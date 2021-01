¿Qué hacer en casa y fuera de ella esta semana?

VIERNES

Exposición “Garden Vibrations” de Sharon Swift

Un diseño refinado, minimalista y elegante y el contraste extremo del jardín en una exuberancia de color, forma, estilo, todo maravillosamente equilibrado. Pinturas estimuladas por el entorno.

Detalles: 22, 5 p.m. Botanical Boutique, 2000 Convention Center Drive, Miami Beach, FL. 33139. (305) 673-7256; https://www.mbgarden.org/events/art-exhibit-garden-vibrations-sharon-swift

Tablao flamenco en vivo, gratis

Déjate llevar por España con una actuación de tablao flamenco ardiente y apasionado. Disfrute de esta experiencia cultural con seguridad en nuestro escenario principal al aire libre en el centro de Doral.

Detalles: 22, 8 – p.m. El Doral Yard, 8455 NE 53 St., #Suite 106. Doral, FL. 33166

4Sure

Banda en vivo, asientos en el interior y en el exterior, sin cobertura. Siempre excelente mixología, excelente comida y buenos momentos.

Detalles: 22, 7 p.m. Pub 52 Gastropub del sur de Miami, 5829 SW 73 St., # 6 Sur de Miami, FL. 33143.

JoyParty

#JoyParty es una fiesta genial en la que realmente obtienes JOY producida por Miami Ensemble en Real Café. Iván Camejo + DjoydeCuba + vjcuba, $20

Detalles: 22, 8 p.m. Real Café, 9600 SW 8 St., Miami, FL 33174.

Florida Grand Opera anuncia temporada de invierno 22 enero – 27 marzo

Los amantes de la música de todo el sur de Florida se han enamorado de nuestra temporada de invierno, que consta de 18 actuaciones que ofrecen algo para todos los gustos musicales.

Operas: una serie de tres óperas de cámara estadounidenses: ‘Three Decembers’, ‘New York Stories’ y un cartel doble de ‘Trouble in Tahiti’ y ‘Signor Deluso’. https://tickets.fgo.org/Tickets/EventDetails.aspx?id=2062&utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=WinterSeasonEBlast11521&utm_content=version_A&sourceNumber=32589

Conciertos:



Elizabeth Caballero interpretar sus Zarzuelas favoritas, Escuche a la diva más grande Ángela Brown en el programa de una sola mujer que escribió; una velada de espirituales, jazz y ópera con los mejores cantantes locales de Miami y a la talentosa y fascinante soprano Catalina Cuervo en un homenaje a los compositores latinoamericanos. https://fgo.org/index.shtml?utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=WinterSeasonE-Blast1-15-21&utm_content=version_A&sourceNumber=32589

Recitales:



‘Journey of a Diva: Strauss and Wagner, Viva Verdi’ o ‘The Art of the Countertenor’, o actuaciones de Fort Lauderdale, incluyendo ‘The Golden Age of Music: 1940-1970’, ‘Baroque and Classical Opera’, ‘A Caberet de Ópera’ y ‘Teatro Musical de los siglos XX y XXI’, y ‘The Studio Artists Final Sing’. https://fgo.org/index.shtml?utm_source=wordfly&utm_medium=email&utm_campaign=WinterSeasonE-Blast1-15-21&utm_content=version_A&sourceNumber=32589

SÁBADO

The55Project presenta la exposición: “The Undercurrent” de Gustavo Prado

Una iteración de la serie ‘Measure of Dispersion’ de Prado, el artista ha empleado el uso de materiales industriales y espejos de seguridad convexos con el propósito de expandir el campo de visión de los espectadores.

Detalles: 23, 5 p.m. Botanical Boutique. 2000 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139, (305) 673-7256; https://www.mbgarden.org/events/art-exhibit-undercurrent-gustavo-prado

Teatro infantil “Los mosqueteros y una princesa moderna”

La compañía de teatro infantil “Para Bajitos” bajo la dirección de la actriz Yani Martin en colaboración con Creation Art Center presentan la obra. Adultos $20, Seniors $15 y Niños $10.

Detalles: 23 y 24, 6 p.m. Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Ave., Miami, FL. 33130; (786) 800-6370, www.ParaBajitos.com

Festival de música de Wynwood

15 bandas y actividades, escenarios al aire libre, comida, artes y manualidades, vendedores y más.

Detalles: 23, 2 p.m. y 24, 10 a.m. El lugar Wynwood, 3201 NW 7 Ave., Miami, FL. 33127

Locust projects presenta: “Mette Tommerup: Made by dusk”

‘Made by Dusk’ es una nueva instalación a gran escala de la artista con sede en Miami Mette Tommerup inspirada en la diosa nórdica, Freya, la indomable diosa del amor, la guerra, la belleza, el oro y la transformación.

