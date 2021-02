Lenier y sus amigos en el Parque Amelia Earhart de Hialeah

El sábado 13 de febrero, el reguetonero cubano Lenier se presentará en el Parque Amelia Earhart de Hialeah, en un concierto al aire libre para celebrar la víspera del Día de los Enamorados en el Festival del Amor.

Junto con Lenier –programado para las 7:45 PM, al cierre del festival- estarán Zerimar, JaneMar, El Micha, JenCarlos Canela, Juventino Mendoza y el presentador y humorista Carlucho. Los asistentes al Festival, patrocinado por Cano Health, deberán cumplir estrictos protocolos de prevención del covid-19 con el uso de mascarillas al entrar y salir del evento, así como al sentarse en las mesas ubicadas a distancia (una vez sentados, podrán quitárselas).

“En Cuba ya yo tenía un grupito de reguetón, pero no duró mucho tiempo, como un año nada más, y cuando llegué aquí empecé a cantar música campesina”, recuerda Lenier, de 32 años, en entrevista con Artburst Miami. “Mis tíos, mi abuelo por parte de padre, todos son poetas de música campesina, guajiros de Güines. Y me hice bastante conocido; me decían Alvarito, porque mi nombre completo es Álvaro Lenier Mesa”.

El camino para consagrarse se lo abriría en Miami el reguetón, y desde el 20 de agosto del año pasado, Lenier es artista del sello Mr. 305 Records, propiedad del astro Pitbull. Junto a él, El Micha y Ne-Yo se le ve interpretando el remix de su número “Me quedé contigo”, que tiene dos nominaciones a los Premios Lo Nuestro.

“El punto guajiro es algo que yo amo, algo que nunca voy a dejar, porque eso nace con uno”, asegura el intérprete, que fue corista de Jacob Forever antes de lanzarse en solitario. “Me ayudó mucho a componer mis canciones y a hacer buena letra en el reguetón”.

Nacido en Güines, al sur de La Habana, su padre lo trajo a Miami cuando tenía 15 años. Acá siguió cultivando la música campesina cubana y se le veía en el programa de televisión “Clave guajira”.

“Al saltar de un género para el otro lo importante es saber, conocer un poco de su música, para llegar a crear en un género como hacías en el otro”, explica Lenier. “Uno es el género campesino, y en el otro no se canta igual; en uno se improvisa y en el otro no: en el otro se escribe”.

Cuenta que llega al estudio, se pone a improvisar en el reguetón como hace en el punto guajiro, y así es como escribe sus canciones: improvisándolas.

“Yo no escribo en papel: voy al estudio y las improviso, y así es como lo hago las canciones rápido”, dice. “Muchos amigos míos que van al estudio, mi productor, se quedan fríos y me preguntan: ‘¿Cómo tú haces eso?’ No saben que la música campesina es al momento; si tienes a otro improvisando contigo, tienes que responderle al momento”.

Evoca lo que le dijo en Miami un día el fallecido intérprete de la música campesina cubana Pablo León, nacido en Consolación del Sur, Pinar del Río: “Alvarito, el día que uno de nosotros, como tú –porque el me veía cantando reguetón a cada rato-, pueda escribir canciones y ser cantante, no va a haber nadie en el mundo” que lo supere.

El repentismo es una cosa que nace con la persona, asegura Lenier, que en diciembre pasado se casó con su pareja de años, Yoshi, madre de sus dos hijos: Melody y Adrián. Alguien que se atreva a cantar y grabe en un estudio puede hacer una canción, aunque no quede perfecta, indica. Pero una décima, que es lo que se llama repentismo, eso no lo puede hacer cualquiera: eso es otra cosa, asegura.

“El problema es que la décima tiene una métrica diferente a las canciones”, continúa explicando el reguetonero. “En la canción tú puedes ser asonante, puedes rimar como quiera; en la música campesina no puedes hacer rimas así. Una canción puede tomar el tiempo que tú quieras. En la música campesina tienes que rimar correctamente, en diez versos, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero. Eso nace con la persona”.

Le pregunto qué consejo le daría a alguien que llegara de Cuba después de haber cultivado allá, como él, la música campesina, y quisiera hacerse aquí intérprete de reguetón.

“Bueno, yo no sé explicarle, porque ni sé cómo pasó eso conmigo”, responde Lenier. “Lo único que le diría es que escuche música de reguetón, música urbana, y llegará el momento en que va a poder empezar a hacerlo. Estar con la juventud en la calle y escuchar esa música”.

¿Cuáles son tus ídolos en la música urbana? “Me gustan mucho Don Omar, Ozuna, Pitbull, que es mi mánager, pero es mi ídolo también como artista, como negociante, como persona. Gracias a Dios es mi mánager; tengo un ídolo de mánager”, responde en referencia al superestrella también de origen cubano, y a quien casi nadie conoce por su nombre de Armando Christian Pérez. Fuera de la música urbana, Lenier menciona al salsero Marc Anthony.

Lo de cantar en el Festival del Amor es algo que venía pensando hace tiempo, porque tiene muchos fanáticos en Hialeah, asegura.

“Aunque sean personas que no tengan 200 dólares para pagar en un concierto, hay que tocar donde haya fanáticos que quieran verte, ¿me entiendes?”, dice Lenier. “No solo es el dinero: hay que pensar en la gente que puede ir a verte y que no tienen ese dinero. Es muy importante, lo estoy haciendo por eso. Tengo mi cubano por dentro, soy cubano”.

Al principio en Miami se adiestró como barbero y tuvo licencia para ejercer el oficio, pero “no me dio negocio”, revela. Luego sacó otra licencia, esta para conducir camiones de carga.

“Y me puse a manejar un camión que me duró un mes”, recuerda entre risas. “Para que veas que todo está… uno nace para una sola cosa en la vida. Tenía a mi esposa, mis hijos, había que luchar. Yo siempre grababa mis canciones por la noche y seguía trabajando”.

Regresó a la barbería empeñado en seguir grabando y hace tres años su esposa, que es doctora, le dijo que ella iba a encargarse de la manutención del hogar para que él pudiera dedicarse por completo a su música. Hasta que en agosto del año pasado firmó con Mr. 305 Records, la compañía de Pitbull.

“Yo llevo luchando diez años por lo menos”, subraya el compositor y cantante. “La fama me llegó hace tres años nada más, y en seis meses gracias a Dios estuve en los Premios Juventud abriéndoles las puertas a todos los cubanos. Gracias a ‘Qué Nochecita’, la canción que tenía pegada, fueron todos los cubanos a los Premios Juventud, porque Univisión se enamoró de la canción”.

Reclama el apoyo de sus fans para que entren en el sitio de internet de los Premios Lo Nuestro a votar por las dos nominaciones que tiene “Me quedaré contigo”: https://premiolonuestro.com/vota/.

“Que entren y voten por nosotros y por la música cubana más que todo, a ver si después del Festival del Amor vamos a recoger un premio”, pide Lenier. “A ver si este año ganamos de verdad, porque eso se lo voy a dedicar a Cuba; si recojo mi premio voy a pararme ahí y decir: ‘Esta se la dedico a Cuba de verdad, a toda la música cubana”.

“Lenier y sus Amigos” en el Festival Amor 2021, sábado 13 de febrero, 3 pm-11 pm, Parque Amelia Earhart, 401 E 65th St., Hialeah. Artistas invitados: Zerimar, JaneMar, El Micha, Jencarlos Canela y Juventino Mendoza, con el presentador Carlucho, entre otros. Boletos y más información en www.1234ticket.com y (786) 3370032.

