Leslie Grace triunfa en la música y la actuación 

Leslie Grace finalizó el 2020 en gran manera, actuando en la ceremonia de entrega de los Premios Grammy Latino, junto a otro de los chicos dorados de la música en español, Prince Royce. Ambos son nacidos en Nueva York, de sangre dominicana, y rindieron tributo a un grande de República Dominicana, Juan Luis Guerra. La cantante comienza el nuevo año con el mismo nivel de adrenalina ya que alista para dentro de pocas semanas la presentación de sus nuevas canciones, y en junio será estrenada la película “In the Heights”, basada en la obra musical homónima, donde interpreta a uno de los personajes principales.

“Estoy super emocionada”, asegura, justificadamente, en conversación por video vía Zoom, desde su casa de Los Ángeles, donde reside desde hace unos meses. “Sobre la nueva música puedo decir que significa el mayor lanzamiento de mi vida, aunque en estos momentos no puedo dar más detalles”, cuenta, reservada. En cuanto a “In the Heights” Leslie sostiene que es un “proyecto increíble”, encabezado por el dramaturgo y actor Lin Manuel Miranda, a estrenarse en junio. “Esta incursión en la actuación me honra y es parte de mi crecimiento artístico”, apunta. En la cinta personifica a Nina Rosario, con quien dice tener similitudes.

Como Nina, Leslie es la hija más destacada de una familia modesta de un barrio latino de Nueva York. Nina es de Manhattan Heights y la cantante, del Bronx. Leslie Grace Martínez nació el 7 de enero de 1995 en la mítica barriada, cuna de otros notables como Jennifer López y Marc Anthony. Al poco tiempo su familia se mudó a otro barrio de la Gran Manzana, Yonkers. Una década después los Martínez se afincaron al norte de Miami, en la ciudad de Davie, perteneciente al Condado de Broward. Leslie estudió en Indian Ridge Middle School y en Western High School. Allí comenzó a deslumbrar a maestros y compañeros de clase con su talento vocal.

“Desde pequeña me brotaba lo de cantar”, rememora la artista, que entonces escuchaba a la India, Shakira y el Puma Rodríguez. La joven fue descubierta de manera precoz. A los 14 años grabó su primer disco, “Pasión”, en el género Cristiano. Luego cayó en manos de un mago de la industria, el productor y empresario Sergio George, con quien grabó en 2013 el álbum “Leslie Grace”, del cual se desprendieron hits como “Will You Still Love Me Tomorrow?” y “Be My baby”. Allí había letras en inglés y español, pop y bachata. “Me encantan las fusiones”, apunta la intérprete, que en 2015 fue contratada por la empresa Sony Latin y registró su tercer disco “Lloviendo estrellas”.

Musicalmente Leslie se mueve en la órbita de la música urbana o reguetón y, por ejemplo, ha hecho duetos con figuras del género como Maluma, Becky G y Wisin. Uno que hizo con el puertorriqueño Noriel, con el tema “Duro y suave”, tiene 377 millones de reproducciones en Youtube. “Estoy atenta a las cifras que consigo en las plataformas digitales, pero en el arte no todo se puede medir con números; mi prioridad es que mi arte sea auténtico y refleje lo que soy, más allá de la cantidad de público que me siga”, manifiesta. “Yo compito conmigo misma, me exijo mucho, aunque a veces eso me genere demasiada presión”, acota.

Como parte de esa autoexigencia la artista se trasladó a California a mediados del 2020, en medio de la pandemia, para ampliar sus horizontes y absorber la creatividad que se respira en Los Angeles y alrededores. “Sentí que era un buen momento para mudarse porque el trabajo que hice en ‘In the Heights’ ya me ha abierto aquí ciertas puertas que pueden facilitar la concreción de más proyectos importantes”, cuenta. En la Meca del Cine, Leslie avanza en su carrera actoral, sin descuidar la musical. “Soy una artista versátil y voy a seguir navegando en ambas aguas con esfuerzo y a mi manera: con elegancia y con gracia”, señala, convencida, y despide la entrevista deseando “mucho amor para todos”.

erwinperezok@gmail.com, Instagram: @erwin_perez