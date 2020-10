Qué hacer en casa y fuera de ella

Books & books y la Feria del Libro de Miami presentan la velada virtual en vivo con Brad Meltzer y Christopher Eliopoulos.

VIERNES

Velada virtual en vivo con Brad Meltzer y Christopher Eliopoulos

Books & books y la Feria del Libro de Miami presentan Soy Ana Frank, historia de la joven judía que documentó su vida mientras se escondía de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y Soy Ben Franklin historia de uno de los padres fundadores de los EEUU, quien ayudó a redactar la declaración de independencia.

Detalles: 16, 7 p.m. https://www.crowdcast.io/e/meltzerandeliopoulos/register

Viernes de Tertulia del mes de octubre

En su evento del tercer viernes de cada mes, Luis de la Paz tendrá como invitado al escritor Armando de Armas, para conversar sobre su premiado libro Realismo metafísico.

Detalles: 16, 8 p.m. Facebook Live del Miami Hispanic Cultural Arts Center. https://www.facebook.com/Miamihispanicculturalartscenter/

Películas gratis bajo las estrellas

La serie District Flicks curada por el Festival de Cine de Miami se presenta en el Miami Design District, al aire libre. Cada viernes comienza con un cortometraje de Oolite Arts, luego el largometraje “Bill Cunningham: Nueva York” un documental de 2010 que presenta entrevistas con temas notables.

Detalles: 16, 7 p.m. Jungle Plaza, 3801 NE. First Ave.

Reinventado: Mozart y más virtual

En este programa con el pianista Inon Barnatan, Robert Spano presenta un excelente ejemplo del genio de Mozart con el Concierto para piano n. ° 21, completado solo 4 semanas después de que Mozart terminara de componer su anterior concierto en re menor.

Detalle: 16, 8 p.m. https://www.atlantasymphony.org/Membership

Noche de película en Parflix de Hialeah

Películas en automóvil para familias en Milander Park. “Coco” y “Hocus Pocus”, $5 por vehículo y el estacionamiento se asigna por orden de llegada.

Detalles: 16 y 17, 6:30 p.m. https://www.eventbrite.com/o/city-of-hialeah-7923292505

Cortadito Happy Hour

Cortadito, y el proyecto de música caribeña antigua Antilles Music Ensemble. Además, continúa trabajando con el grupo de fusión latina de Miami Spam Allstars.

Detalles: 16, 7:00 - 9 p.m. Latin café 2000, 1053 Brickell Plaza, Miami, FL. 33131; #CortaditoSon, www.CortaditoSon.com; www.LatinCafe.com

Películas latinoamericanas en NewFest co-presentado por Latin Reel

Fundado en 1988, es el expositor más grande de películas y medios LGBTQ de Nueva York. La 1ra. edición virtual trae más de 120 funciones nuevas y estrenos de cortometrajes accesibles en todo el país, paneles y conversaciones sobre temas LGBTQ código LATINREEL20



por $2.

Detalles: 16 - 27 https://newfest.org/festival/faq/?mc_cid=154ed2600e&mc_eid=409aa8acbc

Transmisión de yoga en vivo en el faro de Cape Florida, gratis

Detalles: 16, 9:30 - 10:30 a.m. https://www.floridastateparks.org/events/livestream-yoga-cape-florida-lighthouse

IC Fitness Too Senior Fitness miércoles, gratis

Detalles: 16, 10 – 11 a.m. 7801 NW 5th. St. 7801 NW. 5th. St. Plantation, FL. IC Fitness también y patrocinadores. Registro EventBrite

SÁBADO

Series de jazz, “JazzAid Live from the Banyan Bowl”

La gran cantante de jazz Dee Dee Bridgewater se ha unido a la lista de músicos estelares que participarán en la serie en Pinecrest Gardens. Ocho conciertos desde octubre hasta abril, en vivo, JazzAid Live recaudará fondos para ayuda por COVID-19 de la organización sin fines de lucro, World Central Kitchen, del chef José Andrés. La superestrella internacional Jon Secada dará inicio a JazzAid Live el sábado.

Detalles: 17, 8p.m. Banyan Bowl en Pinecrest Gardens, https://www.pinecrestgardens.org/entertainment/performing-arts/jazzaid-live-at-the-banyan-bowl

Concierto de New Woyld Symphony

Como parte de su experiencia de concierto en WALLCAST. La admisión por orden de llegada

Detalles: 17, Dezerland Park, 14401 NE. 19th. Ave. North Miami.

Reservar Picnic (en casa) con Fundación Cuatrogatos y el Koubek Center del MDC

Los encuentros bilingües virtuales son dos veces al mes e incluyen cuentos, actuaciones de mimo y de circo, teatro para niños, música, percusión y manualidades. Prepara tu cobija, snacks, libros y peluches para compartir con nosotros esta divertida actividad. Disfrútala desde tu casa.

