Gaby Spanic hace un “pacto de perras”… ¡Guauu! 

Hay una noticia buena y otra mala de la actriz y bailarina Gaby Spanic. La buena es que viajó a Budapest para bailar en Dancing with the Stars Hungría, donde se arrebató moviendo las caderas al ritmo de ‘Hips Don’t Lie’. Aunque muchos dicen que no fue muy ágil moviendo el esqueleto como Shakira, los jueces le dieron buenas criticas... y el Canal TV2-HU quedó satisfecho con la estrella venezolana, muy popular en Hungría gracias a sus telenovelas. La noticia mala es que a Gaby le llovieron las criticas por un extraño comercial que publicó en Instagram, donde entre maquiavélicas risotadas dice: “Jajaja… Si de algo estoy segura es de mi belleza y de mi buen gusto para elegir el sabor original de Bailey’s sin alcohol, para mantener mi divina figura… y soy culpable de disfrutarlo plenamente. Queriditas, hagamos un pacto de perras con Ice-Bailey’s”, expresa Spanic con voz gutural, dejando congelados a sus seguidores. “Parecía trastornada”, decían unos. Se le corrió el shampoo”, comentaban otros. “El helado tenía piquete porque en ese comercial húngaro parece un garabato con esos gestos y carcaja-ja-ja-das a mandíbula batiente”.

TWITTER: @doraluzv12