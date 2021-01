La música clásica en el 2020, AC-DC, (antes y después del COVID)

En años venideros este 2020 se verá como aquel “antes” y “después” que se creyó llegaría con el año 2000, entonces flamante siglo XXI. Para sorpresa de todos ese “antes” y “después” llegó dos décadas más tarde con la irrupción de la pandemia del COVID 19 causando estragos en varios frentes, a los que tampoco pudo escapar el ámbito de la música clásica.

Nunca antes las artes sintieron que eran tan vulnerables, nunca antes sucedió semejante acelerada decantación. Si se hace casi imposible resumir una temporada que quedó trunca en plenitud a principios de marzo; vale la pena en cambio recordar los hitos de aquellos primeros dos meses y días que hoy semejan demasiado lejanos, desdibujándose en el tiempo de un año que acaba tan diferente de cómo empezó.

El regreso del director español Juanjo Mena en la New World Symphony reconfirmó la magnífica impronta dejada en el 2017 con una excepcional lectura de “Cuadros de una exposición” de Mussorsky, velada que asimismo contó con el impecable Jean-Yves Thibaudet en el “Concierto Egipcio” de Saint-Säens donde el pianista francés volvió a brillar con luz propia.

En el ámbito camarístico, el flamante ciclo por la Chamber Music Society of Lincoln Center en el Colony Theatre aportó necesitadas nuevas brisas con jugosas contribuciones de sus regentes Wu Han y David Finckel, pianista y cellista fueron acompañados por los eximios Paul Hang, Clive Greensmith y Matthew Hipman. En FIU el New York Phil Quartet con Joseph Kalichstein entregaron memorables Shostakovich y Dvorak y el Cuarteto Ehnes para Friends of Chamber Music deslumbró en un programa Beethoven en celebración a los 250 del compositor. El líder del grupo, James Ehnes virtuosamente en el “Concierto para violín” rubricó el Festival Stravinsky, dos jornadas en la New World Symphony con Michael Tilson Thomas como pez en el agua en ese repertorio.

En 2020, la Florida Grand Opera sólo escenificó “Madama Butterfly” con Sandra López, estimada soprano local de regreso, y el joven Joshua Guerrero, nombre para recordar bajo la excelente dirección de Ramón Tebar que aportó infalible estilo pucciniano para una puesta en escena en exceso tradicional. En la sala Knight, la Cleveland Orchesta con Franz Welser Most presentó sólo dos programas, un curioso Prokofiev que dejó gusto a poco y una satisfactoria “Quinta” de Mahler con la orquesta en gran forma.

En febrero, Seraphic Fire –que días antes asombró con el recital ruso dirigido por Elena Sharkova– brindó un exquisito “Festival del Iluminismo” con cuatro variados programas del que incluyeron la cantata “Arianna a Naxos” de Haydn y “Acis & Galatea” de Handel además de cantatas y las suites de Bach para cello con Guy Fishman. Redondeando con la música temprana, la enérgica Venice Baroque Orchestra dio una noche Vivaldi plena de virtuosismo y personalidad en FIU, tampoco olvidar la rareza “Montezuma”, ópera del veneciano también presentado por RK Cultural Productions y la FIU School of Music.

La importante Serie Clásica del Arsht Center logró completar gran parte de su ciclo iniciado con la venerable Academy Saint Martin in the Fields con su solista y director Joshua Bell en una actuación algo rutinaria, días después el debut del admirable ensemble de la West-Eastern Divan trajo a dieciséis músicos bajo la dirección del violinista Michael Barenboim quien se lució en “El trino del diablo” de Tartini. No obstante, la Orquesta de Chicago con el legendario Riccardo Muti señaló el cenit de la temporada con una deslumbrante lectura de la “Sinfonía Matias el pintor” de Hindemith, la Novena sinfonía de Dvorak y la obertura de “El holandés errante” de Wagner amén del breve pero inolvidable encore del intermezzo de Fedora de Giordano. Debe recordarse esta serie originada hace décadas por la extinta Asociación de Conciertos fue creación de la empresaria Judy Drucker que fallecida en marzo señaló un paradojal punto final a una época y a la temporada en curso.

Si durante el verano la falta de actividad musical local no fue diferente a la de otros años, con la llegada de la temporada, la frustración y ansiedad empezaron a sentirse, sentimiento que no se irá hasta la esperada normalización en el 2021.

No obstante, merecen destacarse algunos valientes que asoman con propuestas novedosas, para paliar tanta sed. Son auspiciosos inicios para una temporada inusual aún en ciernes y tenso compás de espera donde empieza a verse la luz al final del túnel con el deseo de un año menos azaroso, mas allá de las dificultades que se avecinan y que habrá que sortear como se sorteó este tan inolvidable como olvidable 2020.

ArtburstMiami.com es una fuente sin fines de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.