Detalles: 17, 11:00 a.m. https://www.facebook.com/KoubekCenterMDC/live_videos/

Boot Camp con Tony Thomas en Lincoln Road, gratis

Detalles: 17, 9 - 10a.m. 1111 Lincoln Road. Miami Beach, FL. Serie de salud y bienestar de Lincoln Road - Boot Camp con Tony Thomas

Sesión de yoga en grupo de paddleboard (SUP) - VKOC

Detalles: 17, 9 - 10:30 a.m. Centro al aire libre de Virginia Key, 3801 Rickenbacker Causeway. Miami, Florida. Precio: $15.99 a $35 Centro al aire libre de Virginia Key

Yoga comunitario en Legion Park (Versión en línea)

Detalles: 17, 10 – 11 a.m. Legion Park Bayside, Miami, Florida. Anamargret Sánchez

Estírate desde el jardín con Will Thomas de Yoga

Detalles: 17, 10:30 - 11:15 p.m. Jardín Botánico de Miami Beach, 2000 Convention Center Drive. Miami Beach, FL $ 15, Jardín Botánico de Miami Beach

Presentaciones de libros virtuales de Literatura Juvenil Feria del Libro de Miami

Marcella Pixley, Trowbridge Road. Moderadores: Valarie Carey y Miguel Pichardo. Marcella Pixley enseña artes del lenguaje en octavo grado en Carlisle, Massachusetts. Su poesía ha sido publicada y nominada al premio Pushcart.

Detalles: 17, https://www.crowdcast.io/e/virtual-bookclub/register?utm_source=crowdcast&utm_medium=email&utm_campaign=followers

DOMINGO

Concierto familiar: canto folclórico judío virtual, en vivo y gratis

Canta, baila y juega durante el concierto para niños con la cantante sefardí Susana Behar. Escuche cuentos populares judíos sefardíes. La inscripción incluye un paquete de actividades para niños; disponible por correo electrónico cinco días antes del programa.

Detalles: 18, 11 - 11:30 a.m. Regístrese en Zoom. https://492.blackbaudhosting.com/492/page.aspx?pid=213&tab=2&txobjid=7e7d1f77-8688-4c26-8802-729d26ee72d5

Calendario de eventos y clases de fitness

Para los que les interesa cuidarse en estos tiempos difíciles. Algunos son gratuitos y otros cobran una tarifa.

Yoga al aire libre en Flamingo Gardens

Detalles: 18, 8:30 a.m. Jardines Flamingo, 3750 S Flamingo Rd. Davie, FL. 5 clases $50 para miembros, $60 para no miembros - Clase individual $12 para miembros y $ 15 para no miembros., Jardines Flamingo

Warrior Flow Yoga con Adrián Molina, gratis

Detalles: 18, 9:45 - 10:45 a.m. 1111 Lincoln Road, Miami Beach, FL. Serie de salud y bienestar de Lincoln Road - Warrior Flow Yoga con Adrian Molina

Meditación guiada virtual gratuita

Detalles: 18, 9:45 a.m. Meditación Sahaja Yoga

Clase de meditación guiada gratuita en Miami: todos los niveles

Detalles: 18, 9:45 – 11 a.m. Inicio Yoga para todos los niveles

60 minutos de yoga virtual avanzado gratuito con Serena Xu

Detalles: 18, 9:30 - 10:30 p.m. EventBrite

El Miami City Ballet

Se ha mantenido ágil en la pandemia y su última presentación no es una excepción en la serie Friday Night Spotlights, This Bitter Earth, reinterpreta la música de Dinah Washington espectáculo de dos personas que es tan inquietante como impresionante. This Bitter Earth está disponible para ver hasta el domingo.

Detalles: 18 https://www.miamicityballet.org/home/friday-night-spotlights?utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=MKT_BehindtheBallet_BitterEarthNowShowing&utm_content=version_A&sourceNumber=&mc_cid=3ce11da947&mc_eid=10f1844d0f

ENTRESEMANA

Exposición Virtual de 29 artistas jóvenes, gratis

YoungArts, en colaboración con Independent Curators International (ICI), presentan una exposición virtual, versión de do it imaginada por Hans Ulrich Obrist en 1995 y producida por ICI. do it (home) que reunió un conjunto de instrucciones de los artistas que podrían realizarse fácilmente en el propio hogar.

Detalles: 22, Fundación Nacional de YoungArts 2100 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33137; youngarts.org, do it (home)

Fairchild Tropical Botanic Garden Coral Gables ofrece “Citas para perros en el jardín”

Una serie de actividades al aire libre todos los jueves que permiten un momento especial de unión con su perro favorito. $ 12 para adultos, $ 10 para personas mayores, $ 8 para estudiantes y $ 5 para niños de 6 a 17 años. La entrada es gratuita para miembros y niños menores de 5 años.

Detalles: 22, 7 p.m. Noche bajo las estrellas disfrutando de una película con tu cachorro. Debe firmar una exención para perros. https://fairchildgarden.org/visit/assumption-of-risk-and-release-of-liability/ 10901 Old Cutler Road. (305) 667-1651.