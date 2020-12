Los cinco mejores espectáculos para acabar el año en Miami 

Aunque estamos en medio de la pandemia, hay muchas maneras de acabar el año y Miami cuenta con ofertas para todos los gustos, desde espectáculos al aire libre con cena incluida, artísticos, y hasta espectáculos musicales desde la comodidad de sus casas. Les presentamos los cinco mejores espectáculos para acabar el año y recibir el 2021 en Miami. El Nuevo Herald les desea ¡Feliz Año Nuevo a todos!

Vizcaya te invita, el miércoles 30, de 5 a 8 p.m., a explorar la finca de forma discreta para darle la bienvenida al Año Nuevo con su decoración navideña y con un recorrido musical personal. Bill Sumner Miami

‘Vizcaya Late Neon’

Cualquier excusa es buena para visitar la Vizcaya Museum and Gardens, monumento histórico nacional. Ahora, Vizcaya te invita, el miércoles 30, de 5 a 8 p.m., a explorar la finca de forma discreta para darle la bienvenida al Año Nuevo con su decoración navideña y con un recorrido musical personal. Te proponen que te vistas de colores de neón y te dan barras luminosas de cortesía. Solo tienes que llevar tus propios auriculares para escuchar música de todas las edades en las listas de reproducción seleccionadas que se ofrecen en la cuenta de Spotify de Vizcaya. Son diferentes melodías para diferentes espacios. La música. La música se transmite también en la terraza para que todos la disfruten. Y si se te abre el apetito tienes un camión de comida The BC Tacos, con una gran variedad de tacos hechos a mano. La admisión general está entre $8-$18 para adultos y un 50 por ciento rebajado para los miembros. Todas las entradas se venden online. Más: www.vizcaya.org/ y Vizcaya Museum & Gardens, 3251 South Miami Avenue, Miami.

Haiiileen, artista cubanoamericana interdisciplinaria originaria de Miami, canaliza su sinestesia, una rara condición sensorial que transforma todo lo que escucha en imágenes visuales. Cortesía/Haiiileen

Artechouse Miami, en La Playa

Este innovador espacio que mezcla el arte y la tecnología cuenta con el espectáculo Aqueous, una instalación multimedia inmersiva inspirada en Pantone Color of the Year 2020 Classic Blue, que estará abierta al público hasta el 14 de abril de 2021. Aqueous presenta las obras de los artistas con sede en Miami, Haiiileen y Alvin Hernández. Aileen Quintana, conocida artísticamente como Haiiileen, una artista cubanoamericana interdisciplinaria originaria de Miami, canaliza su sinestesia, una rara condición sensorial que transforma todo lo que escucha en imágenes visuales, en su prolijo trabajo que traspasa los límites que abarca el arte visual, la interpretación y el diseño. Su pieza en Aqueous es Agua Haiii, en la que Haiiileen ha creado lo que ella describe como una “realidad azul iridiscente”. Y Alvin Hernández, nacido y criado en Miami, comenzó a crear a una edad temprana después de inspirarse en los dibujos animados de los 90. Su trabajo actual está influenciado por el surrealismo, lo que lleva a pinturas divertidas y espontáneas a las que Hernández se refiere como “poemas pintados” o ilustraciones de sentimientos y pensamientos internos. Su pieza de mural inmersiva creada para Aqueous combina su estilo habitual con la energía y el fluir de las olas de un azul profundo. Más: www.miami.artechouse.com/aqueous.

Aqueous, una instalación multimedia inmersiva inspirada en Pantone Color of the Year 2020 Classic Blue, que estará abierta al público hasta el 14 de abril de 2021 en South Beach. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Adrienne Arsht Center presenta ‘Women Roses Water’

