El tango llega a la Calle Ocho

Miami es especialista en transformar sus barrios. El caso más reciente ha sido Wynwood. Y ahora le toca el turno a la histórica Calle Flagler, en el centro de Miami. Esta calle poco a poco se está convirtiendo en punto de encuentro con espacios creativos al aire libre gracias al proyecto ALT-B, producido por Miami Downtown Development Authority (DDA). Este plan está transformando los escaparates en exhibiciones de arte y algunos puntos en escenarios con música en vivo. Pintores, fotógrafos, músicos y otros artistas muestran sus creaciones a lo largo de esta emblemática calle, entre la primera y segunda avenidas, hasta el 31 de marzo. Hay más de 9 escaparates con artistas locales y tres escenarios callejeros con música y presentaciones en vivo. En cada escaparate puedes aprender más sobre el artista y sus obras de arte al escanear un código QR. El distanciamiento físico está garantizado. Les presentamos los cinco mejores eventos al aire libre gratis en la histórica Calle Flagler en el centro de Miami.

Los tres escenarios callejeros del simbólico Teatro Olimpia

Como debido a la pandemia no se ha reanudado la actividad en el Teatro Olimpia de Miami, ahora este simbólico teatro lleva el espectáculo al aire libre para que todos puedan disfrutar sin costo alguno de los talentosos artistas escénicos de Miami, de forma segura y respetando siempre la distancia física entre las personas. Desde que se inaugurara el Street Stages del Teatro Olimpia, escenarios con música y espectáculos varios cada viernes y sábados hasta finales de marzo, ya han participado desde violonchelistas y vocalistas conocidos hasta la magia de The Dangerfun Show, el músico establecido en Miami John Henry Dale, el divertido trio Miami Jam Band / Context of a Generation, el video musical Deco Drag: Queef Latina + Celia Booze y el espectáculo con el actor Diane Jorge: Mercado de la Fortuna. Cada semana cambian de programación. Lo que no cambia es la ubicación de los escenarios en el 159, 132 y 174 de la Calle Flagler. La cita es de 4 a 8 p.m. Hay música de todos los estilos desde jazz, pop y electrónica hasta ópera. Más: http://www.olympiatheater.org/