, consolidándose como uno de los mejores eventos musicales del sur de la Florida, y no solo por presentar algunas de las bandas más importantes del momento si no también el mejor talento alternativo emergente. Más de 37,000 personas acudieron en la pasada edición. El Condado de Broward presume, y no es para menos, de esta cita musical imperdible de dos días de conciertos en vivo, que cuenta con más de 20 artistas musicales, incluyendo The Killers, The 1975, The Revivalists, Silversun Pickups y Judah & The Lion. Los conciertos son el sábado 23 y domingo 24 de noviembre en la espectacular playa de Fort Lauderdale, en el 1100 Seabreeze Boulevard. Les presentamos los cinco mejores conciertos y eventos del Riptide Music Festival 2019.

The Killers, The 1975 y The Revivalist

Doce son las bandas que se presentan el sábado 23 de noviembre. The Killers, la banda indie de rock alternativo estadounidense formada en Las Vegas, en 2001, es una de las más prestigiosas y escuchadas del momento en el panorama musical mundial. Está formada por el cantante, tecladista y bajo Brandon Flowers, el guitarrista Dave Keuning, el bajista Mark Stoermer y el baterista Ronnie Vannucci Jr. Aunque todavía no está en el mercado, su nuevo trabajo, el sexto, está generando muchas expectativas en las redes sociales.

The 1975, la banda de pop rock inglesa, compuesta por el cantante y guitarrista Matthew Healy, el guitarrista principal Adam Hann, el bajista Ross MacDonald y el batería George Daniel, está sonando fuerte con su nuevo single “Frail State of Mind”. La banda de rock estadounidense de Nueva Orleans The Revivalists está compuesta por el cantante David Shaw, los guitarristas Ed Williams y Zack Feinberg, el saxofonista Rob Ingraham, el bajo George Gekas, los baterías Andrew Campanelli y Paulet “PJ” Howard y trompetista y teclista Michael Girardot. La banda alternativa estadounidense de Nashville, compuesta por Judah Akers, Brian Macdonald y Nate Zuercher, también presentan su nuevo álbum.

Silversun Pickups, K-Flay, White Reaper y The Band Camino

El sábado 23 de noviembre tocan también otras bandas destacadas en el panorama musical. La banda estadounidense de rock alternativo de Los Ángeles, Silversun Pickups está compuesta por Brian Aubert, Nikki Monninger, Christopher Guanlao y Joe Lester. La cantante, compositora, rapera y músico estadounidense K-Flay recibió múltiples nominaciones al Grammy en 2018. La banda de rock indie británica Catfish and the Bottlemen sigue su cosechando éxitos en Gran Bretaña. El trío de indie pop estadounidense Shaed, de Washington, D.C., formado por el vocalista Chelsea Lee y los multiinstrumentistas Max y Spencer Ernst, lanzaron su último sencillo “Trampoline” en junio de 2018.

El cantante estadounidense de Virginia Beach Matt Maeson es conocido por su canción “Cringe”, que alcanzó el número 1 en la lista de reproducción de canciones alternativas de Billboard en agosto, a pesar de haber sido lanzada en noviembre de 2016. Morgxn, el cantante y compositor de indie pop estadounidense, establecido en Los Ángeles, ha presentado un nuevo single, el más personal de su carrera musical. Smith & Thell son un grupo pop y folk sueco formado por María Jane Smith y Víctor Thell con mucho éxito en Europa.

La banda punk de Louisville, White Reaper, compuesta por el guitarra y cantante Tony Esposito, Ryan Hater, Nick Wilkerson, Hunter Thompson y Sam Wilkerson, muestra la alegría del buen rock ‘n’ roll antiguo en su tercer álbum. Y The Band CAMINO, la banda de indie rock establecida en Memphis, triunfó en su debut en 2016, consiguiendo situarse en el Top 50 viral estadounidense de Spotify.

Domingo: Jimmy Eat World, Catfish, The Bottlemen y Reel Big Fish

Y el domingo 24 de noviembre es el turno de diez bandas más, todas ellas exitosas. Jimmy Eat World, la banda de rock estadounidense de Arizona, compuesta por el guitarrista y cantante Jim Adkins, el baterista Zach Lind, el guitarrista Tom Linton y el bajista Rick Burch, ya lleva diez álbumes de estudio. Catfish and the Bottlemen, la banda de rock indie británica, que en abril lanzó su tercer álbum, The Balance, alcanzó el número 2 en las listas de álbumes del Reino Unido.

La banda californiana de ska punk Reel Big Fish es muy conocida por el éxito de 1997 “Sell Out”. La banda de rock estadounidense de San Diego Switchfoot, compuesta por el cantante Jon Foreman, el bajista Tim Foreman, el batería Chad Butler y los guitarristas Jerome Fontamillas y Drew Shirley, acaban de cumplir 20 años juntos. La banda de rock estadounidense Fuel, formada por el guitarrista y compositor Carl Bell y el bajista Jeff Abercrombie en 1994, ha vendido casi cuatro millones de discos en todo el mundo.

Barns Courtney, Soul Asylum y Meg Myers

El Cantante, compositor y músico inglés Barns Courtney tiene más de 2,5 millones de seguidores en Spotify, y su reciente sencillo, “You and I”, tiene más de 3,4 millones de transmisiones globales. Soul Asylum, la banda estadounidense de rock alternativo formada en 1981 en Minneapolis, Minnesota, es conocida por su tema “Runaway Train”, con el que gano el prestigioso Grammy. New Politics, la banda de rock danesa de Copenhague, está compuesta por David Boyd, Søren Hansen y Louis Vecchio.

La cantante, compositora y músico estadounidense Meg Myers está situada en lo más alto con su canción “Running Up That Hill”. Y el dúo estadounidense Don’t Know How But They Found Me (IDKHow), compuesto por el vocalista y bajista Dallon Weekes y el baterista Ryan Seaman, grabarán su nuevo disco a principios del próximo año.

Desfile de moda, exposición de arte y demostraciones culinarias

El festival también destaca por un desfile de moda presentado por Tan France, experto en moda de “Queer Eye for the Straight Guy”, de Netflix. El evento también cuenta con una exposición de arte y una gran variedad de demostraciones culinarias de cocineros famosos en la cocina móvil Maximus, como la del popular programa de televisión de Gordon Ramsey “Hell on Wheels”.

Este festival dispone de tres escenarios: Sharkwrecked Main Stage, The Underground Stage y the Ford Blue Lounge. Más información: www.riptidefest.com. Y en medios sociales #Riptidefest

Twitter: @IsabelOlmos