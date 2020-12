“Cascanueces en el Parque”, el milagro de Navidad de Miami City Ballet

La gran noticia es que Miami City Ballet va a ofrecer del 18 al 31 de diciembre una temporada con 14 actuaciones del ballet “Cascanueces” en downtown Doral Park, con una primera función exclusiva para socorristas y trabajadores esenciales dedicados a combatir COVID 19.

La historia detrás de la noticia es un verdadero cuento navideño. En un extremo hay una pandemia devastando la población. En el otro, una compañía de danza planeando su regreso y el público que quiere volver a verlos. Dos amigas apoyan la visión de la directora de la compañía, y un grupo aún mayor se entrega a la tarea de hacerla realidad. Como final feliz, tenemos el milagro de una inédita temporada al aire libre.

Todo empezó con una conversación entre Lourdes López, directora artística de Miami City Ballet y Ana-Marie Codina Barlick, CEO de Codina Partners, una firma de inversión y desarrollo inmobiliario establecida en 2009, enfocada en impulsar la transformación exitosa de las comunidades del sur de Florida y que ha sido un pilar en la planificación y construcción de la ciudad de Doral.

“Si haces un Cascanueces al aire libre, lo quiero para Doral”, dijo Ana-Marie Codina Barlick, CEO de Codina Partners. Cortesía/Gio Alma

Para Codina, “este esfuerzo es el mejor ejemplo de una asociación pública y privada en su máxima expresión. Ver a todos trabajando juntos sin problemas para llevar este regalo a la comunidad ha sido inspirador: el sector privado en Codina Partners, la familia Codina y la Knight Foundation, la comunidad artística en el Miami City Ballet, el sector de la salud en Baptist Health y el gobierno en la Ciudad de Doral”.

Y López proclama, “nunca he visto algo igual en mis 46 años de estar involucrada en la danza”.

¿De quién fue la idea de crear “The Nutcracker in The Park”?

“La idea inicial fue mía”, responde López. “Pero en mayo tuve una plática con Ana, que me preguntó cómo estaba la compañía y qué planes tenía. Le dije que estaba tratando de armar un ‘Cascanueces’ al aire libre, y exclamó de inmediato, ‘Si haces un ‘Cascanueces’ al aire libre, lo quiero para Doral”. Conversando con otra gran amiga, Wendall Harrington, mientras nos compadecíamos del estado del mundo y las artes, le comenté sobre el proyecto de hacer ‘Cascanueces’ en Doral y me dijo, ‘con una pared trasera LED, podemos proyectar en exteriores los diseños originales de Rubén Toledo’. Si no hubiera compartido mi idea con ambas esto podría no haber sucedido”.

Harrington, una importante diseñadora de proyecciones teatrales, ha colaborado de manera exitosa con MCB en “El sueño de una noche de verano” en marzo de 2016; “El beso de las hadas” en febrero de 2017 y “El cascanueces” en diciembre del mismo año; y “Firebird” en febrero pasado.

“Esta será una versión ligeramente diferente a la que presentamos en el Arsht. Primero, es una actuación multimedia, lo que significa que la producción tendrá video, animación, proyecciones y baile. Algunas secciones del primer acto y todo el segundo acto se bailarán en vivo. Si bien no quiero revelar demasiado sobre dónde se llevará a cabo la producción, prometo que seguirá siendo una actuación de vacaciones de invierno, ¡pero invierno en el sur!”.

¿Es una versión concierto?

“¡No!”, exclama López. “Este es el ballet completo, los dos actos. Nada se ha sacado del ballet y de hecho, el George Balanchine Trust, que licencia sus obras, nunca nos permitiría quitar nada, ni poner nada. Es la misma música, la misma coreografía, la misma secuencia de escenas. Solo que las escenas con muchas personas, específicamente en el primer acto, no serán en vivo, sino en video. Eso sí, los efectos especiales son aún más espectaculares, debido a la pared trasera LED. Serán visibles desde lejos, porque serán más grandes y brillantes.

Los que viven en edificios de apartamentos a lo largo de Doral Park podrán sentarse en su terraza o asomar la cabeza por una ventana y ver una actuación maravillosa, mágica y en vivo, ¡directamente desde sus hogares! También, gracias a la animación, ahora podemos contar más de la historia de ‘Cascanueces’. Por ejemplo, podemos mostrarle cómo Marie y el Príncipe llegaron a la Tierra de los Dulces en el segundo acto. Y, como sé que todos quieren saber, ¡el árbol sigue haciéndose enorme!”.

“Es la misma música, la misma coreografía, la misma secuencia de escenas”, dice Lourdes López. Aquí en un ensayo con Chase Swatosh y Hannah Fischer. Cortesía/ALEXANDER IZILIAEV

Sobre las medidas de seguridad, Codina puntualiza que “se seguirán y se aplicarán los protocolos de salud establecidos para proteger a todos. Nuestro patrocinador de salud, Baptist Health South Florida, proporcionará pruebas diarias de COVID a nuestros bailarines, personal artístico y equipo de producción. El uso de cubrebocas, los estándares de distanciamiento social, la entrada con contacto mínimo o sin contacto y otras medidas de salud y seguridad se han implementado de manera estricta en coordinación con ellos. Los espectadores se sentarán en unidades socialmente distanciadas con un máximo de cuatro personas en cada una”.

Nuestra última pregunta es para López. ¿Qué ha aprendido con este proyecto?

“He aprendido muchísimo. Primero, me ha enseñado que cuando un trabajo es genial, permanece atemporal. Con respecto a nuestros bailarines, la escuela y la compañía, he aprendido que todos entendemos la responsabilidad que tenemos como artistas de ofrecer belleza y esperanza de forma regular y constante. Estamos aquí sin otra razón que elevar el espíritu humano. Pero lo más importante que he aprendido tiene que ver con la comunidad, con la familia. Este ‘Cascanueces’ es posible porque una comunidad de Miami se unió para entregar belleza y esperanza a sus ciudadanos”.

Las entradas para la función de apertura el viernes 18 de diciembre están agotadas. Los boletos para el resto de las funciones pueden adquirirse en miamicityballet.org o llamando al (305) 929-7010, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Todos los boletos se venden como unidades y cuestan entre $120 y $285, según la sección y la fecha. Cada unidad es una sección de césped para un máximo de 4 personas. Los espectadores pueden seleccionar sentarse en sillas (que estarán incluidas) o en mantas, que deberán ser traídas por ellos. Todas las entradas incluyen estacionamiento gratuito. Downtown Doral Park, 8395 NW 53 St., Doral, Florida 33166.

