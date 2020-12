La cantante Grethel Ortiz se luce en “Cuba Under The Stars”  

Los empresarios artísticos Peter Regalado y Miguel Ferro no son de amilanarse ante las paradas difíciles y cada fin de semana presentan un espectáculo de alto nivel, al aire libre, en el Tropical Park. Se trata de la obra musical “Cuba Under The Stars” (“Cuba bajo las estrellas”), que cuenta con un elenco de cantantes integrado por Albita Rodríguez, Amaury Gutiérrez, Luis Bofill y Grethel Ortiz, quien aparece en la foto que ilustra esta nota.

La parte actoral se cubre con Andrea Ferro, Jeffry Batista y Sandy Marquetti, mientras que el cuerpo de baile está a las órdenes de Antonio Drija. La dirección musical corre por cuenta de “Cuba Under The Stars” es de Marlene Urbay. Durante las funciones se sirve un menú típico, diseñado por la chef Ana Quincoces. “Cumplimos las más estrictas normas de higiene”, asegura Miguel Ferro. Informe sobre boletos, en www.eventbrite.com.

