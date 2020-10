Otra maravilla del redescubrimiento. The Lost Berlin Tapes es la grabación en vivo e inédita de un concierto de Ella Fitzgerald, la Primera Dama de la Canción. La presentación de la gran diva en el Palacio de los Deportes de Berlín el 25 de marzo de 1962, acompañada por un trío integrado por Paul Smith (piano), Wilfred Middlebrooks (bajo) y Stan Levey (batería) se produjo luego de otro concierto previo en Deutschlandhalle, que se convirtió en uno de sus discos más queridos, Mack The Knife: Ella in Berlin. Gracias al celo profesional de su agente, Norman Granz, que grababa a la artista como un hábito (en este caso tanto en mono como en estéreo), nos llega nuevamente esa voz inconfundible, con algunos de sus grandes éxitos como “Cheek to Cheek”. Raro y de colección.

‘Ella Fitzgerald. The Lost Berlin Tapes’. Verve Records. Número de serie 745013.