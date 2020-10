La Gala del XXX aniversario de Karen Peterson & Dancers, celebración virtual con artistas invitados

Leer más

La pandemia del coronavirus ha cambiando la temporada de conciertos Pinecrest Gardens, que albergará la serie de jazz de ocho conciertos JazzAid Live. Estos han sido grabados en el escenario Banyan Bowl, que se encuentra dentro de uno de los jardines botánicos y a su vez una de las atracciones turísticas más especiales de Florida. Esta temporada de conciertos 2020-21 está caracterizada por la transmisión en vivo, pay-per-view, y un generoso porcentaje de los conciertos va directamente a World Central Kitchen, organización fundada por el chef José Andrés. Cada espectáculo es de dos horas.

Jon Secada

Este festival arranca el sábado 17 de octubre, a las 8 p.m., con el aclamado vocalista internacional cubano Jon Secada, quien con más de dos décadas en los escenarios ha conseguido dos premios Grammys, 20 millones de álbumes vendidos y varios papeles protagónicos en Broadway. Los éxitos de Jon Secada incluyen “Angel”, “I’m Free”,“Do You Believe in Us” y “If You Go.” Además, Jon Secada es ampliamente reconocido por sus impecables habilidades de producción y composición. Una de sus primeras colaboraciones fue con Gloria Estefan a finales de la década de 1980, que lo llevó a co-escribrir su sencillo número 1 “Coming Out of the Dark”. A partir de entonces no ha dejado de escribir innumerables canciones para superestrellas como Jennifer López y Ricky Martin.