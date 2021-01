Los cinco mejores conciertos de jazz al aire libre y virtual gratis en Miami

Este viernes 29 de enero, el Museo de Arte Contemporáneo de North Miami (MOCA) relanza su famosa serie “Jazz at MOCA”, considerada el programa de conciertos de jazz gratis al aire libre de mayor duración del sur de la Florida y uno de los programas públicos más conocidos del museo. Esta popular serie, suspendida a principio de la pandemia, se lleva a cabo de forma virtual el último viernes del cada mes, de 7 a 8 p.m., hasta el 25 de junio de 2021. “Jazz at MOCA”, conducida por Carter Jackson-Brown de WDNA, presenta los mejores músicos jóvenes y los más innovadores del sur de la Florida. La serie, que se filma en el Gallery Studio de WDNA, se retransmite en vivo a través de las plataformas WDNA y MOCA. También, en vivo por la radio WDNA. También, The Doral Yard cuenta con su serie de jazz al aire libre. Además, la escuela de música de la Universidad de Miami ofrece conciertos gratis todo el año. Les presentamos los cinco mejores conciertos de jazz gratis al aire libre y virtual gratis en Miami.

The CieL Experience

La actuación de The CieL Experience, que combina los estilos de R&B, swing, hip-hop y música tradicional haitiana, arraigados en las armonías e improvisación de la tradición del jazz estadounidense, es el viernes 29 de enero de 2021. Aunque The CieL Experience está compuesto por el saxofonista y director de orquesta Claudens Louis, el trompetista José Romero, el batería Marcus Grant, el teclista Elijah Gee y el bajo Joshua Ewers, es Louis, un haitiano-estadounidense nacido en Miami, la cabeza visible. Louis explora las infinitas posibilidades de estos géneros presentando composiciones y arreglos frescos accesibles a una amplia gama de oyentes. Louis, que empezó a tocar el saxofón cuando tenía 13 años, obtuvo su título en Música en el Miami-Dade College y continuó estudiando Jazz Performance en FIU con el saxofonista de renombre mundial Gary Campbell. Sus actuaciones están llenas de energía con su estilo distintivo de improvisación y sus composiciones originales, lo que hace que sus actuaciones en vivo sean únicas. Este versátil artista de la música del mundo del jazz lanzó su álbum debut de trabajos originales titulado “Progression” en octubre de 2018 y poco después apareció en su segundo álbum “The New Standard” como miembro del colectivo de fusión de jazz moderno, Drew Tucker y The New Standard. Más: https://thecielexperience.com/, www.instagram.com/p/CJ6PifHhRjE/ y www.instagram.com/p/CJrkrhIBch3/

Nikki Kidd y Afrobeta

La cantante de jazz local, Nikki Kidd, regresa al Main Street Stage en The Doral Yard for Jazz en The Yard el jueves 28 de enero, de 7 a 9:15 p.m. Nikki Kidd, vocalista de jazz internacional, con un estilo musical de jazz clásico y actual y una voz inconfundible, se crió en la diversidad cultural de Miami Beach y canta desde los cuatro años de edad. La cantante abarca una amplia gama de géneros, que van desde el jazz hasta la música electrónica, reggae, pop, rock, soul y R&B. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Miami en Estudio de Música y Voz de Jazz, con profesores y artistas de jazz de renombre mundial como Kevin Mahogany, Kurt Elling y John Secada. Sus directos son espectaculares. El dúo de danza vanguardista que ha estado rompiendo pistas de baile en Miami desde 2006, Afrobeta, tiene su actuación el viernes 29 de enero. Más: www.nikkikidd.com y www.afrobeta.com

Jean Caze Sextet

El viernes 26 de febrero es la actuación de Jean Caze Sextet. Caze, quien se ha convertido en una de las voces más destacadas del jazz actual, ha actuado con artistas legendarios como Herbie Hancock, Aretha Franklin, Michael Bublé, Mariah Carey, Al Jarreau, Roy Hargrove, Arturo Sandoval y George Duke. Este haitiano-estadounidense que creció en Queens, Nueva York, comenzó a tocar la trompeta a los nueve años y recibió numerosos premios y becas mientras asistía a algunas de las principales instituciones musicales del país, incluido el Julliard MAP (Music Advancement Program), donde recibió su primera formación formal y el Queens College CPSM (Center for Programa de Estudios Preparatorios en Música). Gracias a sus habilidades musicales cuenta con numerosos premios y reconocimientos. Y tuvo la oportunidad de actuar con la élite GRAMMY High School Jazz Band durante la ceremonia de los premios GRAMMY 2000. Más: www.jeancaze.com

TWYN

La actuación de TWYN, considerado como el dúo de jazz del futuro de Miami, es el viernes 26 de marzo. Este grupo es la unión entre dos destacados músicos de Miami: Jason Matthew, teclista de Electric Kif, y Aaron Glueckauf, baterista de Lemon City Trio, que siguen colaborando juntos desde hace más de una década. Son conocidos individualmente como catalizadores en la escena musical de Miami, siempre en constante evolución. Este dúo electrónico tiene como objetivo desafiar las limitaciones de la composición instrumental basada en el pop. De Jason Matthews dicen que es el mago del teclado, quien con su banda suele tocar como teloneros de Roosevelt Collier, y cuenta con cuatro nominaciones al Grammy Latino por su producción en el aclamado álbum Palabras Manuales de Danay Suárez. Más: http://linktr.ee/TWYN, y https://www.facebook.com/twynmusic/

UM Frost Hour, The Percussion Collective y Joseph Marino

El Departamento de Jazz de la Universidad de Miami, de renombre nacional, transmite en vivo desde los estudios WDNA 88.9 FM todos los jueves a las 11 a.m., y hasta las 12 p.m. El programa cuenta con estudiantes, profesores, ex alumnos y amigos de Frost School of Music de la Universidad de Miami. Puedes encontrar todas las actuaciones, el programa completo, en la página oficial de YouTube de WDNA Radio, que cuenta con un archivo especial UM Frost Hour con todos los videos. Hay verdaderas joyitas. El sábado 30 de enero, a las 7:30 p.m. es la actuación virtual y gratuita de The Percussion Collective, banda compuesta por una colección de artistas de percusión que transmiten un nivel emocional profundo junto con el propio miembro de la facultad de Frost School of Music, Svet Stoyanov. Puedes ver el concierto en el siguiente link: www.youtu.be/8QRtbgP-8MQ. El sábado 6 de febrero, a las 7:30 p.m., es el concierto virtual gratuito del bajista de jazz Joseph Marino. El domingo 7 de febrero hay dos actuaciones: el percusionista clásico Colin Williams y el bajista de jazz Carlo Torres De Rosa. UM es muy activa en conciertos de jazz virtual gratuitos. Más: www.events.miami.edu/event/the-percussion-collective, www.events.miami.edu/event/maxwell_schwartz_jazz_bass, www.events.miami.edu/event/carlo_torres_de_rosa_jazz_bass y www.events.miami.edu/event/joseph_marino_jazz_bass

