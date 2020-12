Qué hacer en casa y fuera de ella

VIERNES

Dimensiones humanas en el arte latinoamericano, gratis

Esta exposición se llevará a cabo en MIFA Gallery Miami. Muestra grupal que presenta a los mejores artistas figurativos latinoamericanos, todos con un tema común, el ‘Cuerpo humano’ desde su propio punto de vista.

Detalles: 4, 6 – 9 p.m. 5900 NE 74th. Ave. Miami, FL. 33166

Casa Massive Miami: Art Basel Miami Beach 2020

Celebra lo mejor de la música house. Somos artistas, bailarines, una comunidad. Este evento ocurre dos veces al año, en marzo (durante WMC y Miami Music Weekend) y en diciembre durante Art Basel.

Detalles: 4, 8 p.m. El refugio hippie 450 NW. de la calle 71 Miami, FL. 33150

SÁBADO

Picnic de Libros (en casa)

Usted y sus pequeños están invitados a Picnic de Libros en casa, una serie de eventos virtuales bilingües de 30 minutos para niños con el Koubek Center MDC, la Fundación Cuatrogatos y el apoyo de Miami Book Fair; música, narración de cuentos, acertijos y poesía.

Detalles 5, 11 - 11:30 a.m. Facebook de Koubek Center https://www.facebook.com/KoubekCenterMDC/live_videos/

Manuel Rivas presenta su libro Zona a defender

Desde la Feria del Libro de Miami, en conversación con su editora Pilar Reyes. Un libro comprometido sobre el mundo en el que vivimos y el que debemos dejar como herencia.

Detalles: 5, 11 a.m. Por Crowdcast. https://www.crowdcast.io/e/una-tarde-con-manuel/register

Ballet clásico de Miami presenta “Don Quijote”

En colaboración con el ballet de St. Lucie bajo la dirección de Lydia Oquendo Corrales y Rogelio Corrales. Presentaciones en el teatro $35 & $45. Acceso online $25.

Detalles: 5, 8 p.m. en The Fillmore Miami Beach at the Jackie Gleason Theater. 1700 Washington Ave. Miami Beach, FL. 33139, https://www.cubanclassicalballetofmiami.org/

Premio Nacional del Libro de Literatura Juvenil: un club de lectura virtual

La Feria del Libro de Miami en asociación con la Fundación Nacional del Libro, realizará debates sobre libros, para los jóvenes, oportunidad para el diálogo entre estudiantes de Nueva York y Miami en torno a los premios nacionales de este año. Hoy con No somos libres de Traci Chee, Moderador Brittany King de Dream Defenders.

Detalles: 5, 1 p.m. https://www.nationalbook.org/2020-national-book-awards-longlist-for-young-peoples-literature/; https://www.crowdcast.io/e/virtual-book-club

DOMINGO

Concierto de María Vargas y una introducción de Estela Zatania en Café cantante

Gitana pura su estilo de canto es la herencia de sus antepasados. Cantaora seria, dedicada al estudio del Cante Jondo, o cante profundo del flamenco, maestra de todos los palos flamencos y más de cincuenta años cantando. Ha recibido el premio de leyenda del flamenco y la medalla de oro de bellas artes más prestigiosa del gobierno español.

Detalles: 6, Regístrese aquí, https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_wAJT-nmUTfiOu3ZrNmhrDw; siempreflamenco.com

Expo en Opera Gallery: Maestros y contemporáneos

Una exposición especial por un tiempo limitado, coleccionistas y visitantes pueden (re) descubrir la sublime belleza de los maestros y artistas contemporáneos como Pablo Picasso, Marc Chagall, Fernando Botero, Anthony James, Robert Indiana, Alfred Haberpointner y muchos otros.

Detalles: Hasta el 6, 11 a.m. - 8 p.m. Opera Gallery 151 NE. 41 St. Suite 131Miami FL. 33137

ENTRESEMANA

15 Minutos de lectura con Yosie Crespo

Desde la Feria del Libro de Miami como parte de nuestra programación virtual ofrecemos

15 minutos de lectura con la Feria del Libro de Miami, un espacio quincenal con autores que leerán su obra por Facebook Live.

Detalles: 9, 5 p.m. https://m.facebook.com/MiamiBookFair/live/

Tómate una copa (en casa) y escribe mejor, con Rita Rosa Ruesga

Una tertulia literaria guiada que libera a tu editor interno, exprésate con libertad desde la cuarentena, contactémonos a través de la escritura. En esta edición, el tema es “Canciones y chocolates para celebrar diciembre”.

Detalles: 10, 5p.m. por Crowdcast

Live arts Miami presenta: Taller navideño: Santuario de héroe personal

Un taller de manualidades navideñas con Machine Dazzle, el galardonado diseñador de vestuario de Taylor Macs Holiday SaucePandemic, organizado por Lambda Living

Detalles: 10, 4 p.m. Por Zoom, https://liveartsmiami.org/events/holiday-workshop-personal-hero-shrine

Exposición en el Museo de la historia de Miami

En asociación con Iris PhotoCollective, HistoryMiami Museum presentará Urban Tranquility: Fotografías de C.W. Griffin, comisariada por Carl Juste. Es la exploración de un área de una cuadra del centro de Miami que rodea al Government Center, que brinda movimiento gráfico y visual y una sensación de serenidad en el bullicioso núcleo urbano. Abierto al público.

