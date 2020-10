Qué hacer en casa y fuera de ella

VIERNES

Miami Carnival, Miami Beach Salsa Fest en vivo desde North Beach Bandshell

The North Beach Bandshell tiene una temporada virtual. Los conciertos multiculturales y las actuaciones de danza están comisariados por The Rhythm Foundation. Carnaval de Miami, El legendario carnaval caribeño de Miami-Broward contará con deejays, carnaval juvenil, Panorama 2020 de Steel Pan Ensembles y Carnival Rocks the Runway con bandas en vivo y un desfile de modas.

Detalles: 9 -11, 7 p.m. https://www.northbeachbandshell.com/

Sesión de pintura en vivo en Shops at Merrick Park

Cada fin de semana hasta mediados de octubre, un grupo de artistas hispanos con sede en Miami adornará el nivel inferior del jardín del lugar de compras al aire libre para sesiones de pintura en vivo Reinier Gamboa, pintor cubano explora la cultura india americana, latina y sudamericana.

Detalles: 9-11, 1 - 4 p.m. reiniergamboa.bigcartel.com , o en Instagram: @reiniergamboa

SÁBADO

Los festivales de la cosecha de otoño son muy divertido para los niños

The Little Farm Fall Festival, con reservación para garantizar el distanciamiento social incluye huerto de calabazas, zoológico de mascotas, laberinto de heno, jardín de mariposas, paseos en pony, fotografías con temas de otoño, etc. $ 10; gratis para niños - 1 año.

Detalles: 10 y 11, 10 a. m. - 2 p. m. y 10 a. m.- 4 p. m. sábados y domingos hasta el 1 de noviembre. 13401 SW. 224th. St. Goulds, y la entrada del evento en SW. 222 nd. St. y 137 Ave. Banderas naranjas marcan el camino. (305)258-3186 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc36JcbRIRIs1OIK_0JFB88Zy5JRn7rhN5gpF9M7_ZDFwl31g/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1vO21uOO8xOOyLMkGU185pnfYoY-GXCnxOhXZVvDxXY6omMr83i12Rlhc

El Festival de Berry Farms, con actividades divertidas para toda la familia. Tendrá una variedad de alimentos para comprar; waffles, licuados y jugos frescos. Verduras, calabazas, laberinto de maíz para diversión. Juegos tic-tac-toe, damas etc. Paseos en tractor. Fotografías en campo de girasoles y en campo de maíz.

Detalles: lunes a jueves hasta el 1 de nov, 10 a. m. - 6:30 p. m. y de 9 a. m. - 7 p. m. viernes a domingo. $10 adultos y $ 7 niños de 3 años o más. 13720 SW. 216 th. St. (305) 322-3388.

Taller de arte virtual Arpilleras, una forma tradicional de arte de la tapicería chilena. Cortesía

Taller de arte virtual Arpilleras

Aprenda sobre esta forma tradicional de arte de la tapicería chilena y cree su propio tapiz de retazos con tela de desecho, aguja e hilo. El espacio es limitado y es necesario registrarse. A partir de los 18 años. Ver materiales necesarios y regístrese en línea,

Detalles: 10, 2 - 3:30 p.m. https://mdpls.libnet.info/event/4612040

Mirada al Infinito I, presentado por Kaleidoscope MusArt, gratis

En este programa, los pianistas Akina Yura, Maria Sumareva e Inesa Gegprifti interpretarán bagatelles de piano de Ludwig van Beethoven, Howard Ferguson, Béla Bartók y uno de los ganadores de la Convocatoria de Partituras 2020 de KMA, Michael Coleman. La presentación del concierto incluirá charlas introductorias de los artistas intérpretes o ejecutantes, el compositor Michael Coleman y el artista visual Shima Iuchi. 13 a 22 años boletos por $ 5, precio regular para todas las demás edades. RSVP

Detalles: 10, 5 p.m. Evento virtual https://my.demio.com/ref/fpnOne9QecBhAiKo

Regata del Día de la Raza en la Bahía de Biscayne. Cortesía

Bienvenido a la regata del Día de la Raza

Experimente un excelente entorno de navegación competitivo en la hermosa bahía de Biscayne. Los marineros de todo el mundo están invitados a unirse a la regata más antigua de Miami. Todos los yates que ingresen en las clases PHRF y multicasco deben presentar un certificado de calificación actual con el formulario de inscripción.

Detalles: 10, https://columbusdayregatta.net/registration/; https://columbusdayregatta.net/; LXV Regata Anual del Día de la Raza

DOMINGO

El evento anual de inicio de temporada de FUNDarte, ZunZún Children’s Fest, se volverá virtual este año. Cortesía/FUNDArte

ZunZún Children’s Fest se vuelve virtual, gratis

El evento anual de inicio de temporada de FUNDarte, ZunZún Children’s Fest, se volverá virtual este año pero con el mismo estilo y sabor internacional pasados, cerca de 30 artistas de España, Latinoamérica y el Caribe. El cancionero estará disponible en la web: Fundarte.us. Tres talleres digitales a cargo del escritor Sergio Andricaín y los ilustradores Soledad Sebastián, Valerio.

