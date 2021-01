Qué hacer en casa y fuera de ella

Leer más

La bella actriz francesa Angelique Boyer, protagonista del melodrama Imperio de mentiras, comenzó su carrera en el extinto grupo musical Rabanitos Verdes, banda pop que no alcanzó madurar, pero sentó las bases musicales de Boyer, quien se decidió por la actuación, profesión donde se ha desempeñado exitosamente durante más de 10 años en Televisa. Ante el furor causado con el reencuentro de RBD, la novia de Sebastián Rulli fue cuestionada por la prensa sobre al evento que protagonizaron sus compañeros de la telenovela Rebelde. “Son recuerdos muy lindos, y me da tantísimo gusto que estén reunidos, lástima que no estén completos, pero las razones son muy importantes, tanto Dulce con su bebito, como Poncho con la serie que filma y su bebé… fue imposible”, expresó Angelique, que comentó sobre su posible regreso a la música. “Mi sueño fue estar en la televisión mexicana, pero amo el escenario, cantar, bailar, el espectáculo, pero lo veo muy difícil… a menos que Maluma me pida que hagamos un dueto”, se le chispotió sin querer queriendo para ver si el paisa reaccionaba… ¿Grabarán el tema felices los cinco, junto a Rulli y el ramillete de amigovias de Maluma? FOTO #3