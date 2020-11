Un solo de Brigid Baker para anunciar el renacimiento después de la pandemia

El público de danza de Miami espera el estreno de una obra de Brigid Baker como los apasionados del llamado “cine de autor” esperan el último trabajo de su director favorito.

Así las cosas, las entradas se agotaron tan pronto como se anunció la presentación del solo “Crown” en la serie al aire libre Drive-Through Theatre Experience del Miami-Dade County Auditorium (MDCA). Por nuestra parte, enseguida nos pusimos en contacto con Baker.

“‘Crown’ es una iniciación a ‘Return of the Bird Tribes’ que vendrá después”, fue lo primero que nos dijo.

¿Tiene “Crown” algo que ver entonces con el libro de Ken Carey de igual título? “Exactamente. Cuando me fui de Nueva York a las montañas después del SIDA, mi vida cambió de rumbo por completo. Vivía sola en una cabaña en la ladera de una montaña y estaba rodeada de curanderos y visionarios. Una curandera con la que trabajé me dio el libro de Ken Carey y cambió la trayectoria de mi vida. Comencé a recordar quién era y para qué estaba aquí. Ahora es el momento del regreso de las tribus pájaro”.

Ken Carey (1949 – 2017) fue un médium, canal y autor del movimiento espiritual y cultural de finales del siglo XX conocido como New Age (o Nueva Era, en español). “Return of the Bird Tribes”(“La Vuelta de las Tribus Pájaro”) fue publicado originalmente en 1988 y es un texto que explora los mitos y la espiritualidad de los nativos americanos. Según el glosario incluido al final del libro, las tribus pájaro son entidades angelicales y guardianes espirituales de la tierra.

La música utilizada en “Crown” es la bella y mística versión VI para cuerdas y percusión de las fascinantes variaciones “Fratres” de Arvo Pärt y cuando Baker mencionó su encuentro con el SIDA en Nueva York, recordamos la anécdota que aparece en el libro “The Rest Is Noise: Listening to the Twentieth Century” de Alex Ross, sobre una enfermera que tocaba una y otra vez la “Tabula Rasa” de Pärt en un hospital neoyorquino, a petición de los jóvenes que estaban muriendo víctimas de esa otra pandemia. Definitivamente, nada aparece de manera casual en la obra de Brigid Baker.

¿Por qué hacer un “solo”? “El arte de un solo es un mundo entero en sí mismo. Cada momento es importante. La estructura debe atravesar una sola persona donde generalmente se dispersa a través de un grupo de personas. El espectador debe ver los muchos y el uno en un solo. Solo los hago cuando estoy realmente llamada a ello porque demandan una cierta estatura al que lo crea y al que lo interpreta. ‘Crown’ es breve pero denso”.

¿Quién bailará “Crown” la noche de estreno? “Lo bailará Amy Trieger. Ella es la intérprete ha estado aquí conmigo por más tiempo y de la manera más profunda. Inicialmente teníamos la intención de hacer otro solo ya creado para ella, también relacionado con ‘Bird Tribes’, pero tuvimos que cambiarlo debido a los requisitos del escenario y ‘Crown’ es lo que está saliendo. ‘Crown’ estaba destinado a ser ahora y primero. Tengo que tener mucho cuidado debido a un problema inmunológico, por lo que el virus me ayudó a saber que debe ser un solo y debe ser para Amy”.

¿El solo ocupa por completo los 15 minutos de la presentación? “En realidad, son un poco más de 10 minutos y la introducción está en forma de video”.

¿Hay algo en “Crown” que lo hace diferente a sus obras anteriores? “Quizás nada sea diferente de cualquier otra cosa. Quizás el arte existe en un lugar ajeno a las comparaciones, sino más bien, en un continuo. El virus está permitiendo que se encarnen muchas más obras en la tierra, porque la tierra ha cambiado, y eso es emocionante”.

¿Ya se encuentra trabajando en “Return of the Bird Tribes”? “En realidad, ‘Return of the Bird Tribes’ está trabajando en mí”.

Creíamos haber terminado la entrevista cuando el miércoles 28 de octubre coincidimos nuevamente, ahora como invitados de la iniciativa “Meet the Artist”, presentada por el Miami-Dade College Padrón Campus con el apoyo de The Humanities Edge y organizada por María Helena Thevenot, Profesora de la Facultad de Humanidades y bailarina de distinguida trayectoria.

Durante la sesión de preguntas y respuestas con los alumnos del curso Dance Appreciation, Baker compartió otras dos consideraciones fundamentales relacionadas con el proyecto que merecen la pena ser mencionadas aquí.

“Nuestros bailarines estudian algo que llamamos ‘lightbody’ para conectarse con ellos mismos como humanos, para conectarse con la naturaleza y conectarse con el cosmos en toda su amplitud. Esto es esencial para mí, no es solo movimiento, sino que es algo que incluye todos nuestros mundos y principalmente nuestros corazones”.

Lightbody, es un enfoque multidimensional y una técnica de entrenamiento desarrollada por Baker, que consiste en prácticas de trabajo de respiración y movimiento utilizando patrones repetidos en secuencias que buscan, entre otras cosas, el logro de una encarnación expandida y la eliminación de restricciones en el cuerpo.

“Cuando nos golpeó la pandemia, supe que todo tenía que detenerse y comencé recreando un protocolo completamente nuevo para enfrentar lo que creo que es la venida de un renacimiento. Creo que todo se vendrá abajo y se acerca el renacimiento y los jóvenes están al frente. Las tribus pájaro son, si lo pensamos, como este gran bienestar y esta gran expansión del corazón que está llegando. Sé que parece un infierno en este momento, pero eso es lo que siento”.

En conclusión, “Crown” promete ser otro encuentro inolvidable con el arte trascendente de Brigid Baker.

Las entradas para las tres presentaciones de “Crown” a cargo de brigid baker wholeproject originalmente programadas para el sábado 7 de noviembre en el Miami-Dade County Auditorium, localizado en 2901 West Flagler St., Miami, FL 33135 y que fueron pospuestas por el mal tiempo, son válidas para este viernes 13 de noviembre. Al llegar al Auditorio los que muestren su reservación serán guiados a un espacio socialmente distanciado y seguro en el estacionamiento detrás del edificio principal, donde podrán sintonizar en su radio la estación FM correspondiente y presenciar el espectáculo que tendrá lugar en una plataforma al frente y al centro.

