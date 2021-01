¿Qué hacer en casa y fuera de ella esta semana?

VIERNES

Festival internacional de cine Queen Palm, virtual

Una increíble alineación de nuestros cortos de ganadores del Premio de Oro 2020 en el mundo. Narración compleja de cineastas nuevos y establecidos que proporcionarán una experiencia llena de innovación, creatividad y perspectivas frescas.

Detalles: 15 – 22, https://xerb.tv/channel/queenpalminternationalfilmfestival/virtual-events

Viernes de tertulia con Ena Columbié, y lectura del libro ‘Nauseamundo’

El programa ‘Viernes de Tertulia’, conducido por el escritor y periodista Luis de la Paz, es una producción del Creation Art Center, organización dirigida por Eriberto Jiménez.

Detalles: 15, 8 p.m. Facebook Live, Creation Art Center, Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW. 5ta. Ave. Miami FL. (786) 747-1877.

Atardeceres en Treehouse Miami con Gene Farris. Cortesía

Atardeceres en Treehouse Miami con Gene Farris

A partir de este fin de semana organizaremos ‘Sunsets at Treehouse Miami’ de viernes a domingo para disfrutar de los atardeceres y las puestas de sol desde la maravillosa playa.

Detalles: 15, 6 p.m. Casa del árbol Miami, 323 23 St., Miami Beach, FL. 33139.

Concierto Barnacle under Moonlight: Keith Johns

Una noche de música acústica bajo el cielo iluminado por la luna en Grove at The Barnacle. Concierto de Keith Johns y su banda. Al aire libre, asientos limitados.

Detalles: 15, 6 – 9 p.m. El Parque Estatal Histórico Barnacle, 3485 Carretera principal. Coconut Grove, FL. 33133.

Un momento de baile en “Cuba Under the Stars”, con el pequeño Matías Quitana al centro. Cortesía/Cuba Under the Stars Miami

Cuba bajo las estrellas

Majestuoso espectáculo de teatro musical al aire libre, que presenta una hermosa historia de amor a través de la cultura cubana y la nostalgia. Una gran orquesta, bailarines de Broadway, y reconocidos actores y artistas premios Grammy.

Detalles: 15, 7 – 11 p.m. Feria y exposición del condado de Miami-Dade, Inc. 10901 SW 24 St., Miami, FL. 33165.

SÁBADO

Vierta su arte en impresiones

Aprenda el arte del grabado utilizando materiales simples como espuma, pintura y paletas de papel. Cada estudiante se irá a casa con la pieza de 6 x 9 que crearon. 8 - 10 años.

Detalles: 16, 1p.m. Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd. Miami, FL. 33132, (786) 468 -2000, tickets@arshtcenter.org

Orquesta de Glenn Miller mundialmente reconocida en el Banyan Bowl. Cortesía

Orquesta de Glenn Miller mundialmente reconocida

Regresa por demanda popular la orquesta, que llegará a Pinecrest en una actuación. Espectáculo para fanáticos del jazz y el swing y los románticos que quieren retroceder en el tiempo.

Detalles: 16, 8 p.m. Banyan Bowl, 3208 W. Lake Mary Blvd., Suite 1720, Lake Mary, FL. 32746; (321) 441-9135, https://glennmillerorchestra.com/tour-schedule/

Tours de arte en Miami Design District

Art Walk ofrece visitar una galería, obras de arte al aire libre y murales en todo el vecindario: Jungle by 2x4, ‘Dollar a Gallon’ de Virgil Abloh, Bus Stop by Urs Fischer y más.

Detalles: 16, 5 – 6 p.m. Palm Court Plaza - Distrito de diseño de Miami, 140 NE 39 St., Miami, FL. 33137.

Estudio abierto

Estamos abriendo las puertas de nuestra bahía para dejar entrar el aire más fresco; venga a pasar una noche con los artistas y la comunidad creativa del Bird Road Art District.

Detalles: 16, 7 – 9 p.m. Warehouse 4726, 4726 SE 75 Ave., Miami, FL. 33155; https://www.warehouse4726.com/

El 70º Festival de Arte de Bellas Artes anual en línea

Cada año el festival cuenta con más de 200 artistas. Las obras de arte incluyen madera, acuarela, fotografía, óleo y acrílicos, técnica mixta, joyería, gráficos, vidrio, cerámica y escultura en 3-D.

