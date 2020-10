Qué hacer desde casa y fuera de ella

Clase de baile DWGFITNESS, gratis.

VIERNES

Películas del distrito de DD

Nuevas proyecciones de películas al aire libre bajo las estrellas especialmente seleccionadas por el Festival de Cine de Miami del MDC. Este viernes: Lost in Translation. Estacionamiento de autoservicio disponible en City View Object preview

Qué hacer desde casa y fuera de ellaGarage y Museum Garage, $3 por las primeras 4 horas. Se requiere distanciamiento social y máscaras.

Detalles: 23, 6:30 p.m. Jungle Plaza, 3801 NE. 1st. Ave. Miami FL. 33137.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Una exhibición qde Rock ‘N Roll en The Lincoln Eatery, gratis

Una exhibición en el Eatery que muestra el Rock ‘N Roll del talentoso Emmanuel Arrebot Natou. El Lincoln Eatery marca la llegada de una de las tendencias culinarias globales más grandes del siglo XXI,

Detalles: 23, 6 -8 p.m. The Lincoln Eatery, 723 Lincoln Lane North Miami Beach, FL. 33139; http://www.thelincolneatery.com/

Exponer en el restaurante, gratis

The Lincoln Eatery presenta una exhibición en el restaurante que muestra un espectáculo de bocetos de la talentosa Katherine Vázquez-Aldana y su programa de bocetos. Conozca a la artista y aprenda sobre su trabajo.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Detallea: 23, 6 - 8 p.m. Lincoln Eatery. 723 Lincoln Lane North Miami Beach, FL. 33139

Clase de baile DWGFITNESS, gratis

DWGFITNESS es una clase de baile que proporciona un entorno diverso a través del estímulo y el empoderamiento. Una vez que comience la clase, haremos un combo de calentamiento para relajar nuestro cuerpo, aprenderemos la coreografía, que conducirá a un entrenamiento increíble.

Detalles: 23, 8 – 9 p.m. DanceHouse Miami, 1333 Coral Way. Miami, FL. 33145.

Música en vivo el viernes por la noche con Bill Cerny

Bill tiene más de 40 años de experiencia y un sonido maravilloso. Disfrute de su talento musical mientras toma una cerveza Holy Mackerel Small Batch y come las famosas cenas combinadas Dannysbbq. Este lugar histórico es más que una cervecería.

Detalles: 23, 7 – 10 p.m. Cervecería Holy Mackerel, 1414 NE. 26th St. Wilton Manors, FL. 33305.

11 Extravaganza de conciertos de verano en línea

Este paquete le da acceso a 11 conciertos únicos para el verano en FITE: Def Leppard Live In Las Vegas, The Rolling Stones: Live at The Fonda Theatre, Toto: 40 Tours. Transmisión en línea. $39. Sintonice, ordene ahora y diviértase todo el verano.

Detalles: 23, Estrella de oro, Consultar disponibilidad

Edición especial 2020 de “Recent Spanish Cinema” en Los Ángeles y Miami

Este año, Los Ángeles y Miami unen fuerzas para ser coanfitriones y presentar una edición especial de cine español reciente, con proyecciones virtuales, paneles virtuales en vivo con cineastas y talentos y proyecciones autocine.

Detalles: 23 -29, https://mcusercontent.com/72ad4c8e2f6f1f2f8ba3c526e/files/c16ecb93-56bf-4d4aadc517e6172b7897/Full_program_CCEMiami.pdf?mc_cid=c9d8ad6e0e&mc_eid=e1ba423d89

SÁBADO

Feria del libro, presentaciones de libros virtuales de Literatura Juvenil

Candice Iloh, Every Body Looking, es una escritora, artista docente y educadora de jóvenes nigeriano-estadounidense de primera generación. Ha realizado su trabajo en todo el país. Every Body Looking es su primera novela. Moderador: Suze Guillaume, Well-Read Black Girl.

Detalles: 24, a la 1 p.m.

The Painted Lady, bar clandestino seguro

El galardonado Moon River Cabaret de Miami regresa al Bar Nancy de la Pequeña Habana con otra edición de The Painted Lady el sábado. $40, general $25

Detalles: 24, 7 -11 p.m. Bar Nancy, 2007 SW. 8th. St. Miami, FL. 33135; https://nancy305.com/food-menus/

Clase de Pilates Open House-Free para aspirantes a maestros, gratis

Desarrolle su pasión por Pilates en una carrera gratificante. Únase a nosotros el último sábado del mes para una clase de Pilates de 30 minutos y una sesión de preguntas y respuestas.

Detalles: 24, 11:30 a.m. – 1p.m. SoBe Pilates, 950 Arthur Godfrey Road. Miami Beach, FL. 33140

Teatro en casa: en vivo desde Arts Garage “Bunker”

“Music at Home: Live from Arts Garage” una serie de música virtual en vivo producida profesionalmente con sus artistas favoritos. Compre 1 boleto y todos bajo su techo obtendrán un asiento de primera fila para lo mejor de los mejores artistas en vivo.

Detalles: 24, 7 - 8:30 p.m. Garaje de artes Delray Beach, Florida. URL del evento virtual: https://artsgarage.org/event/theatre-at-home-live-from-arts-garage-bunker/

DOMINGO

Banda sinfónica de Broward College: la nueva normalidad, gratis

La Banda Sinfónica de Broward College presentará un concierto virtual utilizando una variedad de pequeños conjuntos de percusión y viento de cámara.

