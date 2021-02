Los cinco mejores eventos al aire libre y menús especiales el fin de semana de los Presidentes 

Este fin de semana largo celebramos el Año Nuevo Chino, el Día de San Valentín y el Día de los Presidentes. Les presentamos los cinco mejores eventos al aire libre para celebrar de forma segura.

En Wynwood, los nuevos murales y el brunch de moda

El artista negro local Mojo acaba de presentar dos murales a gran escala inspirados en el sueño americano para celebrar el mes de la Historia Afroamericana y transmitir el viaje de la libertad y la historia de la liberación. Un grito a favor del espíritu de los grupos minoritarios. Otro trabajo nuevo es el del artista internacional alemán 1010 para crear los murales en la fachada de 545wyn, adaptada al estilo de este barrio artístico. Este artista es muy conocido por sus diseños abstractos que crean ilusiones ópticas en las paredes de todo el mundo, usando capas concéntricas de color que juegan con la percepción de la profundidad y textura.

El restaurante de moda en Wynwood Le Chick Miami ofrece un brunch especial. Le Chick Miami

También, puedes visitar el museo del grafiti. Y tras tu recorrido por el barrio, el restaurante de moda en Wynwood Le Chick Miami ofrece un brunch especial, de 12 a 4 p.m. Su terraza y barra para comer al aire libre es uno de sus grandes atractivos. El domingo día de San Valentín presenta un brunch especial con mimosas, el famoso pollo con wafles de Le Chick, la tostada francesa Babka o su wafle belga de bayas. También hay huevos benedictinos, pata negra y el popular “get in my belly”, un sándwich con hamburguesa de brisket. Además cuentan con hamburguesa de panceta de cerdo ahumada, queso cheddar, huevos revueltos y un alioli de trufa y rúcula. Hay especiales de mimosas y margaritas congeladas. Sus cócteles son famosos en Wynwood. Más: www.museumofgraffiti.com y http://www.lechickrotisserie.com/, 310 NW 24 St., Miami. Teléfono: (786) 216-7086.

Lincoln Road en Miami Beach, cuenta con un jardín especial gracias a que el aclamado jardín botánico tropical Fairchild ha restaurado todo su entorno subtropical nativo. Cortesía/Fairchild

En Lincoln Road, el bello Jardín Botánico Fairchild y comida en azotea con espectaculares vistas

Ahora, la glamurosa calle peatonal de Lincoln Road en Miami Beach, cuenta con un jardín especial gracias a que el aclamado jardín botánico tropical Fairchild ha restaurado todo su entorno subtropical nativo, creando un ecosistema próspero con las plantas más raras del mundo. En esta calle llena de restaurantes, galerías y tiendas puedes encontrar la orquídea fantasma, una flor en peligro de extinción tan escasa y caprichosa que solo existen 2,000 en Florida y florecen cada año menos del 10%. Y que a nadie se le ocurra coger una porque hay cámaras para protegerlas. Hay instalados más de 120 letreros con códigos para que la gente aprenda más sobre esta vegetación. Cuando escaneas el código, puedes hacer recorridos autoguiados, que son accesibles desde los teléfonos inteligentes y obtienes una guía virtual llena de fotos, videos e información destacada de los científicos de Fairchild, en inglés y español.

En esta calle llena de restaurantes, galerías y tiendas puedes encontrar la orquídea fantasma, una flor en peligro de extinción tan escasa y caprichosa que solo existen 2,000 en Florida. Cortesía/Fairchild

Entre las plantas puedes ver un mangle rojo en Alton-Lenox, un zapote en Lenox-Michigan, la poinciana real en Michigan-Jefferson, la orquídea dama de la noche en Jefferson-Meridian, el árbol Kigelia africana en Meridian-Euclid, la palmera datilera en Euclid-Pennsylvania, la palma triangular Pennsylvania-Drexel y el Ficus americana en Drexel-Washington. Y tras este recorrido, el restaurante Juvia, la mejor azotea en Lincoln Road, ofrece un especial para el día de San Valentín con platos como el Amuse Bouche, lubina al vapor, pollo crujiente con papas doradas asadas y salsa huancaína y de postre, un Choux de vainilla. La música del dj es siempre impecable. Más: www.juviamiami.com

Downtown, nuevos eventos en la histórica Flagler Street y cena al aire libre al puro estilo griego

Desde el primer fin de semana de febrero hasta el 31 de marzo, los escaparates a lo largo de la histórica calle Flagler del centro de Miami se han transformado en espacios creativos donde músicos, pintores, fotógrafos y otros artistas muestran sus obras de arte al público, manteniendo la distancia. En el escaparate puedes escanear un código QR para aprender más sobre el artista y su obra. Hay nueve escaparates y tres escenarios callejeros con música todo el día.

