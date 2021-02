Anuel AA y otros artistas se hacen test de Covid antes de sus grabaciones 

El mundo del espectáculo intenta retomar la normalidad lentamente. En todos los casos se cumplen los protocolos de seguridad y sobre todo se pide a los artistas y otros involucrados en las producciones que tengan un certificado de negatividad del test de Covid. Por tal razón hace unos días el reguetonero Anuel AA acudió a hacerse una prueba en un establecimiento de Doral, Any Lab Test Now, donde se tomó una foto -que ilustra esta nota- con el propietario del mismo, Jesús Gómez Linares. Por suerte Anuel estaba con buena salud. En esa ocasión Gómez Linares aprovechó la presencia de la prensa para contar que el 1 de marzo será reconocido por su labor comunitaria por el alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez, y que el 7, de 9 a 11 a.m., dará dosis gratuitas de vitamina B12, reforzadora del sistema inmunológico. Más información, en 305-599-3334.