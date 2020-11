Tras retiro momentáneo, Reyli volvió con disco nuevo  

No son tiempos donde abundan cantautores de calidad, por lo cual es especialmente bienvenido el regreso a la música del mexicano Reyli Barba. El artista hizo un paréntesis profesional de varios años, por motivos que no ha hecho públicos, pero en meses recientes grabó un disco, “La metamorfosis”, que ha tenido una buena difusión y, además, ha sido nominado a los premios Grammy Latino en la categoría “Mejor álbum vocal pop tradicional”. El cantante disfruta el presente con nuevos bríos, trabajando en nuevas canciones. Reyli surgió en el 2000 como vocalista del grupo Elefante, con temas como “Así es la vida”. En 2004 se lanzó como solista y tuvo éxitos como la canción “Amor del bueno”, cuyo videoclip cuenta con 355 millones de vistas en Youtube. Su música, además, ha sido banda sonora de telenovelas como “Rubí”, “La madrastra”, “La que no podía amar”, y “Ladrón de corazones”.

erwinperezok@gmail.com, Instagram: @erwin_perez