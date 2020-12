La danza en Miami durante 2020... obras, eventos y artistas

La danza en Miami se vio limitada en cantidad durante 2020 pero no en calidad. La pandemia hizo que las actividades artísticas se redujeran de manera drástica tras el cierre de los teatros a mediados de marzo, pero los que consiguieron hacer acto de presencia dejaron su huella con trabajos de relevancia innegable.

Los primeros meses del año estuvieron dominados por el Miami City Ballet (MCB) con dos programas magníficos en el Arsht Center y por las compañías de gira. La cancelación del Flamenco Festival fue la primera señal de lo que se avecinaba.

Los bailarines de Alonzo King LINES Ballet en “Common Ground”, que se presentó en enero en el South Miami-Dade Cultural Arts Center. Manny Crisostomo/Chris Hardy mannycphotos@gmail.com

Después tuvimos un período caracterizado por el consumo insaciable de material histórico “de archivo”. Merece la pena destacar el caso de Arts Ballet Theatre of Florida (ABTF), que entre el 18 de marzo y el 11 de junio compartió 21 videos de obras en su repertorio.

A continuación, presenciamos el apogeo de la “danza filmada” y de los trabajos creados “a distancia” para ser trasmitidos “en línea”. Sin olvidar los eventos en teatros vacíos con programas de “solos” y “dúos”, como en las galas del Festival Internacional de Ballet de Miami (IBFM por sus siglas en inglés).

Todos los artistas participantes en la Gala de Estrellas del XXV IBFM. Al frente, Gretel Batista (Houston Ballet), Ihosvany Rodríguez (Cuban Classical Ballet of Miami), Carlos Hopuy (como Alla Snizova) de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo y Janis Liu junto a Taiyu He (Arts Ballet Theatre of Florida). Cortesía/Patricia's Photography

Terminamos el año explorando el formato “híbrido” y celebrando el regreso de un público enmascarado pero respetuoso de la sana distancia.

La lista que presentamos a continuación es un recordatorio de 12 eventos, artistas y obras de danza que este año enriquecieron nuestra existencia.

1. El solo del año

“Crown”, de Brigid Baker. Un ejercicio de intensa lucidez para una intérprete en estado de éxtasis: Amy Trieger. Evocación de Isadora Duncan e invocación a Anna Pavlova para anunciar el resurgimiento después de la pandemia. Se estrenó al aire libre el viernes 13 de noviembre en el Drive-Through Theatre Experience del Miami-Dade County Auditorium (MDCA).

Claudia Lezcano y Fabian Morales de Dimensions Dance Theatre of Miami en “Space Between Words” de Donna Goffredo Murray. Simon Soong/Cortesía

2. El dueto del año

“Space Between Words” de Donna Goffredo Murray, ejecutado de manera imperturbable por Fabián Morales y Claudia Lezcano de Dimensions Dance Theatre of Miami (DDTM), que resultó ser el momento mas destacado en la Gala de Clausura del XXV IBFM en septiembre y en la Virtual Daniel Lewis Dance Sampler en octubre.

3. La puesta en escena original

“All the Way” de brigid baker wholeproject, estrenada el 5 de marzo en el On.Stage Black Box de MDCA.

“The Nutcracker in the Park” de Miami City Ballet en Downtown Doral Park. Cortesía/Alexander Iziliaev

4. La iniciativa de mayor éxito

La temporada de MCB en diciembre con “The Nutcracker in the Park” en Downtown Doral Park. La joya de la corona para la compañía este año y un argumento irrebatible al reconocer la resiliencia de Lourdes López como directora artística.

5. La función de una compañía de gira

El regreso de Alonzo King LINES Ballet al sur de la Florida, el sábado 18 de enero, en el South Miami-Dade Cultural Arts Center.

6. El evento internacional originado en Miami

El XXV IBFM, bajo la sagaz dirección artística de Eriberto Jiménez. Un esfuerzo titánico, con la participación de 23 compañías de nueve países -7 locales- y un mes completo de eventos que fueron trasmitidos al mundo entero que cerró con tres funciones en vivo desde dos locaciones diferentes.

“Places”, coreografía de Claudia Schreier. Cortesía/Alexander Iziliaev

7. Las coreografías hechas a distancia

Dos trabajos absolutamente conseguidos, comisionados por MCB: “A Dance for Heroes” (de Durante Verzola) en mayo y “Places” (de Claudia Schreier) en noviembre. En ambos casos, hay que reconocer el aporte decisivo del talentoso Alexander Iziliaev como camarógrafo y editor.

8. La bailarina

Katia Carranza, bailarina principal de MCB. En enero, reafirmando su categoría con “Tchaikovksy Pas de Deux” de George Balanchine en el Arsht Center -acompañada por Carlos Quenedit- y en el “Apollo” (también de Balanchine) junto a Renan Cerdeiro en la función conjunta MCB / New World Symphony en el New World Center de Miami Beach.

Katia Carranza y Carlos Quenedit en “Tchaikovksy Pas de Deux” de George Balanchine. Cortesía/ Alexander Iziliaev

En febrero, de regreso al Arsht, Carranza agregaría otra actuación memorable con el “That’s Life” de “Nine Sinatra Songs” (Twyla Tharp), acompañada por Kleber Rebello.

9. El bailarín

Renan Cerdeiro, bailarín principal de MCB, porque su figura en el aire será recordada siempre como la imagen emblemática del oasis espiritual que representó en su momento la pieza de Verzola. También por su participación en la obra de Schreier y por sus actuaciones destacadas en “Symphonic Dances” y “Apollo” a inicios del año.

Los bailarines de Dance NOW! Miami en “Zoom Zoom Zoom” de Hannah Baumgarten y Diego Salterini, obra presentada en la Virtual Daniel Lewis Dance Sampler. Cortesía/Larry Chidsey

10. Las galas virtuales

Dance NOW! Miami transmitió en mayo un entretenido cierre de temporada, donde escuchamos por primera vez el término Covid(eos). En octubre, le tocó el turno a la austera celebración del XXX aniversario de Karen Peterson & Dancers, y unos días más tarde, a la Virtual Daniel Lewis Dance Sampler, curada por Hannah Baumgarten, Diego Salterini y Daniel Lewis, donde participaron 10 grupos locales.

11. El regreso del ballet presencial

El Cuban Classical Ballet of Miami, también bajo la dirección artística de Eriberto Jiménez, con “Don Quijote Suite” el sábado 5 de diciembre en el Jackie Gleason Theater de Miami Beach.

Siudy Garrido, protagonista del documental de Pablo Croce “Siudy Between Worlds – 50 Performances of the American Dream”. Cortesía/Siudy Flamenco Dance Theater

12. Dos películas y un libro

En marzo, la exitosa presentación en el Miami Film Festival de “Siudy Between Worlds - 50 Performances of the American Dream” de Pablo Croce, que documenta las presentaciones en Nueva York de Siudy Garrido y su compañía en el año 2011. En agosto, la emotiva exhibición en el XXV IBFM de “La Amable Euforia de la Danza” de Miguel Castañet Jr. sobre la vida y obra de Pedro Pablo Peña (1944-2018).

Por último, el lanzamiento en junio del libro “Daniel Lewis: A Life in Choreography and the Art of Dance”, escrito por Donna H. Krasnow y el propio Lewis. El acontecimiento literario del año para la danza en Miami y un texto de obligada lectura para los interesados en su historia.

