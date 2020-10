La X Muestra de Danza Daniel Lewis… un encuentro virtual con diez compañías

El evento anual Daniel Lewis Dance Sampler (DLDS) regresa de manera virtual el viernes 23 de octubre a las 7 de la noche, para darle inicio simbólico a la temporada de danza en Miami con un programa integrado por segmentos de obras breves de danza creadas especialmente para la ocasión y extractos de grabaciones de conciertos.

Como ya es costumbre, la muestra ha sido curada por Hannah Baumgarten y Diego Salterini, también directores artísticos fundadores de Dance Now! Miami (DNM), compartiendo la responsabilidad con el propio Lewis. Cameron Basden, directora artística de Miami Dance Hub, contribuye como moderadora en las entrevistas con los artistas invitados.

Conversamos con Baumgarten y Salterini sobre las particularidades de esta edición.

BAUMGARTEN: “Cuando comenzamos a planificar esta décima muestra, sabíamos que las cosas no regresarían a tiempo a la normalidad. Así que fieles al viejo adagio del teatro, ‘¡El espectáculo debe continuar!’, decidimos preparar un evento completamente en línea. Luego vino el proceso de hacerlo realidad”.

SALTERINI: “Es innegable que anhelamos el tiempo que compartimos cuando estamos en el escenario, pero debo decir que la experiencia virtual tiene sus propias ventajas. Hemos creado un espectáculo donde el público conocerá realmente a los artistas, conocerá un poco lo que se esconde detrás del telón, lo que los motiva y cómo se adaptaron a la nueva realidad. Además, esta muestra virtual nos brinda la oportunidad de presentar trabajos que han sido creados específicamente para video, dando así mayor variedad al programa”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

¿Por qué se presenta una sola noche?

SALTERINI: “Creo firmemente que dar demasiadas opciones diluye la sensación de que se trata de un ‘evento’. Sé quién soy…. y sé que si no siento la urgencia y/o la singularidad de un evento, tiendo a pasarlo por alto.

HANNAH: “Esperamos que el enfoque ‘one night only’ motive a nuestra audiencia a unirse y compartir el momento”.

¿Qué proceso siguieron al crear el programa?

SALTERINI: “A finales de agosto hicimos un llamado a los artistas de la Florida para que enviaran trabajos. Las presentaciones podían ser la grabación de un trabajo de repertorio editado para ser presentado en video o un trabajo creado específicamente para video. Recibimos alrededor de 25 propuestas de las cuales seleccionamos aquellas que consideramos más atractivas y que podrían verse mejor en video. Debo decirles... hay mucho talento ahí fuera y reducirlo a diez compañías no fue una tarea fácil. El objetivo, como en cualquier espectáculo escénico, era crear dinámicas que mantuvieran al público comprometido todo el tiempo. En un espectáculo virtual, sin embargo, esto es algo esencial, porque mientras que en el teatro el público que podría no disfrutar de una pieza de danza no necesariamente se sentirá obligado a abandonar el lugar, ante una pantalla de computadora, es muy fácil ocuparse en otra cosa. Cuando preparas un programa para consumir en línea, no debes dar a tu audiencia la oportunidad de distraerse, debes mantener un control firme. La forma en que se diseñó el flujo del espectáculo tuvo eso en mente. Una hora y 15 minutos y listo”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Baumgarten, Salterini y Lewis han concebido una oferta artística muy atractiva que abre con Pioneer Winter Collective en “Glory Tap” (2011) con coreografía del propio Winter que también lo interpreta junto a Allison Learnard.

A continuación, aparece Arts Ballet Theatre of Florida (ABTF) que dirige el Maestro Vladimir Issaev, con un fragmento de la obra “Nuestros Valses” de Vicente Nebrada. Sus intérpretes son Janis Liu y Johnny Almeida. Inmediatamente después, Sandra Portal-Andreu ofrecerá un solo de su propia creación titulado “Superficie” (2020) y el Ballet Flamenco La Rosa de Ilisa Rosal, bailará un fragmento de “Directo al Corazón” (2012), basada en “Hedda Gabler” de Henrik Ibsen.

Claudia Lezcano y Fabián Morales, primeras figuras de Dimensions Dance Theatre of Miami que dejaron una huella imborrable en el pasado Festival Internacional de Ballet de Miami con “Space Between Words” de Donna Goffredo Murray, interpretarán la misma pieza, pero en una grabación que data del 2016.

Posteriormente, se incorporarán Trip The Light Fantastic / Kyra Jean Green y Telescope Films / Vincent René-Lortie con “The Man Who Travelled Nowhere in Time”; Karen Peterson & Dancers con el solo “Deep Concern”, coreografía y ejecución a cargo de la propia Peterson y el New World Dance Ensemble con un fragmento de “Nube Blanco” de Annabelle López Ochoa.

Los dos últimos grupos en presentarse son: Momentum Dance Company, con “Quatre Regards” de Delma Iles (fragmento de una grabación que data del 2001); y DNM con “ZoomLife” (2020) de Baumgarten y Salterini.

Merece la pena recordar que DLDS tiene sus inicios con la original A Modern Dance Sampler, creada por Lewis en 1995 para la New World School of the Arts - donde era entonces decano de danza - y la serie Miami Dance Sampler (MDS), que le dio continuidad. En 2012, MDS pasó a llamarse DLDS. Al principio, la muestra tenía lugar en la primavera, pero en el 2014 - al transformarse en un programa de otoño “avance de la temporada” - se hicieron dos, una en abril y otra en octubre. Esa es la razón por la que DLDS está celebrando ahora su décima edición.

En la muestra original de 1995 participaron Delma Iles y Karen Peterson; y en la primera DLDS de 2012 intervinieron Vladimir Issaev, Pioneer Winter, Peterson y por supuesto, Baumgarten y Salterini. Todos ellos repiten este año.

“La misión de la muestra”, dice Baumgarten, “es presentar a los grupos y artistas profesionales de nuestra comunidad de danza de la Florida. Cuando las personas compren su boleto, recibirán un enlace a la transmisión y un programa .pdf para que no solo puedan guiarse durante la presentación, sino también buscar los grupos y seguirlos el resto de sus temporadas, cualquiera que sea la forma que tomen, según nos adaptamos y seguimos adelante ... creando la danza que nos sostenga a través de estos tiempos turbulentos”.

La única presentación de esta Virtual Daniel Lewis Dance Sampler podrá verse vía YouTube con enlance privado, el viernes 23 de octubre a las 7:00 PM. GRATIS para Culture Shockers con RSVP anticipada. Entradas al precio regular de $10 están disponibles en https://dancenowmiami.networkforgood.com/events/23832-virtual-daniel-lewis-dance-sampler

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.