Detalles: Hasta el 23, 11 a.m. – 5 p.m. Locust projects, 3852 N. Miami Ave., Miami FL. 33137, http://locustprojects.org/exhibitions/main-gallery/made-by-dusk.html

Tour de arte en Miami Design District, gratis

Explora la arquitectura, considerando la historia y cómo el arte se integra en cada sitio, que incluyen Buckminster Fuller Fly’s Eye Dome, Leong Leong’s Garage, Paseo Ponti y más.

Detalles: 23, 5 – 6 p.m. Palm Court, 140 NE 39 St., Miami FL. 33137, https://www.miamidesigndistrict.net/event/2283/miami-design-district-art-tours/

DOMINGO

Clase de yoga al estilo Vinyasa / Hatha

Con el oasis tropical del jardín como telón de fondo. Alivie el estrés conectando su respiración con sus movimientos. La clase se puede modificar para principiantes, pero está llena de estiramientos profundos. $15

Detalles: 24, 10:30 -11:30 a.m. Botanical Boutique, 2000 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139. (305) 673-7256 https://www.mbgarden.org/events/vinyasa-yoga-franci

ENTRESEMANA

Semana Nacional de Arte Joven, virtual y gratis

National YoungArts Week es el programa exclusivo que ofrece a los ganadores de los premios YoungArts a nivel de finalista, la orientación para prepararse para la siguiente etapa de su desarrollo artístico.

Detalles: Lunes 25 de enero | 8 p.m. ET. Voz/ Martes 26 de enero | 8 p.m. Jazz y teatro / Miércoles 27 de enero | 8 p.m. Proyecciones de cine y danza / Jueves 28 de enero | 8 p.m. Música clásica / Viernes 29 de enero | 8 p.m. Inauguración de la exposición de diseño, fotografía y artes visuales / Sábado 30 de enero | 8 p.m. Lecturas de los escritores. National YoungArts Foundation, 2100 Biscayne Boulevard Miami Beach, FL. 33137, RSVP: http://www.mbartsandculture.org/event/national-youngarts-week/2021-01-25/

“El cascanueces”, Ballet clásico cubano de Miami

Es un cuento de hadas y ballet estructurado en dos actos de 1892, y música compuesta por Piotr Ilich Chaikovski.

Detalles: 26, 8 p.m. Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Ave., Miami, FL. 33130; (786) 800-6370, www.cubanclassicalballetofmiami.org

Película “The Peanut Butter Falcon” gratis al aire libre

Esta serie de cine al aire libre popular y de larga duración en el SoundScape Park de Miami Beach está disponible hasta mayo de 2021. Proyecta películas gratis todos los miércoles.

Detalles: 27, 8 p.m. SoundScape Park de Miami Beach, 17 St. y Washington Ave.

La Feria del Libro Miami presenta a Alejandro Palomas, “Una flor” gratis

Una flor del escritor español, en conversación con la escritora chilena María José Ferrada, se presenta por Zoom, como un experimento poético con reminiscencias simbolistas en el que los versos se suceden como reflexiones, certezas e inquietudes.

Detalles: 27, 5 p.m. regístrese: https://www.miamibookfaironline.com/event/26623/

La Feria del Libro con Imago Art in Action presentan: “Martí y las mujeres del 95”

La charla con Teresa Fernández Soneira, aborda la interacción de José Martí con las mujeres cubanas durante las etapas preparativa e inicial de la guerra de 1895.

Detalles: 28, 7 p.m. regístrese: https://www.miamibookfaironline.com/event/marti-y-las-mujeres-del-95/

Cuarteto de Jazz

Pianista Tal Cohen, Ignacio Berroa batería, Doin Kerr, bajo, invitado especial el saxofonista Escoffery.

Detalles: 28, 7 p.m. Le Chat Noir, 2 South Miami Ave. Miami, FL. 33130

Serie familiar virtual: disfruta de manualidades, fitness, música y más

Encontrar entretenimiento virtual y divertido para toda la familia. Little Lighthouse Foundation ofrece la serie Do Good, Feel Good Live. Los segmentos en línea, presentados por el director Jonathan Babicka.

Detalles: Lunes – jueves, 3 p.m. Eche un vistazo, https://www.instagram.com/llfoundation/

Serie SoundScape Cinema

La Serie de Cine en SoundScape Park presenta películas semanales gratuitas seleccionadas por el Departamento de Turismo y Cultura de la Ciudad de Miami Beach. Todos los miércoles.

Detalles: Hasta mayo, 8 p.m. Suscríbase al eblast semanal de MBArtsAndCulture para actualizaciones, (305) 604 - 2489; http://www.mbartsandculture.org/