Detalles: 16 y 17 https://beauxartsmiami.org/festival-of-art/

DOMINGO

Zoso, The Ultimate Led Zeppelin Experience en vivo en Miami

Se formó en 1995 para realizar el show en vivo de Led Zeppelin más preciso y cautivador desde la realidad. Para Zoso, es mucho más que un homenaje. Se trata de tocar una época dorada. $ 25

Detalles: 17, 6:30 p.m. Bandshell de North Beach Miami, 7275 Collins Ave. Miami Beach, FL. 33141

Rosie Revere, ingeniera: Family Fun Series

Un nuevo y divertido musical basado en los libros Rosie Revere, Engineer, Iggy Peck, Architect y Ada Twist, Scientist de Andrea Beaty del plan de estudios STEM. $ 16.

Detalles: 17, 11p.m. Centro Cultural y de Artes de Aventura, 3385 NE. 188 St., Aventura, FL. Estados Unidos 33180; (954) 468 - 3280.

Una nueva experiencia teatral al aire libre en vivo

7 pecados capitales, 7 eventos teatrales únicos, 7 de los mejores dramaturgos de la nación. Evento en vivo socialmente distanciado. Regístrese para obtener acceso y descuentos en boletos.

Detalles: Hasta el 17, Miami New Drama, 1040 Lincoln Road, Miami Beach, FL. 33139; (305) 674 -1040, info@miaminewdrama.org

Arriba, Beethoven vive

Enseñe a sus hijos sobre la vida y obra de Ludwig van Beethoven en la producción mundialmente famosa. La producción está protagonizada por AJ Ruiz y Melanie Caplan y se realiza con la orquesta de Miami, Elaine Rinaldi, directora y dirigida por David Grabarkewitz.

Detalles: 17, 3 – 4 p.m. Jardines de Pinecrest, 11000 SW 57 Ave., Pinecrest, FL. 33156.

Disfrute de películas todas las semanas en el SoundScape Park de Miami Beach, gratis Cortesía

ENTRESEMANA

Disfrute de películas todas las semanas en el SoundScape Park de Miami Beach, gratis

La serie SoundScape Cinema proyecta películas gratuitas en una pared de proyección exterior de 7,000 pies cuadrados en el ExpoStage del New World Center cada semana. El jueves, Un hermoso día en el vecindario/ A beautiful Day in the Neighborhood (2019).

Detalles: 20, 17 St., y Washington Ave. http://www.mbartsandculture.org/soundscape-cinema-series/

Dos eventos gratuitos en Miami para honrar a Martin Luther King Jr.: Voices of Freedom en el Arsht Center y Celebración virtual del Dr. Martin Luther King Jr. Cortesía

Dos eventos gratuitos en Miami para honrar a Martin Luther King Jr.

Honrando el legado de Martin Luther King Jr. con estos eventos especiales en Miami programados para el fin de semana festivo, del 16 al 18 de enero. Hasta ahora, solo virtuales.

Voices of Freedom: An Arsht Center Tribute to the Rev.Dr. Martin Luther King Jr: Un evento transmitido en vivo filmado en North Beach Bandshell con actuaciones de artistas de Miami, el cantante Kaylan Arnold, la cantante Sherretta Ivey, Miami Sound Choir, etc.

Detalles: 16, 7 p.m. Registro, https://app.mobilecause.com/e/hRWfrQ?vid=fwhcn

Celebración virtual del Dr. Martin Luther King Jr: organizado por City of Miami Gardens, este evento en línea gratuito contará con música, tributos y reflexiones para honrar el legado del pionero del movimiento de derechos civiles.

Detalles: 18, 11 a.m. https://miamionthecheap.com/free-family-event-city-miami-gardens/ confirma asistencia. https://m.facebook.com/events/696501361041484/

Cape Coral Art Festival & Market Place, virtual

Contará con todo tipo de arte y artesanía, junto con algunas empresas locales. Eventos en vivo durante todo el festival, recorridos por parques, actividades de la ciudad, demostraciones de chefs, mixólogos y recorridos por la naturaleza etc.

Detalles: Hasta el 31, regístrese: https://www.capecoralfestival.com/sign-up.html,

chair@capecoralfestival.com

Festival de cine francés de Shenandoah, virtual

Trayendo lo mejor y más brillante del cine francés moderno, transmitido desde el Valle de Shenandoah, en la comodidad de su sala de estar. $10 bloque de proyección / $ 35 acceso total.

Detalles: Hasta 31, https://xerb.tv/channel/shenfilms/virtual-events