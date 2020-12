“Cuba Under the Stars”… un anhelado estreno

La espera de nueve meses, desde su concepción, y cinco de ensayos, cambio de locaciones y ajustes finales, culminó con el reciente estreno de “Cuba Under the Stars” en el Fair Expo Center de Miami, Florida.

Todo ha sido creado para la representación de esta revista musical. Desde una gigantesca fachada visual del Teatro Payret, inspirada en el original, ubicado en La Habana, hasta los mínimos detalles como una portada del diario Heraldo de la Habana de 1 de abril de 1951 en papel celofán incluido en el servicio de la cena.

Esta recreación de la fachada del teatro Payret es la entrada a “Cuba Under the Stars”. Fotografía cortesía/Oscar García de Paula "Oscarito"

Todo hacía pensar en una gran gala, pero el debut de “Cuba Under the Stars” del 10 de diciembre fue frío. Si, así como lo leen. El clima en Miami no tiene palabra. La tarde fresca de ese día se convirtió en el pasar de unas cuantas horas en una noche fría que provocó que los convocados portáramos sacos, sweaters, bufandas, guantes los caballeros y abrigos, gabardinas, chales, trajes sastre las damas. Pudo más el deseo de ver teatro en vivo que la sensación de frio por la baja temperatura y el viento.

El público fue ubicado estratégicamente en mesas, en donde solo podían estar dos o cuatro personas para respetar la sana distancia por razones de seguridad sanitaria por el COVID 19.

Al principio, meseras y meseros vestidos de negro, se desplazaban sigilosamente entre las mesas para ofrecer los primeros servicios: café cubano o tragos, entre los que destacaban, mojitos, cubas libres y whiskeys. Pero todo se paralizó en punto de las 8:30 de la noche ante el sonido de la batuta de la directora musical Marlene Urbay.

Dos enormes escenarios, separados entre sí, se abrieron ante la audiencia al aire libre. Uno que albergaba la Orquesta de Cámara de la Florida, con 19 músicos y 3 coros elegantemente vestidos, y el otro, con la presencia vigorosa de un conjunto de 19 bailarines, mujeres y hombres, bajo la dirección artística del coreógrafo Antonio Drija y arropado por el vistoso vestuario de Jorge Noa y Pedro Balmaceda.

Todos los elementos estaban dados para una explosión nostálgica de color, música, baile y canto.

Por fin “Cuba Under the Stars” estaba presente en el escenario y con ello rompía con la escasez de opciones de entretenimiento, en la que durante 10 meses ha estado inmersa la escena de Miami.

Miguel Ferro, su productor ejecutivo, comentó previo al estreno, con voz entrecorta y lágrimas en los ojos, “Hoy es el día. El estreno. La noche que el teatro en vivo regresa a Miami”.

La idea original de esta revista musical fue concebida por Peter Regalado, el otro productor ejecutivo del show, quien previamente había comentado “el musical narra una historia de amor entre una cubanoamericana y un cubano recién llegado a Miami, quienes disfrutan su primera cita y está basada en mi propia historia de amor, en mi relación de novios, con quien ahora es mi esposa. Ella es cubanoamericana y yo cubano”.

Pero esa trama de amor escrita para el lucimiento histriónico de Andrea Ferro, Jeffry Batista y Sandy Marquetti se convirtió en el hilo conductor para hilvanar el espectáculo en el que también participan los intérpretes Albita, Amaury Gutiérrez, Luis Bonfill y Grethel Ortiz.

“Cuba Under the Stars” es una revista musical en un acto, creada por Peter Regalado y Miguel Ferro. Son dos horas de mucha energía que transcurren sin sentirse.

El libreto intentó seguir la clásica estructura de un musical de cabaret o teatro de revista para un recinto cerrado, tipo “Tropicana” o el teatro Blanquita de La Habana de los años 50.

Cada canción interpretada por los cantantes Albita, Amaury Gutiérrez, Luis Bonfill y Grethel Ortiz tuvo su propia coreografía y su respectivo cambio de vestuario. También estuvo presente el sketch humorístico sin mucha relevancia. Realmente, el peso del espectáculo recae en la nostalgia por esa Cuba, a través de las canciones y los ritmos musicales que como el cha-cha-chá y el mambo, llenaron el escenario gracias a la interpretación de Luis Bonfill e hicieron bailar a los presentes.

El recuerdo de Celia Cruz estuvo también presente en la voz de Grethel Ortiz y Albita cerró la noche con varias canciones entre ellas “Que culpa tengo yo”, que en su portentosa sonó como un himno de orgullo coreado por la mayoría asistente.

“Cuba Under the Stars” reúne a más de 40 artistas en escena y unir las piezas de este rompecabezas no ha sido fácil, pero el común denominador de la nostalgia por Cuba es su garantía, considerando el antecedente exitoso de “Cuba Nostalgia” en 2019.

Hay dos elementos que quizás deberían tener una mayor integración al espectáculo. El primero posiblemente tenga solución en el libreto. La presencia musical de cantautor Amaury Gutiérrez, quien entra saludando como si fuera su propio show, canta varios temas de su inspiración y se despide con su primer éxito en México, sin mostrar una verdadera conexión con el resto. El segundo no tiene arreglo y es el título de espectáculo, “Cuba Under the Stars”. ¿Por qué en inglés cuando toda la revista musical trascurre en español con olor, sabor e ideosincracia cubana?. Lo único en inglés son unas pocas palabras en los diálogos.

El espectáculo, con dos horas de duración, incluye cena y estacionamiento y se presenta del jueves 10 de diciembre al 28 de febrero de 2021 en Fair Expo Center, 10901 SW 24 St., Miami. Las funciones se realizan de jueves a domingo a las 7:00 y 10:30 de la noche. Los boletos cuestan entre $ 80 y $ 125 a través de eventbrite.com Para más información visite cubaunderthestars.com