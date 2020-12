El mexicano C-Kan mezcla rap con música grupera

El género del reguetón y el grupero mexicano son suficientemente atractivos por sí mismos, pero si se los une puede arder Roma. Es lo que sucede con la música del rapero C-Kan, oriundo de Guadalajara. Lo suyo es lo urbano, pero en meses recientes ha hecho la fusión con el ritmo regional del país azteca. Y no le ha ido mal porque en octubre lanzó un tema que grabó a dúo con el grupo Firme, “Se te acabó la suerte”. Resultado, casi una decena de millones de vistas al videoclip en Youtube. C-Kan ha encadenado varios logros en los últimos años. En el 2016 fue el encargado de componer para la película “Compadres” protagonizada por Omar Chaparro. Ha compartido escenario con ColdPlay y Rihanna en el Budweiser’s Made in America Festival. Su música también ha sido parte de series como”Cartel Crew” de VH1 y “ Queen of the South” NBC/ Netflix, entre otras. Evita escribir sobre la cruda realidad mexicana. “Prefiero que mi música sea un escape”, comenta.