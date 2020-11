Conversando con Rafi Maldonado sobre los hombres que bailan

Men Who Dance (MWD) es un espectáculo de danza con un elenco impresionante de “hombres que bailan” (su título traducido al español) que está programado para una sola función, el sábado 28 de noviembre, en el Amaturo Theatre del Broward Center for the Performing Arts (BCPA).

MWD es presentado por Rafael “Rafi” Maldonado-López, director ejecutivo del Inter-American Choreographic Institute (ICI) y una figura muy conocida y apreciada en el ambiente artístico del sur de la Florida gracias a una exitosa trayectoria de más de treinta años como intérprete, maestro, director y administrador.

“Soy una persona inquisitiva por naturaleza con un pasado de experiencias profesionales mixtas que abarcan el mundo artístico”, nos dice Rafi al inicio de esta conversación, cuando le preguntamos cómo se definiría a sí mismo.

El video promocional de MWD abre con el logo del ICI. ¿Qué es el ICI?

“ICI surge en el 2014 con el fin de establecer y expandir colaboraciones culturales y artísticas a través de las tres Américas. La misión del instituto es la creación, expansión y apoyo de proyectos artísticos que, ante todo, apoyen el trabajo que refleja los paradigmas culturales y la conciencia de las Américas.

El instituto tuvo su premiere internacional en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil en el verano del 2017. Llevamos un ballet completo, Carnival of the Animals – The Swansong y el objetivo de la presentación fue recaudar todas las ganancias para establecer un fondo de becas para bailarines talentosos que habían sido aceptados a programas de formación profesional alrededor del mundo y precisaban de ayuda económica”.

Camilo Pardo, bailarín de la compañía Ballet Metropolitano de Medellín. Cortesía/Juan Cadavid

Una de las sorpresas más agradables del pasado International Ballet Festival of Miami (IBFM) fue la participación del Ballet Metropolitano de Medellín del que eres Director Artístico. ¿Cómo llegas al Ballet Metropolitano de Medellín?

“En el otoño del 2018 fui convidado hacia la ciudad de Medellín, Colombia para ayudar a establecer una compañía profesional de danza. En ese momento el Ballet Metropolitano de Medellín, se destacaba como una gran escuela de formación, con más de diez años en operación, bajo la acertada visión de su fundadora Ana Beatriz Gutiérrez. Bajo la directiva de establecer una compañía profesional de carácter internacional y respaldado por un equipo administrativo y artístico excepcional, en menos de un año y para su primera función de aniversario, la compañía contaba ya con un elenco de 18 bailarines, un repertorio nuevo incluso con coreógrafos internacionales invitados, e invitaciones a dos festivales internacionales, incluyendo IBFM 2020.

Aún bajo los retos de la pandemia, la compañía ha persistido y bajo el tutelaje de Nora González, su ballet mistress, ha logrado mantener una presencia virtual de un nivel profesional espectacular. Ahora esperamos poder aceptar la invitación del IBFM 2021 y participar presencialmente el próximo año”.

Anthony Velazquez, de Dance Now! Miami, en el solo del ballet “Lacrymosa” de Edward Stierle. Cortesía/Jenny Abreu

¿Cómo surge la idea de hacer MWD?

“La idea surgió durante el tiempo en que trabajaba como coordinador del programa de contemporáneo en la escuela de ballet del Miami City Ballet, bajo la dirección de Edward Villella. Un día me crucé con una película documental del programa Bell Telephone Hour titulada Man Who Dances: Edward Villella, que lo presentaba como un pionero abriendo las posibilidades para otros hombres, especialmente en el ballet. En verdad, él fue el primer ‘Billy Elliott’ de los Estados Unidos.

En varias ocasiones, Edward me invitó a coproducir la serie Open Barre de la compañía y se me ocurrió crear un programa dedicado a los hombres en la danza. La idea era proyectar Man Who Dances como primer acto y hacer Men Who Dance como segundo. Nunca se concretó con el cambio de liderazgo en la organización, pero quedó en mi mente como algo pendiente”.

Villella dejó MCB en el 2012 y en agosto de 2019 una controversia sacudió al mundo del ballet cuando una presentadora de otro programa de televisión, Good Morning America, se expresó de manera despectiva sobre el interés por la danza del príncipe George de Inglaterra, apenas un niño. La etiqueta #boysdancetoo se hizo tendencia y no tardó en hacerle compañía #menwhodance. Había llegado el momento para llevar a escena MWD, pero en marzo pasado la aparición del COVID-19 interrumpió los preparativos de una primera presentación.

¿Por qué es importante abordar ahora la “masculinidad” en la danza escénica?

“Estamos viviendo en una sociedad donde los estereotipos nos están sobresaturando. En algunas instancias nos motivan hacia lo positivo y en otras en dirección contraria. El primer estereotipo que asumimos desde el instante del nacimiento es el de género. De inmediato los adultos en alrededor del bebé asumen unas características de comportamiento dependiendo de su sexo. Nuestro tono de voz, selección de juguetes, colores de ropa, hasta los colores de dormitorios y muebles. A lo largo de nuestro desarrollo, esas tendencias se intensifican hasta que permean todo aspecto de nuestras vidas, incluso del escenario. Con MWD tenemos una oportunidad de tomar licencia artística y explorar más allá de tendencias, limitaciones y estereotipos”.

Kleber Rebello, de Miami City Ballet, bailará “Solstice in Solace” de Ariel Rose, junto a Renan Cerdeiro. Cortesía/Yanni de Melo

¿Quienes participan en MWD?

“MWD cuenta con la participación de algunas de las mayores compañías de danza del sur de la Florida como Miami City Ballet, Dance NOW! Miami, y el Cuban Classical Ballet of Miami, todas con más de 20 años en operación. Junto a otras más nuevas como Dimensions Dance Theatre of Miami y Tango Out.

También tenemos una participación muy especial del Mestre Gustavo Guru con una pieza de capoeira y de la Florida Grand Opera, con el tenor Dylan Elza y el pianista Paul Schwartz interpretando Una furtiva lágrima de Donizetti, proveyendo el trasfondo para un estreno del Cuban Classical Ballet of Miami titulado Unbound. En total, hay cuatro estrenos mundiales en esta presentación”.

Esta será la primera actuación en vivo en interiores del Broward Center desde su cierre temporal por la pandemia y tomando en consideración numerosas especificaciones y exigencias sanitarias, solo se ocuparán 176 asientos en un teatro con capacidad para 584 espectadores.

¿Qué viene a continuación para MWD?

“Ya estamos en conversaciones para convertir a Men Who Dance en un Men Who Dance Global, y duplicar el evento en varios países de Suramérica y Europa. La meta es crear un festival en cada país y culminar con un gran evento aquí en la Florida”.

MWD se presenta el sábado 28 de noviembre a las 8 PM en el Amaturo Theater del Broward Center for the Performing Arts, 201 SW 5th Ave, Fort Lauderdale, FL 33312. El previo de las entradas fluctúa entre $25 - $45 y pueden adquirirse en Ticketmaster. Para más información visite www.browardcenter.org

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.