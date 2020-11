Momentum Dance Company en “Gold Falling Through Water” (2017) de Delma Iles, con los artistas invitados Anne Clicheportiche (violín) y Alan Ngim (piano). “Nigm ha colaborado con Momentum durante muchos años”. Bailarines: Ashley Hammond, Martina Tarducci, Katie Brennan, Lili Granie, Barbie Freeman, Melanie Perez.

El anuncio de los grupos participantes en la Daniel Lewis Dance Sampler 2020, que tuvo lugar el pasado viernes 23 de octubre y resultó ser una hermosa experiencia virtual de impecable realización, trajo una agradable sorpresa: la reaparición de Delma Iles y Momentum Dance Company (MDC).

Usted podrá argumentar que su participación fue solo con un fragmento de “Quatre” (2001), grabado en el North Miami Beach Performing Arts Theater, pero lo importante era que tras meses sin noticia alguna de MDC, su nombre aparecía nuevamente en un programa.

“Estoy bien, trabajando desde casa. Momentum ha estado en hibernación desde marzo, pero ahora estamos armando una presencia en línea hasta que sea seguro ensayar y actuar nuevamente“, nos respondió Iles cuando la contactamos para conversar con ella.

Además de responder a nuestras preguntas, Iles colaboró amablemente escribiendo un breve comentario para cada una de las fotos.

Delma Iles como la muñeca en ”The Nutcracker” a los 15 años de edad. “Esto fue con la Bristol Concert Ballet Company, en Bristol, Virginia. Era la primera vez que bailaba en un ballet de verdad. Desde entonces, he bailado todos los papeles femeninos en ‘The Nutcracker’ excepto Clara y la danza árabe. De alguna manera, ¡ningún director visualizó jamás a una rubia de ojos azules en el papel de árabe!”. Cortesía/Archivo personal de la artista

¿Cuándo descubrió su interés por la danza?

“Cuando tenía seis años, mi madre y mi abuela me llevaron al cine para ver una película del Bolshoi en ‘El Lago de los Cisnes’. Estaba completamente hipnotizada y nada ha cambiado desde entonces”.

La danza de Miami está llena de creadores que se han “especializado” en una manera de hacer, pero pocos han mostrado la amplitud de inquietudes estilísticas exhibidas por Delma Iles - también Associate Professor en el Miami-Dade College – a lo largo de una carrera que abarca cinco décadas e incluye el ballet acuático y la danza posmoderna.

Ballet acuático (2016). “Cuando era niña, aprendí ballet acuático en el campamento y mi madre también lo practicaba. Decidí incorporarlo a mi formación en danza moderna e improvisación. Hasta la fecha, he coreografiado seis y todos han tenido mucho éxito. Me gustaría seguir haciéndolo”. Cortesía/Tom Clark

Usted ha hecho obras de todo tipo. ¿Qué estilo es su favorito?

“Obviamente, primero me enamoré del ballet, pero ahora realmente no tengo un favorito. Mi formación principal es el ballet, la danza moderna y el jazz. Pero tuve la oportunidad de bailar en África Occidental con Chuck Davis y Arthur Hall cuando estaba en Jacob’s Pillow, y me encantó. Ambos fueron muy alentadores y desearía haber tenido más oportunidades en esa forma de danza. También conocí el flamenco en Jacob’s Pillow y he llegado a disfrutarlo y respetarlo como una forma de baile poderosa y compleja. Hace unos años conseguí una beca y me fui a la India a estudiar Barat Natyam, que es incluso más antiguo que el ballet y el flamenco. Es igualmente intrigante”.

Como Sugar Plum (con Tom Bain) en “The Nutcracker” (1982). “Esto fue en el Miami-Dade County Auditorium. Era la primera vez que bailaba Sugar Plum en el ballet completo, aunque había bailado el solo y el Grand Pas de Deux en algunos programas de exhibición”. Cortesía/Archivo personal de la artista

Iles hizo su primera coreografía en 1973 y ha estrenado 183 obras hasta hoy. Sin olvidar que MDC tiene una larga historia de brindar instrucción de baile gratuita a los niños y mantener una amplia programación infantil. En 1999, Iles recibió un Premio Emmy diurno compartido por su coreografía en “The Me Nobody Knows”, producción del Coconut Grove Children’s Theatre.

¿Cuáles han sido sus principales influencias?

“He tenido grandes profesores y mi mentora coreográfica más importante fue la gran Anna Sokolow. Pero también estoy muy influenciada por cosas fuera del mundo de la danza. La naturaleza es infinitamente inspiradora, al igual que la ciencia, la literatura y la poesía, la pintura y la escultura. Creo que debemos mirar constantemente fuera de nosotros mismos. El ganador del Premio Nobel P.W. Anderson dijo, al tratar de explicar la vida a través de la física, ‘más es diferente’. Las pequeñas partes del universo se pueden explicar de manera bastante simple, como los átomos. Pero agregar más elementos para analizar cambia fundamentalmente la naturaleza de la exploración”.

