Con todos los hierros, catedrático de Miami lanza video con singular interpretación del jazz latino

El ritmo, el sabor y la innovación hacen sentir como pez en el agua al músico y catedrático del Miami-Dade College Kiki Sánchez, quien acaba de lanzar su libro bilingue Armonía Contemporánea y un video donde interpreta en vivo su propia creación Sanchez’s Blues.

Kiki Sánchez lleva la música en la sangre. Su padre era director de orquesta y desde los 11 años de edad Kiki empezó a tocar de manera profesional y años más tarde obtuvo su bachillerato en Música en el Miami-Dade College y una maestría en Florida Atlantic University.

Esa doble experiencia, práctica y académica, se refleja justamente en sus más recientes lanzamientos, que tienen como objetivo no solo poner el ritmo en la vida sino además enseñar.

A lo largo de sus numerosos viajes, sobre todo a Latinoamérica, Kiki advirtió una carencia por esos lares de material teórico para informarse sobre la riqueza de la música en Estados Unidos.

“Publiqué Armonía Contemporánea con el objetivo de abarcar a un público más amplio y, de alguna manera, contribuir con toda esa información que siempre ha sido dada en inglés pero quería darla en español para mi gente”, explicó Kiki Sánchez.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Para cualquier persona en Latinoamérica es muy costoso educarse en EEUU, conseguir la visa, emigrar. No todos tienen acceso. Por eso, al ver las necesidades siempre tuve la inquietud de publicar un libro en dos idiomas para que mi gente obtenga el conocimiento de la armonía, de la música estadounidense y eso solo se aprenden aquí [en EEUU]”.

Por propia experiencia, Kiki Sánchez advirtió la riqueza que se obtiene cuando uno llega a Estados Unidos y se encuentra con su cultura.

“La música está muy desarrollada y avanzada en Estados Unidos. Aquí la esencia es la mezcla de culturas”, sentenció Kiki Sánchez. “La influencia de los afroamericanos fue fundamental porque impusieron naturalmente nuevos conceptos armónicos, trajeron esos sonidos a la mesa que luego el músico blanco se encargó de ponerlos en teoría y elevarlos”.

Kiki Sánchez agregó que ese nivel de armonía tan desarrollado se aprecia en toda su magnitud en el Gospel, la música espiritual.

“La música estadounidense es muy rica, admirada y adoptada”, dijo Kiki Sánchez. “La base es el jazz. Los afroamericanos desarrollaron su propio estilo y su propia manera de sentir la música. Y ahora con la fusión se ha alcanzado un nivel muy alto”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

A todo esto, Kiki Sánchez agregó un nuevo elemento que se manifiesta en Sánchez’s Blues, es decir, la manera como él mismo siente la música americana, y el aporte de su propia experiencia.

“Como peruano tengo mi propia interpretación del blues, que es la base de la música estadounidense”, precisó Kiki Sánchez. “En el video Sanchez’s Blues incorporo los conceptos del blues a la música latina y al final la canción termina con el concepto original del blues, una palabra que viene de azul, de tristeza, pues esa música se desarrolló en las plantaciones del sur cuando los afroamericanos expresaban los momentos difíciles que pasaban en los largos días de trabajo durante la segregación. Mayormente eran mensajes pidiendo a Dios por un mejor mañana, es algo muy espiritual”.

El portal The Bash describe a Kiki Sánchez como un “extraordinario productor, compositor, arreglista, educador y pianista peruano, quien captura los corazones de los oyentes con las variaciones de un estilo hábil y único que llena las ondas con una distintiva mezcla de soulful jazz, tropical y una fusión afroperuana”.

Kiki Sánchez ha tocado con varias leyendas del jazz y del jazz latino como Jim Gasjor, Cachao, Mike Gerber y Arturo Sandoval, entre otros.

Nacido en Lima hace 37 años, emigró con su familia a Estados Unidos a inicios de la década de los años 90 en un gran escape del terrorismo, que en esos momentos asolaba al Perú.

Su padre, Máximo Sánchez, era el director de la Orquesta Majestic, que durante más de 25 años animaba los programas de Panamericana TV y los eventos en el coliseo cerrado Amauta, con capacidad para 12,000 personas.

Esa fue la fuente que definió la vida de Kiki Sánchez.

Ahora en el Miami-Dade College dicta los cursos de Historia de la Música, Historia del Jazz, Armonía del Jazz, Solfeo y da clases de piano. Y conduce su Cuarteto de Jazz Latino.

“Los tiempos del coronavirus no me han afectado en mi trabajo, porque de manera virtual puedo impartir mis clases e interactuar con mis alumnos, y como creador he continuado en la tranquilidad de mi casa”, comentó Kiki. “Los grandes afectados han sido los grupos musicales, como orquestas y bandas, que no solo no pueden actuar sino que no se pueden juntar para los ensayos. Igualmente, los conciertos y eventos ha sido severamente castigados por el COVID-19”.

Kiki Sánchez tiene una producción importante. Ha publicado un DVD y tres libros: The Real Latin Piano, Teoría del Real Latin Piano y Armonía Contemporánea.

También lanzó tres CDs: Dreams; Two Worlds, con la dos veces ganadora del Premio Grammy Latino, Susana Baca; y Moving Forward.

Además compuso la letra y dirigió el video Homenaje a Tito Puente, Mi Viejo, con Tito Puente Jr. y Lefty Pérez.

En abril del 2017, tuvo la satisfacción de ser elegido con su Cuarteto de Jazz Latino para animar la bienvenida de la Copa del Mundo en su escala en Miami durante el Trophy World Tour.

Poco después lanzó el video “Guerreros peruanos”, para exaltar la clasificación de la blanquirroja al Mundial Rusia 2018 y mostrar la euforia que despertó en el país este acontecimiento, luego de 36 años de ausencia de la cita máxima del balompié.