Hasta el 31 de marzo, los escaparates a lo largo de la histórica calle Flagler del centro de Miami se han transformado en espacios creativos donde músicos, pintores, fotógrafos y otros artistas muestran sus obras de arte al público. Cortesía/Alt-B-Miami

Los escaparates están situados en Flagler Street a lo largo de SE 1 Calle y 2 Avenida. El escenario A está en el 159 E Flagler St., el escenario B está en el 132 E Flagler St. y el Escenario C enfrente del Teatro Olimpia en el 174 de E Flagler St. La cita es cada viernes y sábado, de 4 a 8 p.m. Y para comer, Meraki Greek Bistro, en Downtown Miami, un menú romántico o el regular de auténtica cocina griega en su seductor patio al aire libre, que te transporta directamente a las encantadoras islas griegas, decorado en blanco y azul y enredaderas mediterráneas.

Meraki Greek Bistro, en Downtown Miami, un menú romántico o el regular de auténtica cocina griega en su seductor patio al aire libre. MONICA ALVAREZ/Meraki Greek Bistro

Tienen vinos naturales, orgánicos y biodinámicos, de pequeñas bodegas griegas. El menú romántico consta de Lover’s Kleftiko ($28), que es una pierna de cordero tierna asada lentamente en el horno dentro de una bolsa de papas, zanahorias, pimientos dulces, tomates, queso feta, aceitunas y una mezcla de especias y hierbas del chef, servida con una ensalada. Y Trufas griegas “Kormos” ($10), bocaditos de trufa de chocolate con biscotti griego con helado de vainilla. Más: www.miamidda.com/alt-b-miami y www.merakibistro.com, 142 SE 1 Ave., Miami y teléfono: (786) 773-1535.

Baia Beach Club, ubicado en The Mondrian South Beach, cuenta con música y menús especiales al aire libre frente magníficas vistas. Cortesía/Baia Beach Club

La Playa, Baia Beach Club con música y menús especiales al aire libre frente magníficas vistas

Ubicado en The Mondrian South Beach al aire libre, presenta un fin de semana lleno de actividades. El brunch dominical con temática festiva “La Festa” es para dos con una botella de rosado en la bahía. El viernes 12, en “El túnel del amor/ Tunnel of Love”, puedes hacerte fotos, de 12 a 6 p.m. y en la zona de Baia Pool hay música con el DJ Yissel. Hay menú de cócteles temáticos “Libations of Love” todo el fin de semana. El sábado 13 de febrero es la fiesta “On The Bay with Bae”, junto a la piscina, de 11:30 a.m. a 6 p.m., con ofertas especiales de botellas de champán y rosas. Y el domingo 14 de febrero, es la “Festa Brunch” en Baia Beach Club, de 11:30 a.m. a 5:30 p.m. con música a cargo de DJ Alex Fever, de 12 a 6 p.m. “Love at First Bite” en Baia Beach Club, de 6 a 10:30 p.m., incluye un menú fijo a $125 por persona con un aperitivo de sopa de langosta, ensalada griega; y a elegir entre flor de calabacín o tartar de carne. El plato principal filete de miñón de 6 onzas con langosta o vieras a la brasa. De postre mini eclairs de vainilla y macaroons franceses y a elegir entre pavlova de fresa y un pie de caramelo salado. Más: Reservas en (305) 514-1949 y www.baiabeachclubmiami.com

Año Nuevo Chino en el Corazón de MiMo con el baile de los dragones y la banda Lemon City Trio. Cortesía/Restaurante vietnamés Phuc Yea

Año Nuevo Chino en el Corazón de MiMo con el baile de los dragones y la banda Lemon City Trio

Y si este año quieres celebrar el Nuevo Año Chino, destaca el reconocido restaurante vietnamés Phuc Yea, del chef César Zapata. El jueves 11 de febrero cuenta con un extraordinario menú de cinco platos a un precio fijo de $55 y cócteles especiales de $13. Hay opción vegetariana. Y, por supuesto, cuenta con el baile de los dragones, música de dj y sorpresas para llevar a casa. Y el lunes 15 de febrero, día del presidente, hay menú especial de comida y bebida, y ostras asadas al fuego, con el jazz en vivo de Lemon City Trio. El Hotel Mandarín también tiene eventos especiales. Más: www.phucyea.com y teléfono: (305) 602-3710.

Twitter: @IsabelOlmos