¿Quieres saber qué canción están poniendo? Aquí te dejamos diez aplicaciones móviles y en línea para identificarla

En muchas ocasiones he escuchado una canción que puedo reconocer, pero resulta imposible de identificar. Vuelvo a intentarlo, casi la tengo, pero se me escapa, y a pesar de que hago una indagación con los amigos y en varios buscadores en línea, sigo con la interrogante no resuelta.

Por fortuna la tecnología viene al rescate para salvarnos de esa situación, con los identificadores de música, que son aplicaciones o programas disponibles para los principales sistemas operativos, con los que podemos reconocer instantáneamente autor, título y álbum. Hay varias categorías: asistentes virtuales; aplicaciones de reconocimiento musical, e identificadores de canciones en línea.

Asistentes virtuales

Entre los asistentes virtuales está Google Assistant, que podemos descargar en Google Play y en Apple Store para varias plataformas. También están Siri, Cortana, y la infaltable Alexa. A todos ellos les podemos preguntar oralmente o por escrito, y escucharán la canción que le pongamos para luego identificarla. Incluso hay casos en los que alguien está reproduciendo música en otra habitación, y esos asistentes no han resistido la tentación de identificarla.

Aplicaciones de reconocimiento

No hay dudas de que el primer lugar en esta lista debe ocuparlo Shazam, una de las más populares. Está disponible para Android y el iOS. Es tan efectiva que hasta Siri lo utiliza. Shazam reconoce la música que se esté reproduciendo cerca, encontrar la canción, e incluso proporcionar letra para que podamos cantarla y compartirla incluso si tiene video disponible. También están SoundHound, según algunos mejor que Shazam, porque hasta se puede tararear la canción que queremos localizar.

Musixmatch ofrece la letra en tiempo real. En caso de que la canción sea en inglés, la traduce al español rápidamente.

Identificadores en línea

Entre los mejores se destaca Midomi, creado por SoundHound que se puede usar reproduciendo simplemente la música en la computadora, y también tiene la capacidad de reconocer música por tarareo en el micrófono. Solo basta visitar su página web y tararear la canción. Una vez reconocida, se puede reproducir en Spotify o Apple Music.

También tenemos a ACRCloud, uno de los mejores identificadores gratuitos, que funciona en su página web previa suscripción; y AHA Music, que usa la potente base de datos de ACRCloud, y ofrece resultados en segundos. También tiene extensiones a Chrome y Edge para no tener que abrir la página web cada vez que queramos identificar una canción.

No quiero terminar sin añadir que hay varios servicios de música en directo o streaming con los que también se pueden identificar canciones, como es el caso de Deezer, con su botón “SongCatcher”. Seguramente con este o los anteriores, encontrará su método para acabar con esa “penita musical”.