Los cinco mejores eventos y espectáculos con Santa Claus en Miami

Para los más pequeños la llegada de las fiestas navideñas está unido a Santa Claus. Les presentamos los cinco mejores lugares y espectáculos con la presencia de Santa Claus en Miami, ideal para disfrutar con la familia y los amigos.

Santa’s Spectacular: El Musical Extravaganza desde el auto

¿Preparado para cantar villancicos? En tiempos de pandemia, este es uno de los espectáculos navideños más seguros para disfrutar de la magia de Santa, de los musicales típicos de estas fiestas y de las espectaculares instalaciones de iluminación, todo un escaparate de luces navideñas. Tamiami Park, en la entrada de Coral Way y la Avenida 114, se ha convertido en el escenario ideal para que los más pequeños, ataviados con su atuendo navideño más acogedor, recorran este popular parque y sus espectáculos, cantando la música más tradicional de estas fechas. Hay un espacio para enviar las cartas a Santas y otro para comer al aire libre junto a la familia, donde encuentras un lugar para comprar regalos y hacerte fotos. Hay espacios para todos los gustos, para los que prefieran la comodidad del auto y para los que prefieran salir a disfrutar del aire libre. Incluso, puedes tomar los cócteles de temporada. Santa’s Spectacular, que se lleva a cabo hasta el 23 de diciembre, ofrece diferentes horarios, siempre sujetos a cambios según la demanda.

Santa’s Spectacular: El Musical Extravaganza desde el auto. Cortesía/SWARM

Hasta el 18 de diciembre, los musicales son de 5 a 10 p.m. Y del 19 al 23 de diciembre, de 11 a.m. a 10 p.m. Esta aventura musical durante la Navidad está programada para que se realice de forma segura y manteniendo la distancia social. Solo puedes acceder al evento mediante la compra de entrada online, ya que el aforo de entradas por día es limitado debido a la pandemia. Más: www.santa-spectacular.com

Zoo Lights Miami

En noches selectas, y hasta el 27 de diciembre, el zoológico de Miami celebra la Navidad con más de medio millón de luces de árboles brillantes y deslumbrantes. El espectáculo Zoo Lights también cuenta con presentaciones de animales y apariciones especiales de Santa. El árbol de navidad de este año, con bombillas LED, es de 26 pies de altura.

En noches selectas, y hasta el 27 de diciembre, el zoológico de Miami celebra la Navidad con más de medio millón de luces de árboles brillantes y deslumbrantes. LOUIS CRUZ/Cortesía Zoo Miami

En total, son un millón de luces. Zoo Lights, que se lleva a cabo a partir de las 6.30 p.m. y hasta las 10 p.m., también cuenta con la presencia especial de Papá Noel. Los encuentros con animales son una de las citas navideñas más especiales para los asistentes, así como los paseos en bote por el río Snowman. Hay chocolate caliente con galletas, el lugar para las cartas a Santa y las compras navideñas en la tienda de regalos del zoológico. También, muchos entretenimientos de cortesía, noches temáticas, música, arte y manualidades. El 18 y 19 de diciembre son las Noches de Santa & Elf Look-A-Like, una tarde para que vestirse como Papá Noel, la Sra. Claus o sus elfos. Y el 20 y 23 de diciembre son las Noches de Superhéroes para los más pequeños puedan vestirse como su superhéroe favorito. Más: https://www.zoomiami.org/zoo-lights-2020 y entradas en https://shop.zoomiami.org/venues

Árboles de Navidad y encendido de luces en Miami

Uno de los árboles más visitados del sur de la Florida es el de Bayfront Park Miami, un árbol artificial muy llamativo, de 50 pies, llamado Rocky Mountain Pine Tree, adornado con un paquete de iluminación personalizado, que permanecerá siempre iluminado hasta el Año Nuevo. Si visitas el parque has de usar obligatoriamente la mascarilla y seguir las reglas de distanciamiento social.

El árbol de Navidad de Bayfront Park Miami, un árbol artificial muy llamativo de 50 pies, llamado Rocky Mountain Pine Tree, permanecerá encendido hasta el Año Nuevo. Cortesia/Bayfront Park Miami

También, es popular el árbol de navidad en el emblemático Domino Park Plaza, en el 1444 SW y la Calle 8, en La Pequeña Habana. Además, la Ciudad del Doral ilumina la noche con su espectáculo de luces su fuente más conocida, en City Place, todos los días, de 6 p.m. a 11 p.m. hasta el 31 de diciembre. Más: www.bayfrontparkmiami.com, 301 North Biscayne Boulevard Miami, (305) 358-7550.







El Historic Holiday Déco de Deering Estate

Una cita muy tradicional en el sur de la Florida es recorrer las casas históricas de Deering Estate, que recobran vida con sus decoraciones navideñas. Este año el diseño se decanta por la magia de Vintage Florida, una mezcla de decoración navideña tradicional con la frescura del mundo moderno. El galardonado diseñador de Deering Estate, Alfredo Brito, dirige un equipo de los mejores diseñadores para una vez más transformar estas casas para la temporada navideña.

Holiday Déco de Deering Estate este año el diseño se decanta por la magia de Vintage Florida. Cortesía/Deering Estate

Destaca el interesante estilo rústico de Richmond Cottage, una decoración inspirada en las reuniones navideñas de los pioneros en Cutler para dar a conocer cómo era la Navidad de Miami en 1896, el año en que se construyó Richmond Cottage. La biblioteca de la Casa de Piedra (Stone House Library) cuenta con un diseño navideño especial que rinde homenaje al amor que durante toda la vida sintió Charles Deering por el mar. Adornado en brillantes tonos de azul con un tema náutico vintage, el diseño de Alfredo Brito rinde homenaje a las regatas tradicionales de la zona, la carrera naval de Charles Deering y los impresionantes lugares junto al mar que eligió para sus casas. Estas decoraciones del Historic Holiday Déco de Deering Estate están en exposición hasta el 8 de enero del 2021, de 10 a.m. a 4 p.m. La exposición es gratis con la entrada general, que es de $15 para adultos y $7 para niños (de 4 a 14 años). La entrada es gratuita para los miembros de la Deering Estate Foundation y los niños menores de 4 años. Más: https://deeringestate.org/event/historic-holiday-decor/

Coral Gables: Cine bajo las estrellas y chocolate caliente con Santa

Movies Under the Gables Moonlight, celebrado el tercer sábado del mes, es el 19 de diciembre en William H. Kerdyk Jr. and Family Park, 6611 Yamuri Street. Son $10 por círculo familiar. Hot Chocolate/Chocolate Caliente con Santa es un evento que se lleva a cabo el sábado 19 de diciembre de 2020, de 10 a.m. a 12 p.m., en Coral Gables Holiday Park en frente del City Hall Merrick Park, 405 Biltmore Way.

Movies Under the Gables Moonlight, celebrado el tercer sábado del mes, es el 19 de diciembre en William H. Kerdyk Jr. and Family Park. Cortesía/Movies Under the Gables Moonlight

Twitter: @IsabelOlmos