Como el abuelo en “Peter and the Wolf” (con Osman Felix) 2001.” Este fue el primer ballet infantil de Momentum, y sigue siendo el más popular (¡por supuesto, con una partitura tan buena, es difícil superarlo!). Originalmente no actué en su estreno, pero asumí el papel de pantomima del abuelo después de un par de años y continúo interpretándolo. El abuelo suele ser un personaje muy popular entre el público infantil”. Cortesía/Archivo de MDC

¿Cómo se creó Momentum Dance Company?

“Cuando me mudé por primera vez a Miami, bailé en Fusion Dance Company, una compañía moderna financiada a través del programa de empleo CETA. Era un trabajo de verdad, con un sueldo semanal y beneficios minúsculos, pero era realmente mejor que lo que casi todo el mundo estaba haciendo en Nueva York en ese momento. Problemas internos hicieron que la compañía se derrumbara. Aprendí mucho de eso. Entonces, junto con Karen Peterson, Nan Imbesi y un par de bailarines de Fusion, comenzamos Momentum en 1982. Karen se fue después de un par de años y he dirigido la compañía desde entonces”.

“Strands” (con Leslie Neal) 1982. “Esta fue una de las primeras actuaciones de Momentum en 1982. ‘Strands’ fue un trabajo posmoderno muy agradable de Leslie Neal. Lo hicimos mucho en los primeros días”. Cortesía/Archivo personal de la artista

¿Cuáles han sido los desafíos y éxitos en la historia de Momentum?

“Dirigir una compañía de danza es un desafío constante. Me gusta decir que cada año subes una montaña, pero cada año es una montaña diferente. En los primeros años, teníamos críticos de danza muy responsables tanto en el Miami Herald como en The Miami News, por lo que las críticas y la cobertura no eran un problema, sino el dinero. Después de que The Miami News cerró en 1988, los mayores problemas fueron la prensa y encontrar buenos bailarines pero desde la llegada de la New World School of the Arts y el Miami City Ballet, hay muchos más. Ahora, uno de los mayores problemas son los lugares. Actuamos en el Colony Theatre durante años, y más tarde también en el Byron Carlyle Theatre. Ahora, no hay nada conveniente en Miami Beach, lo cual es realmente una lástima. (…) Actualmente, nos gusta el Sandrell Rivers Theater. Está bien administrado, es razonable de alquilar, tiene un gran equipo y las instalaciones son muy atractivas, con estacionamiento gratuito en el lugar. No creo que necesite abordar los desafíos de este año porque todos los estamos experimentando”.

“Sand Calendar” (1989). “Recibí críticas sobresalientes por este trabajo. Se incluyó en una película sobre las artes en Florida patrocinada por la Florida Division of Cultural Affairs. Lo hemos repuesto varias veces, la más reciente para el 30 aniversario de Momentum. Se trata de los cambios provocados por el tiempo, así que todavía puedo bailarlo (si quiero). Nadie más lo ha bailado nunca”. Cortesía/Steve Willis

Y agrega, en cuanto a los éxitos, “creo realmente que 37 años de programación continua es en sí mismo un éxito notable. Pocas compañías de danza moderna en Estados Unidos pueden decir lo mismo”.

Entre los logros históricos de MDC merece la pena mencionar su puesta en escena de “Hot and Spicy – Duke Ellington’s Nutcracker” que en 1994 se convirtió en la primera producción local de danza moderna en agotar las entradas de una semana en el Colony Theatre. “Creo que todavía tenemos ese récord”, puntualiza Iles.

Sobresalen igualmente los tres años de MDC participando en un exitoso programa de intercambio cultural internacional con la National Dance Company of The Bahamas y otros dos con el Ballet Contemporáneo de Oaxaca (México). Así como la creación y producción del Miami Dance Festival durante quince años, con compañías y artistas de danza locales, nacionales e internacionales.

¿Cuáles son sus planes después de haber participado en la Daniel Lewis Dance Sampler?

“Todavía hay mucho que se desconoce sobre lo que traerá el próximo año, y no quiero pedirles a los bailarines que ensayen en persona hasta que no exista una vacuna, pero planeamos participar en un proyecto similar para celebrar el 35 aniversario del Ballet Flamenco La Rosa. También pronto pondremos diez de nuestras obras originales para niños en nuestra página de Facebook para sean disfrutadas de forma gratuita. Y creo que estaré trabajando de forma remota con solos y pequeños grupos de bailarines para ver qué podemos crear dentro de las restricciones actuales”.

