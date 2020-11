Las cinco mejores series de conciertos de Florida Grand Opera en el Sur de la Florida

Studio Artists Florida Grand Opera (FGO) arranca tu temporada en Miami y Fort Lauderdale. Este año debido a la pandemia presenta la serie de conciertos de otoño y recitales en persona en espacios limitados como museos, iglesias y en la sede de FGO en el Doral. También, está disponible la opción de asistir a los conciertos de forma virtual. Les presentamos las cinco mejores series de conciertos de otoño de la FGO.

Serie SongFest en Miami-Dade y Broward

Esta serie arranca en el Museo de Coral Gables con dos conciertos. El primero tuvo lugar el miércoles 4 de noviembre, a las 7:30 p.m., con la ingeniosa y romántica opereta de Victor Herbert: Naughty Marietta, Babes in Toyland y Orange Blossoms. Y el segundo se lleva a cabo el martes 10 de noviembre, a las 7:30 p.m., con 20th & 21st Century Opera & Musical Theater, un concierto sobre los géneros populares del siglo XX y XXI de la Opera y el Teatro. La audiencia tiene la oportunidad de descubrir un nuevo repertorio y el talento extraordinario de cada uno de los artistas destacados del Studio Artists Florida Grand Opera. El otro lugar especial para conciertos es Coral Ridge Presbyterian Chapel, en el 5555 N Federal Highway, en Fort Lauderdale. Este concierto es el domingo 8 de noviembre, a las 4 p.m. La entrada a estos conciertos es de $10 por persona, gratis para suscriptores. Más: Coral Gables Museum, 285 Aragon Avenue. Coral Gables, FL 33134.

Mitch Roe, Director de Administración Artística de la Florida Grand Opera. Cortesía/Florida Grand Opera

Opera’s Greatest Hits

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

El sábado 14 de noviembre tiene lugar un concierto muy especial para para los artistas del Studio Artists Florida Grand Opera, quienes llevan a cabo su Concierto Opera’s Greatest Hits, a las 7:30 p.m., en el Florida Grand Opera Doral Center. Esta es una buena oportunidad para escuchar las arias más famosas de ópera, son piezas musicales cantadas por las voces solistas sin coro de las estrellas emergentes acompañadas por la orquesta. Este concierto especial presenta algunas de las escenas operísticas preferidas por los amantes de la ópera y es ideal para aquellos que quieran introducirse por primera en vez en esta obra dramática musical. Las estrellas emergentes interpretan obras de Puccini, Bizet, Verdi y Rossini, entre otros muchos, acompañadas por un piano. El precio de la entrada es de $25 por persona, $60 por todos los conciertos (First Sing, Greatest Hits, & Holiday Pops). También, está disponible la opción virtual desde la comodidad de sus hogares. Más: Florida Grand Opera Doral Center está ubicado en el 8390 NW 25th Street. Miami, FL 33122.

Opera Pops & Holiday Hits

Holiday POPS es la serie que se presenta el sábado, 5 de diciembre, a las 7:30 p.m., en el Florida Grand Opera Doral Center. Este concierto se presenta como una noche llena de romance para escuchar las escenas de ópera favoritas combinadas con la magia de la música navideña. Este concierto está pensado para que todos canten junto con los talentosos artistas del Studio Artists Florida Grand Opera. La entrada cuesta $25 por persona, $60 por todos los conciertos. También, presentan el concierto de forma virtual. Más: www.fgo.org

Voces estrellas femeninas emergentes del Florida Grand Opera Doral Center

La soprano Shaina Martínez, quien hizo su debut este año en Bermuda Festival como Sophie en la clase master de Terrence McNally, incluye en su repertorio Susannah, Fiordiligi (Cosi fan tutte), Donna Elvira (Don Giovanni), Saffi (Der Ziegeunerbaron), Salud (La Vida Breve), Zweite Dame (Die Zauberflöte), Marie (La fille du régiment), y Prince Charmant (Cendrillon). Martínez cuenta con numerosos premios y debutó con FGO en el 2019-2020 en Madama Butterfly de Puccini como Kate Pinkerton.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Y la mezzosoprano franco-estadounidense Stephanie Doche, de Rochester, NY, es muy elogiada por su dramática y potente voz. En el 2019, tras su actuación en el papel principal con la Opera NEO, repitió su triunfante interpretación como Angelina (La Cenerentola) en octubre del mismo año con la Opéra Louisiane. En la temporada 2018-2019 fue la artista de Handorf Company con Opera Memphis, donde actuó como Toledo (The Falling and the Rising, professional premiere), Suzuki (Madama Butterfly), y Cousin Hebe (H.M.S. Pinafore). Más: www.shainamartinez.com y www.stephaniedoche.com

Voces estrellas masculinas emergentes

El tenor Dylan Elza, nativo de Dallas, Texas, se presentó recientemente como el artista emergente en el programa de Virginia Opera’s Herndon Foundation Emerging Artist para la temporada 2018-2019 y 2019-2020. Sus papeles con Virginia Opera incluyeron: Mensajero en Aida, Thug # 1 en Il Postino y Dave en agente del F.B.I. Dylan. También, aparece en el CD Blitzstein’s de Opera Saratoga como the Cop, disponible en iTunes y Spotify. El barítono Michael Miller, quien recientemente terminó su residencia en Palm Beach Opera como aprendiz de artista, regresó al Glimmerglass Festival la temporada pasada, donde cantó el papel del Lt. Audebert (Campbell/Puts’s Pulitzer Prize-winning Silent Night). Su actuación fue muy aclamada por la crítica y elogiada por el New York Times.

Y el bajo-barítono Andrew Simpson, también de Dallas, TX, estudió con el gran bajista Samuel Ramey en Wichita State University y ha cantado los papeles de Angelotti in Tosca con Wichita Grand Opera y Virginia Opera, Betto di Signa en Gianni Schicchi con Chicago Opera Theater, el Lacayo en Vanessa con Santa Fe Opera, y Don Basilio en Il barbiere di Siviglia con Opera in the Rock. Más: www.dylanelza.com y www.michaelmillerbaritone.com www.andrewesimpson.com/

Twitter: @IsabelOlmos