Detalles: 11, 11 a.m. Presentación y el lanzamiento de libro, Youtube.com/c/fundarteusnonprofit, más info., https://www.facebook.com/fundarte.us

ENTRESEMANA

Mini-campamento en persona: martes terrestre

Descubre algunas de las maravillas de nuestro asombroso planeta tierra, minicampamentos dinámicos en persona son la solución perfecta y llena de acción para un día. Los niños (grados Pre-K a 5) pasarán el día explorando las exhibiciones interactivas del museo, realizando experimentos científicos y haciendo nuevos amigos.

Detalles: 13, 9:30 a.m. – 6 p.m. https://www.frostscience.org/mini-camps/ La inscripción cierra el 9, p.m.

Mini-campamentos virtuales

Comience su día con una investigación sobre por qué la Tierra experimenta estaciones y continúe su exploración por la tarde excavando profundamente en las capas de la tierra. $50 no miembros; $40 miembros por niño.

Detalles: 13, 9:30 a.m. - 3:30 p.m. https://www.frostscience.org/event/virtual-mini-camp-terrestrial-tuesday/

Películas independientes: Imagen de un científico presentado por SMDCAC, gratis

Picture a Scientist fue una selección oficial del Festival de Cine de Tribeca 2020, pospuesto debido a la pandemia de COVID-19. La presentación teatral virtual de la película llegó a 47 cines en los EE.UU., en junio y recaudó dinero para dos organizaciones que promueven a las mujeres de color en STEM. Recomendado para mayores de 12 años con RSVP

Detalles: 13, 7:30 p.m. https://smdcac.org/events/indie-flicks-picture-scientist

Detrás de la casa con el chef Michael Schwartz. Michael Schwartz

Detrás de la casa con el chef Michael Schwartz

La serie Back of the House, emocionante experiencia culinaria en el hogar, dirigida por el chef Michael Schwartz, ganador del premio James Beard, de Michael’s Genuine Food & Drink, con vinos seleccionados por su directora de bebidas y sumiller Amanda Fraga. Límite 9 de octubre.

Detalles: 14, 6:30 .pm. - 7:45 p.m. Precio para 2 invitados: $150, kit de comida guía de recetas y entrega. $175, kit de comida con una botella de vino (blanco o tinto) guía de recetas, y entrega. $200, kit de comida con dos botellas de vino (blanco y tinto) guía de recetas, y entrega. https://portal.unitedwaymiami.org/comm/SinglePageRegEvent.jsp?EventKeyHex=3135313732&SC=

El Festival Internacional de Cine de Salento

Se ha convertido en un evento cultural importante y el festival de cine más importante del sur de Italia. La grande fiesta del cinema independiente. Regístrate para iniciar sesión.

Detalles: https://xerb.tv/signup

Concurso Siff 2020. Largometrajes, 14, 6 p.m. Una fórmula innovadora caracterizada por la alta calidad de su contenido y una investigación detallada entre las diversas formas de expresiones culturales y contemporáneas. Cine iraní, 10, 3 p.m. La selección incluye 3 largometrajes y 6 cortometrajes. Documentales, 8 documentales en competición, 3 documentales sobre el problema de Xylella fastidiosa: la bacteria asesina del olivo. Miles de olivos erradicados o cortados y reducidos a troncos muertos. 10. 4 a.m.

Tómate una copa (en casa) y escribe mejor, con Ainara Mantellini. Miami Book Fair

Tómate una copa (en casa) y escribe mejor, con Ainara Mantellini

Miami Book Fair en colaboración con Miami DDA. Si quieres, compartes el texto con el resto de los participantes. Hacemos una pausa para leer los textos e intercambiar opiniones mientras te tomas una copa en casa.

Detalles: 15, 5 p.m. Crowdcast

Miami Carnival, Miami Beach Salsa Fest y más en vivo desde North Beach Bandshell

The North Beach Bandshell ha estado cerrado desde marzo pero hay una temporada de programación virtual para disfrutar. Los conciertos multiculturales y las actuaciones de danza están comisariados por The Rhythm Foundation. Guitarras sobre armas, gratis

Actuaciones virtuales de los Mentores de GOGO. Los mentores son un grupo de músicos locales que orientan a los estudiantes de secundaria en música.

Detalles: 15, 8 p.m. https://www.northbeachbandshell.com/

Sorbo de historia: tradiciones afrocubanas en Miami

Neri Torres, directora artística de IFE-ILE Afro-Cuban Dance Company, en una conversación con la curadora de folklore Vanessa Navarro mientras profundizan en la historia, tradiciones y costumbres que son parte integral de la identidad afrocubana de Cuba y su influenciaen el Miami de hoy. Regístrese para recibir instrucciones de ZoomDetalles: 15, 6 – 7:30 p.m. https://492.blackbaudhosting.com/492/Afro-Cuban-Traditions-in-Miami?fbclid=IwAR2IOg-HelsCTaD5RPq_6shCVrOKahspMRolxujrom_DeLFuGhzcO6qSSw4

Frost Science Museum responde a las necesidades de los padres con Museum Pods

El programa Pods se creó para que, hasta que las escuelas vuelvan a abrir, los estudiantes de jardín de infantes a quinto grado K - 5 puedan venir al Museo para completar su programa escolar virtual diario, bajo la supervisión de un educador de ciencias del Frost que da apoyo técnico y supervisión durante todo el día, así como ayuda con las tareas.

Detalles: Phillip and Patricia Frost Museum of Science.1101 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132, (305) 434-9600 https://www.frostscience.org/