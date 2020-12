El productor musical colombiano Juanfran se destaca en la música pop

Leer más

Gracias al cálido clima del sur de la Florida, y mientras el resto del país tiene espectáculos culturales y musicales cancelados debido a la pandemia, Miami arranca la temporada navideña con conciertos tradicionales y actividades de entretenimiento con ideas muy innovadoras para disfrutar al aire libre y con todas las medidas sanitarias para evitar contagios. Y con motivo de las restricciones de aforo limitado, se recomienda siempre reservar las entradas con semanas de antelación. Les presentamos los cinco mejores espectáculos al aire libre en Miami y La Playa estas fiestas navideñas.

Miami City Ballet (MCB) con George Balanchine’s The Nutcracker® in the Park

Miami City Ballet (MCB) presenta el mágico espectáculo llamado George Balanchine’s The Nutcracker® in the Park, con 14 actuaciones en vivo desde el Parque de Downtown Doral, en el mismo corazón de la ciudad, a partir del 18 de diciembre, que realizan una actuación especial para los trabajadores esenciales y de primeros auxilios o first responders. Este ballet consagrado presenta la icónica pieza de Navidad con música de Tchaikovsky de forma muy innovadora con una producción multimedia que utiliza la animación, diferentes proyecciones y vídeos junto con las actuaciones en vivo del ballet. La actuación del martes 22 de diciembre tiene un 50 por ciento de descuento para los residentes de la ciudad del Doral. Los doce restantes espectáculos se llevan a cabo del sábado 19 al jueves 31 de diciembre. MCB, que celebra esta temporada su 35 aniversario, ha preparado 153 espacios socialmente distanciados, con un máximo de cuatro personas en cada uno de ellos.