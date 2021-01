Jencarlos presenta una canción a dúo con Pitbull 

Leer más

Tal como se venía anunciando desde hace varios días, Lady Gaga y Jennifer Lopéz cantaron en la ceremonia de la toma de posesión del 46 presidente electo Joe Biden, que se celebró la mañana de este miércoles 20 de enero bajo estrictas medidas de seguridad en el Capitolio de la nación.

Lady Gaga cantó el Himno Nacional de Estados Unidos, mientras que López interpretó This Land is Your Land, visiblemente emocionada, donde aprovechó para intercalar unas palabras en español.