‘Las 7 muertes de Maria Callas’ por Marina Abramovic

La impredecible Marina Abramovic soñó un teatro repleto con dos mil espectadores para el estreno de su multimedia “opera-proyect” Las 7 muertes de Maria Callas en la Opera Estatal de Baviera en Munich pero, por obra y gracia de la pandemia, acabaron siendo apenas doscientos los conminados a presenciar este soporífero espectáculo pergeñado por la artista conceptual.

Pobre Maria, nuevamente a merced de quienes lucran en su nombre. No basta con imitaciones fallidas, perversos hologramas, documentales supuestamente veraces y un maremagnum de suposiciones que alimentan, rodean, agrandan, ensalzan el mito. Un mito que es leyenda por derecho propio y a través de la experiencia de su voz, una leyenda que para serlo no necesitó mas que expresión, musicalidad y timbre inconfundible, ni siquiera su imagen. No hay reemplazo posible y toda evocación por bienintencionada que sea no deja de despertar sospechas mas allá de la infinita admiración que pueda motivar su persona de trágicos ribetes.

El negocio del arte actual impone reinvenciones, apropiaciones y mentadas “intervenciones” valiéndose ahora de Maria Callas quien tampoco puede escapar a la manipulación de su legado, un legado que no necesita de nadie, menos aún de Marina Abramovic imaginando la última noche de Maria en su cama, abandonada por Onassis en su apartamento parisino. Postrada, inmóvil, Abramovic la “sueña” (o se sueña) en siete sueños que serán siete arias -las de Violetta Valéry, Tosca, Desdemona, Cio-Cio-San, Carmen, Lucia y Norma- representando siete muertes porque “las mujeres siempre mueren en las óperas” (sic). Entre arias, un pequeño video ensayo del artista Nabil Elderkin relatado por la monocromática voz de la serbia queriendo hermanarse con la diva difunta “porque su vida se parece a la mía, en la muerte y en el corazón destrozado, ambas sagitarianas, ambas emocionales” (sic) enmarcado por un pasticcio musical creado por su compatriota Marko Nikodijevič dirigido por Yoel Gamzou a cuarenta instrumentistas en el venerable foso de la ópera bávara. Las cantantes a cargo de cada una, Adela Zaharía, Leah Hoawkins, Selene Zanetti, Lauren Fagan, Kiandra Howarth, Hera Park y Nadezha Karyazina, sin querer ni poder equipararse a Callas, cumplen solventes siendo lo mas rescatable de esta banalidad salida de un improbable M-TV, tampoco olvidar la inexplicable presencia del actor William Dafoe que poco aporta como “el amante”.

Aburrido, insulso, enervante e intrascendente son algunos de los calificativos aplicables a este tedioso ejercicio narcisista donde Abramovic no sólo recita como autómata ‘Luchino, Pier Paolo, Zeffirelli, Lenny, Von Karajan, Serafin, Elvira, Franco, Giancarlo, Giovanni, Ari … soy yo. Oh, Ari, soy yo’ sino que emerge enfundada en lamé dorado mimando Casta Diva de Bellini después de haber atravesado cuchillos, espadas, nubes, fuego y pitones. La conclusión llega como alivio, la dama se retira del dormitorio hacia una posible eternidad y las siete cantantes devenidas mucamas entran a ordenar el bellísimo decorado de Ann Schöttl que podría utilizarse para el primer acto de El caballero de la rosa de Richard Strauss.

Ni flor ni fruto, este estéril, costosísimo emprendimiento que como era de esperar visitará varias casas líricas es una encarnación más del cuento Las ropas del emperador, uno que se viene presenciando incontables veces en diferentes formas y ámbitos. Ni medium, ni mensajera, ni vestal, ni transferencia, ni tributo, ni nada, sino que la inexpresividad de Abramovic deja al teatro de ópera mas vacío, mas huérfano, máxime al tratarse del primer espectáculo post-pandemia. Después de meses de ayuno, aquellos famélicos por un opíparo banquete artístico no hallarán nutrición alguna en este despropósito infantil disfrazado de ‘pieza de arte total’. Para parafrasear el refrán Aunque Marina se vista de Maria, Marina queda y refugiarse urgentemente en la Callas esencial: canto genuino que no necesita intervención ni maquillaje.

(*“7 Deaths of Maria Callas” en Staatsoper.TV, BR-Klassik Concert y Arte Concert https://www.arte.tv/en/videos/099197-000-A/the-7-deaths-of-maria-callas/)