Detalles: accessibility@historymiami.org, (305) 375-1621

Películas navideñas para compartir en familia, gratis

Sumérjase en el espíritu navideño con películas que toda la familia puede disfrutar con la colección Acción de Gracias para Niños en alboroto, disponible al instante con su tarjeta de la biblioteca.

Detalles: https://www.hoopladigital.com/collection/1981

Seminario web sobre jardinería solo para Florida, regístrese con tiempo, gratis

La Extensión de la Universidad de Florida / IFAS en el condado de Manatee ofrece “Paisajismo amigable con la Florida para polinizadores”; “la importancia de crear un hábitat para la gran variedad de polinizadores”. Conozca las mejores plantas crearán un refugio seguro para ellas.

Detalles: 16 dic. 10:30 a.m. Pero debe registrarse pronto. https://ufl.zoom.us/webinar/register/WN_d7ckYqqlQIOmOmkTPGfB5A

Tutoría de prueba gratuita de 7 días

Una sesión de tutoría gratuita en línea. No se requiere tarjeta de crédito. Pruebe nuestra oferta sin riesgos y brinde a su hijo el gran apoyo académico que se merece.

Detalles: https://cyberedtutors.com/pricing-plans/ o llame al (305) 814-8422.

Luces navideñas desde el auto dónde encuentras exhibiciones festivas

Encienda la música navideña en el automóvil y conduzca hasta un país de hadas con exhibiciones de luces al aire libre en todo Miami. Nada mejor para fines de distanciamiento social.

Coral Gables

Las tiendas de Merrick Park (358 San Lorenzo Ave.) Fuera del Ayuntamiento (405 Biltmore Way) Down Miracle Mile (desde Southwest 37th a 42nd Avenue)

Aventura

Aventura Mall (19501 Biscayne Blvd.): no se pierda las exhibiciones navideñas que decoran este hermoso centro comercial, que incluyen The Aventura Station y Deck the Halls Shoppe by The Christmas Palace con árboles de Navidad de gran tamaño y cascanueces de 10 pies de altura.

Ciudad de Miami

Bayfront Park (301 Biscayne Blvd.): contemple su majestuoso árbol y los imponentes rascacielos del centro. Brickell CityCentre (701 S. Miami Ave.): presenta la exhibición de la oficina de correos de Santa, árboles decorativos, luces y adornos navideños.

Miami Beach

Lincoln Road (Alton Road to Ocean Drive) Observe el árbol de Navidad gigante y muchas luces y decoraciones. La ceremonia de encendido del árbol está programada para las 7 p.m. Hasta el 10 de diciembre. Enchanted Place of North Miami, 1600 NE. 137th. Terrace, NM. No es solo una casa, sino todo un callejón. Los vecinos se reúnen para iluminar el área de las copas de los árboles. Mr. & Mrs. Larry Williams’ Santa’s Headquarters, 1185 NW. 47 Terrace NM. Durante 40 años, esta familia ha deleitado a la comunidad con una exhibición navideña frente al parque Charles Hadley. The Froberg Residence: 1840 Keystone Blvd. NM. Familia de tres ha vuelto a decorar su jardín y su casa para la comunidad. Puede ver coloridos árboles de Navidad de diferentes tamaños y un espectáculo de láser y carámbanos brillantes. Leon and April Wegman: 1900 S. Hibiscus Drive, NM. Frosty the Snowman en el techo hay un globo aerostático, hay un Papá Noel de tamaño natural y el bote en el canal del patio trasero está adornado con luces. 14665 Fitzpatrick Road, Miami Lakes. Decorada en la parte delantera y trasera, impresionante exhibición de luces fue nominada como una de las favoritas del vecindario en Miami Lakes. Santa y sus renos vuelan por el aire y miles de luces centelleantes están en los árboles. Desde Miami Lakes Drive, puedes ver las luces de la casa reflejadas en el lago. The Hornyak Residence: 3050 Lime Court, Coconut Grove. Desde 2011, Michael Hornyak ha decorado esta casa en un callejón con miles de luces. Otras casas cercanas hacen exhibiciones impresionantes y la calle se convierte en “Christmas Court”. Las luces se encienden a las 5:30 p.m. todos los días y estará disponible hasta el día de los Reyes Magos, el 6 de enero. Sunset Drive, from the Cocoplum Circle to Maynada Street, Coral Gables/South Miami. Las grandes casas exhiben fantásticas instalaciones de iluminación. Si bien algunas casas se están renovando este año, aún puede disfrutar de unas cinco hermosas creaciones de luz exterior. The Steele Residence: 19281 Holiday Road, Cutler Bay. Esta fantástica exhibición incluye 20,000 luces en los árboles, y hay cuatro pequeños edificios con escenas temáticas. Las luces estarán encendidas hasta el 6 de enero.

El evento ‘Zoo Lights’ comenzará en el zoológico de Miami

Algunos “animales” residentes en el Zoológico de Miami se arreglan durante el evento anual Zoo Lights, en noches selectas. La experiencia 3D incluye pantallas de luces con forma de animales, miles de luces de árboles y música navideña. La entrada cuesta $19.95 para mayores de 3 años y $17.95 para niños de 3 a 12 años. Hasta 27, https://www.zoomiami.org/zoo-events/event/zoolights