Detalles: 25, 2:00 p.m. Departamento de Artes Visuales y Escénicas A. Hugh Adams Central Campus, Davie, FL. URL del evento virtual: https://www.browardvpa.com/events/show/broward-college-symphonic-band-2020-10-18/

ENTRESEMANA

Ampliación de ‘Evening by the Bay’ de Deering

Disfrute de una noche junto a la bahía, cortesía de Deering Estate. El sitio histórico de Miami presenta una experiencia al aire libre fuera del horario de atención. Sin embargo, existen algunas reglas: NO neveras, velas, globos, mascotas / sombrillas. Practica distanciamiento social. Use cubiertas faciales. $10 por persona.

Detalles: 28, 6 a 9 p.m. en la Bahía de Biscayne. Deering Estate 16701 SW. 72nd. Ave. Miami, FL. 33157(305) 235- 1668, Ext. 263

Salón Náutico Internacional de Fort Lauderdale

Emocionantes embarcaciones, exquisitos superyates, runabouts e inflables y otros productos náuticos, estarán en exhibición en el Salón Náutico Internacional de Fort Lauderdale. Entrada gratuita para los trabajadores de primera línea de Florida.

Detalles: 28 – 1 nov. 801 Seabreeze Blvd. Fort Lauderdale, FL. 33316; https://www.flibs.com/en/home.html

El museo histórico de Miami ¿Qué son las Historias Mariel?

Exhortamos a los miembros de la comunidad a compartir sus anécdotas, historias y reflexiones personales acerca del Mariel. Recopilaremos las historias por medio virtual de manera continua y proveeremos una serie de preguntas que servirán de punto de partida para que los participantes puedan contar sus historias. Estas historias estarán disponibles en los sitios web de HistoryMiami Museum y Cuban Heritage Collection.

Detalles: http://www.historymiami.org/submit-your-mariel-stor

MDC Live Arts ahora es Live Arts Miami

Una plataforma impulsada por la acción y centrada en las personas para actuaciones poderosas, programas comunitarios impactantes y experiencias de aprendizaje. Pasea por sus páginas y tendrás mucha diversión

Detalles: https://liveartsmiami.org/

Eventos de Halloween económicos en Miami, gratis (Del 26 al 31 de octubre)

Las festividades de Halloween serán diferentes este año. Lista actualizada de eventos para niños y adultos.

Mercado de la cosecha y la aventura no tan espeluznante. Este evento de un mes de duración presenta una variedad de experiencias de conducción con temas de Halloween que incluyen: Experiencia de drive-thru no tan espeluznante con historias embrujadas transmitidas a través de su radio. Pumpkin Patch donde puedes comprar calabazas y kits para tallar. Trick or Treating Alley donde los niños reciben golosinas de sus personajes favoritos disfrazados.

Harvest Market, donde puede tomar fotos, comprar artículos de otoño, tomar fotos en un entorno de otoño y comer algo de los vendedores locales en un entorno socialmente distante.

Detalles: Sábados y domingos desde el mediodía hasta las 7 p.m. Tamiami Park, 11201 SW. 24 St. $29; https://notsospooky.com/

Spooky Symphony Concert: A Halloween Extravaganza, gratis

El concierto anual de Halloween de la Alhambra Orquesta de piezas sinfónicas favoritas incluye temas de películas y otros clásicos espeluznantes.

Detalles: 25 de octubre, virtual, https://alhambraorchestra.org/

Zombie Park Trunk o Treat Drive-Thru, gratis

Conduce por Zombie Park con los baúles abiertos para disfrutar de muchas delicias de Halloween. Decore su automóvil, venga disfrazado y quédese para una proyección de The Addams Family.

Detalles: 30 de octubre, 5 p.m. en Pinecrest Community Center, 5855 Killian Dr., Pinecrest, https://www.pinecrest-fl.gov/government/parks-recreation/events

Monster Mash Bash Gratis

Esta fiesta de Halloween incluye concursos de disfraces, premios, golosinas, recorridos de fantasmas y muchos dulces.

Detalles: 6 a 10 p.m. en el Ayuntamiento de North Miami Beach, 17011 NE 19 Ave.

31 de octubre, Fiesta oficial de Halloween de HalloWYN Wynwood Gratis.

Para las almas más eclécticas de Miami vestidas con disfraces extravagantes.

Detalles: Desde el mediodía hasta las 10 p.m. Wynwood Marketplace, 2250 NW. 2 Ave. https://www.hallowynblockparty.com/

31 octubre Halloween en Lincoln Road Mall, gratis

Ideal para familias, temprano en la noche y luego una multitud más adulta después de las 9 p.m. Por lo general, tiene trucos o golosinas en tiendas selectas.

Detalles: 5-11 pm, Lincoln Road entre las calles Alton y Washington. https://lincolnroadmall.com/halloween-night-on-lincoln-road/

Después de Halloween, considere vender todos esos dulces

Recompra de caramelos de Halloween, una manera fácil para que los niños obtengan dinero sin tener que vender limonada o hacer tareas domésticas. Convéncelos de que vendan los dulces sobrantes que compró a las empresas locales que participan en el Programa de recompra de dulces de Halloween .

Detalles: recomprar dulces de Halloween: los niños obtienen dinero para los dulces; http://www.halloweencandybuyback.com/