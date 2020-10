Los cinco mejores conciertos del JazzAid Live

La pandemia del coronavirus ha cambiando la temporada de conciertos Pinecrest Gardens, que albergará la serie de jazz de ocho conciertos JazzAid Live. Estos han sido grabados en el escenario Banyan Bowl, que se encuentra dentro de uno de los jardines botánicos y a su vez una de las atracciones turísticas más especiales de Florida. Esta temporada de conciertos 2020-21 está caracterizada por la transmisión en vivo, pay-per-view, y un generoso porcentaje de los conciertos va directamente a World Central Kitchen, organización fundada por el chef José Andrés. Cada espectáculo es de dos horas.

Jon Secada

Este festival arranca el sábado 17 de octubre, a las 8 p.m., con el aclamado vocalista internacional cubano Jon Secada, quien con más de dos décadas en los escenarios ha conseguido dos premios Grammys, 20 millones de álbumes vendidos y varios papeles protagónicos en Broadway. Los éxitos de Jon Secada incluyen “Angel”, “I’m Free”,“Do You Believe in Us” y “If You Go.” Además, Jon Secada es ampliamente reconocido por sus impecables habilidades de producción y composición. Una de sus primeras colaboraciones fue con Gloria Estefan a finales de la década de 1980, que lo llevó a co-escribrir su sencillo número 1 “Coming Out of the Dark”. A partir de entonces no ha dejado de escribir innumerables canciones para superestrellas como Jennifer López y Ricky Martin.

El concierto de Arturo Sandoval será el sábado 14 de noviembre, a las 8 p.m. Cortesía/JazzAid Live Pinecrest Gardens y Arturo Sandoval

Arturo Sandoval

El segundo concierto será con el trompetista cubano Arturo Sandoval, ganador de la Medalla Presidencial de la Libertad 2013 y cuatro veces ganador del premio Grammy, ganador del premio Emmy, y seis veces ganador del premio Billboard. Este concierto es el sábado 14 de noviembre, a las 8 p.m. Sandoval, estudiante del trompetista de jazz Dizzy Gillespie, uno de los fundadores musicales de Latin Jazz, comenzó a estudiar trompeta clásica a los 12 años y ha estado grabando durante más de 30 años. Fue nominado en 12 ocasiones a varias categorías, incluido el Grammy de 1978 al mejor álbum latino con el grupo “Irakere” (que significa bosque en la lengua yoruba), grupo que confundó con el virtuoso pianista afrocubano Chucho Valdés. Cuenta con más de ocho álbumes como solista de jazz y uno como solista clásico. Además, es profesor de música en FIU, donde estableció “The Dizzy Gillespie Trumpet Scholarship” en honor a su mentor y viejo amigo. Ha grabado con Frank Sinatra, Gloria Estefan, Jon Secada, entre otros muchos. También, el sábado 14 de noviembre de 2020, actúa la ganadora de tres premios Grammy, Dee Dee Bridgewater + Trío.

Kurt Elling

El vocalista de jazz ganador del premio Grammy Kurt Elling, reconocido por su combinación singular de swing robusto y perspicacia poética y uno de los vocalistas de jazz más importantes del mundo, actúa el sábado 12 de diciembre, a la 8 p.m. Elling, declarado por The New York Times como “el vocalista masculino más destacado de nuestro tiempo”, cuenta con una docena de nominaciones a los prestigiosos premios Grammy y ocho premios de la Asociación de Periodistas de Jazz por “Cantante masculino del año”.

La Orquesta de Glenn Miller es una de las más reconocidas a nivel internacional se presentará el 16 de enero de 2021, a las 8 p.m. Cortesía/JazzAid Live Pinecrest Gardens /La Orquesta de Glenn Miller

Orquesta de Glenn Miller y Wycliffe Gordon

La Orquesta de Glenn Miller es una de las más reconocidas a nivel internacional. Su actuación es el 16 de enero de 2021, a las 8 p.m. Fue el legendario Glenn Miller uno de los líderes de bandas de baile más exitosos en la “Era Swing” de los años treinta y cuarenta. Son más de 18 músicos y cantantes quienes traen el inolvidable sonido de Glenn Miller y tocan esas canciones que los hicieron tan famosos.

El galardonado Wycliffe Gordon, ocho veces nombrado trombonista del año y trombonista superior de su generación, se presenta el sábado 13 de febrero de 202, a las 8 p.m. con el ganador del premio Grammy Dafnis Prieto dirigiendo la Frost Concert Jazz Band. Es una noche de jazz de Nueva Orleans. Wycliffe Gordon, embajador musical e intérprete de la música de Estados Unidos, interpreta el jazz de forma directa y contundente.

La extraordinaria saxofonista, cantante y compositora Grace Kelly actúa el sábado 27 de febrero de 2021, a las 8 p.m. Cortesía/JazzAid Live Pinecrest Gardens

Grace Kelly, Joey Alexander Trio y The Manhattan Transfer

La extraordinaria saxofonista, cantante y compositora Grace Kelly, ganadora del gran premio del John Lennon Songwriting Contest de 2018 y 2019, actúa el sábado 27 de febrero de 2021, a las 8 p.m.,Este prodigio musical tiene 13 aclamados álbumes.

El prodigioso pianista, compositor y director de orquesta Joey Alexander, el músico más joven nominado para un premio Grammy en una categoría de jazz, se presenta el 13 de marzo de 202, a las 8 p.m. Joey Alexander tiene una de las carreras más importantes en el jazz, gracias a su técnica alucinante, su inteligencia musical innata y su capacidad para comunicar una alegría irresistible. Con el lanzamiento de su nuevo álbum, Warna, Joey Alexander sigue en el nivel más alto del jazz.

Y el sábado 10 de abril de 2021, a las 8 p.m., es el turno de The Manhattan Transfer, 8 veces ganadores del premio Grammy, y uno de los grupos vocales más innovadores del mundo con su mezcla de música pop, jazz, R&B, rock ‘n’ roll, swing y cappella. Fundado por Tim Hauser en 1972, el grupo actual presenta a Janis Siegel (alto), Alan Paul (tenor), Cheryl Bentyne (soprano) y el recién llegado Trist Curless (bajo). Tienen 20 nominaciones a los Grammy y fue incluido en el Vocal Group Hall of Fame.

Todos los conciertos y paquetes de ofertas en: www.pinecrestgardens.org/entertainment/performing-arts/jazzaid-live-at-the-banyan-bowl

Twitter: @IsabelOlmos