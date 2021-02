Los cinco mejores eventos de arte en la histórica Calle Flagler en el centro de Miami

Miami es especialista en transformar sus barrios. El caso más reciente ha sido Wynwood. Y ahora le toca el turno a la histórica Calle Flagler, en el centro de Miami. Esta calle poco a poco se está convirtiendo en punto de encuentro con espacios creativos al aire libre gracias al proyecto ALT-B, producido por Miami Downtown Development Authority (DDA). Este plan está transformando los escaparates en exhibiciones de arte y algunos puntos en escenarios con música en vivo. Pintores, fotógrafos, músicos y otros artistas muestran sus creaciones a lo largo de esta emblemática calle, entre la primera y segunda avenidas, hasta el 31 de marzo. Hay más de 9 escaparates con artistas locales y tres escenarios callejeros con música y presentaciones en vivo. En cada escaparate puedes aprender más sobre el artista y sus obras de arte al escanear un código QR. El distanciamiento físico está garantizado. Les presentamos los cinco mejores eventos al aire libre gratis en la histórica Calle Flagler en el centro de Miami.

Los tres escenarios callejeros del simbólico Teatro Olimpia

Como debido a la pandemia no se ha reanudado la actividad en el Teatro Olimpia de Miami, ahora este simbólico teatro lleva el espectáculo al aire libre para que todos puedan disfrutar sin costo alguno de los talentosos artistas escénicos de Miami, de forma segura y respetando siempre la distancia física entre las personas. Desde que se inaugurara el Street Stages del Teatro Olimpia, escenarios con música y espectáculos varios cada viernes y sábados hasta finales de marzo, ya han participado desde violonchelistas y vocalistas conocidos hasta la magia de The Dangerfun Show, el músico establecido en Miami John Henry Dale, el divertido trio Miami Jam Band / Context of a Generation, el video musical Deco Drag: Queef Latina + Celia Booze y el espectáculo con el actor Diane Jorge: Mercado de la Fortuna. Cada semana cambian de programación. Lo que no cambia es la ubicación de los escenarios en el 159, 132 y 174 de la Calle Flagler. La cita es de 4 a 8 p.m. Hay música de todos los estilos desde jazz, pop y electrónica hasta ópera. Más: http://www.olympiatheater.org/

Museo History Miami. Exhibición ‘Urban Tranquility / Tranquilidad urbana’ con fotografías de C.W. Griffin, y comisariada por el fotógrafo del Miami Herald, Carl Juste. Cortesía/ALT-B y Miami Downtown Development Authority (DDA)

Museo History Miami: Exhibición Urban Tranquility / Tranquilidad urbana

Son las fotografías de C.W. Griffin, una asociación entre Iris PhotoCollective y History Miami Museum, y comisariada por el fotógrafo del Miami Herald, Carl Juste. Trata de la exploración de un área de una cuadra en el centro de Miami, que rodea el Government Center, una zona que brinda movimiento gráfico y visual junto con una sensación de serenidad en el bullicioso núcleo urbano. Griffin, que comenzó a captar con su cámara la tranquilidad de esta parte de la ciudad hace dos años, muestra ahora una selección curada de imágenes de su ensayo fotográfico en la plaza de History Miami, lugar que también forma parte de sus fotografías. Esta destacada exposición fotográfica es gratuita y la puedes ver todos los días en el 101 de la Calle Flagler. Más: https://www.historymiami.org/exhibition/urbantranquility/

Exhibición “2020 in Flames”, de Cara Despain. Cortesía/ALT-B y Miami Downtown Development Authority (DDA)

Exhibiciones “2020 in flames” y “Loading 2021”

La interesante exhibición “2020 in Flames”, de Cara Despain, es una instalación con tomas de clips con imágenes de noticias de incendios forestales y de protestas de todo el mundo acaecidas en 2020, un año marcado por innumerables formas simultáneas de devastación disturbios y consecuencias existenciales. De todo ello se reflexiona en el escaparate ubicado en el 145 de Flagler. Más: www.caradespain.com

Y en la exhibición “Loading 2021”, un proyecto de Carolina Kleine Samson y IDAMiami.org, participan los artistas María Mavropoulou, Camille Louison, Sacha Toncovich, Yvonne Libenson, Alfonso Lievano, Fabiola Larios y Moisés Sanabria. Loading, un festival de arte en internet, es un espacio de aprendizaje de trabajo digital contemporáneo hacia realidades offline. Dicen que es un ritual de transición de la nube digital al espacio físico donde cada artista participa en la creación de pasajes digitales, utilizando conceptos e imágenes representativas de nuestra cultura inspiradas en internet y el uso de tecnologías. Está ubicada en el 130 de Flagler. Más: www.idamiami.org

La exposición “Ciudad Mágica”, presentada por Trqpiteca, de la artista interdisciplinaria Jacquelyn Carmen Guerrero. Cortesía/ALT-B y Miami Downtown Development Authority (DDA)

Exposiciones “Magic City” y “Storefront”

La exposición “Ciudad Mágica”, presentada por Trqpiteca, de la artista interdisciplinaria Jacquelyn Carmen Guerrero, nacida en Hialeah y residente de Chicago, investiga la herencia caribeña y la identidad queer a través de instalaciones y actuaciones que crean espacios para la transformación. “Magic City” destaca el uso de lentejuelas y abalorios por parte del artista desde 2015 hasta el presente. La exhibición también sirve como escaparate de arte y mercadería de Trqpiteca, Guerrero y el documentalista Colectivo Multipolar. Está ubicada en el 125 de Flagler. Más: https://trqpiteca.club/

Y la exhibición “Storefront” de Jillian Mayer está inspirada en The Street y The Store de Claes Oldenburg. Mayer combina arte y diseño contemporáneo, creando prototipos de obras de arte funcionales a través de actos de ensamblaje, reciclaje y reutilización de materiales industriales que tradicionalmente no se consideran para muebles para el hogar. Su obra es muy interesante. Está ubicada en el 138 de Flagler. Más: www.jillianmayer.net/

Seeing Sound/Eating Color, “Window Titles” y otras

En la exhibición Seeing Sound/Eating Color participan los artists Rafael Vargas Bernard, Felipe Aguilar y Nick Hardeman. Presentada por FilmGate Interactive, la exhibición vive en la intersección de la narración y las nuevas tecnologías. El objetivo del FilmGate Interactive Media Festival es centrarse en el downtown de Miami como un centro de arte y tecnología y exhibir algunas de las experiencias más innovadoras de la ciudad. Está ubicada en el 138 de Flagler. Más: www.filmgate.miami/

También puedes ver la exposición “Window Titles” del artista Exile Books, en el 132; “Displacement: This Place Meant” de Mónica Mesa y Brittany Ballinger, en el 135; Y “Urban Illustration Project” de Emmo Calderón, en el 166. Mas: www.exilebooks.com, www.omiami.org y www.instagram.com/emmotattoo

Twitter: @IsabelOlmos