La compañía Peter London Global Dance presenta ‘Women Roses Water’, una fusión de danza contemporánea y afrocaribeña con música encargada por The Ballet and Dance Orchestra, dirigida por Ezra Haugabrooks. Este espectáculo virtual se lleva a cabo desde el sábado 26 de diciembre al jueves 31 de diciembre. El director artístico de la compañía, Peter London, muestra sus raíces trinitenses y tobagonianas en una poderosa obra que trata del lamento de una mujer por la pérdida de su hijo a causa de la violencia. La obra utiliza los movimientos dinámicos del Orisha Yoruba, Oya, que es la diosa de las tormentas y torbellinos y la guardiana de las puertas del cementerio de su hijo, y del Orisha, Oshun, que es el protector de los niños y la diosa del amor y la belleza. El artista Michael Elliot ha recibido el encargo de crear cinco pinturas para proyección digital. Hay varias fechas y horarios de presentación. Puedes comenzar a ver la actuación a partir de la fecha y hora seleccionadas y ese enlace de visualización único se enviará por correo electrónico dentro de las 72 horas posteriores a la fecha y hora seleccionadas. Esa actuación estará disponible para transmisión a pedido durante 48 horas después de hacer clic por primera vez en su enlace de visualización único. Más: www.arshtcenter.org/Tickets/Calendar/2020-2021-Season/Peter-London/Peter-London/ y https://youtu.be/dF-wouGZqaE

Puedes celebrar el Año Nuevo con esta actuación nunca antes vista y filmada en Europa, con el vals “El Danubio Azul”/“The Blue Danube” y extractos de las operetas, coproducida por Attila Glatz Concert Productions y Operettissima Ltd. Attila Glatz Concert Productions y Operettissima Ltd.

‘Salute to Vienna and Budapest’

Para acabar el año, puedes celebrar el Año Nuevo con esta actuación nunca antes vista y filmada en Europa, con el vals “El Danubio Azul”/“The Blue Danube” y extractos de las operetas, coproducida por Attila Glatz Concert Productions y Operettissima Ltd. Es un espectáculo con mucho canto, baile y orquesta llena de alegría. Hay entradas de $20, $40 y $60. El boleto del grupo familiar incluye acceso a una de las 3 transmisiones de estreno el domingo 27 de diciembre y acceso del 28 de diciembre al 3 de enero, para que puedas ver la actuación una y otra vez. Más: https://www.salutetovienna.com/2021 y www.stellartickets.com/events/salute-to-vienna-and-budapest-us/salute-to-vienna-and-budapest?aff=flarsht





“Cuba Under The Stars”

El musical “Cuba Under The Stars”, que estará hasta finales de febrero de 2021 en el Fair Expo Center, rememora la Cuba de antaño a través del teatro, la música y la gastronomía. Es la historia de una joven cubanoamericana, que fiel a sus raíces sin haber visitado nunca Cuba, conoce a un joven cubano recién llegado de la isla, quien en la primera cita de amor trata de explicarle la verdadera esencia de la cultura cubana. El escenario es al aire libre. Son 24 bailarines bajo la dirección artística de Antonio Drija reconocido coreógrafo y actor de Cirque Du Soleil. La orquesta está formada por 18 músicos bajo la dirección musical de Marlene Urbay, fundadora y directora musical de la Florida Chamber Orchestra, y también fue la directora musical del Ballet Nacional de Cuba. Ana Quincoces, la reconocida chef cubana, personalidad de la TV, autora de libros de cocina, influenciadora y empresaria, se encarga de la cena a base de platos tradicionales cubanos. La orquesta interpretará clásicos como Mambo #5 y Castellano Que Bueno Baila Usted. También, composiciones originales interpretadas por reconocidos artistas cubanos de Miami como Albita Rodríguez, ganadora de un Grammy Award, Latin Grammy Award y un Emmy Award; Amaury Gutiérrez, ganador de un Latin Grammy Award; el guarachero de las noches de Miami Luis Bofill; la cantante bailarina y actriz Grethel Ortiz, quien ha participado en importantes obras de teatro y musicales como “Que Pasa USA? Today” y “Celia Cruz: The musical”. Todas las mesas están separadas por 6 pies de distancia. El espectáculo, que se lleva a cabo de jueves a domingo, de 7 a 11.30 p.m., cuesta desde $80 a $125 por persona, incluyendo la cena. Más: www.cubaunderthestars.com y Fair Expo Center 10901 SW 24 St, Miami.

Twitter: @IsabelOlmos