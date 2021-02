¿A quién le canta Ángela Aguilar ‘Bésame mucho’? 

Leer más

Con más de un millón de seguidores, la cantactriz mexicana Mariana Seoane impacta en la tragicomedia La suerte de Loli, donde encarna a Melissa, una contrabandista chistosa, chismosa y chusma. “Estoy muy agradecida con tantos personajes divinos que he realizado, pero interpretar un personaje cómico es algo que siempre había querido hacer”, confiesa Seoane. “Con Melissa me olvidé de lucir mujeres perfectas que no podían tener ni una lonjita”, agrega la actriz que en este proyecto sale cachetona, caderona y fachosa. “Melissa me ha sacado las carcajadas más extraordinarias. Porque es una mujer normal, que le gusta estar linda pero relajada”, señaló Mariana, quien tiene una amplia carrera musical, y está súper contenta con su más reciente tema ‘La Chismeadera’, que acumula más de 3 millones de reproducciones en YouTube. “Llevo 17 años cantando cumbia. Siempre me ha gustado la música tropical, porque te pone a bailar… y es por eso que ‘La Chismeadera’ está pegada”, dice la cantante de 44 años, conocida como La Niña Buena, que actualmente encarna a una señora malandra, que se las da de muy elegante y finolis, aunque se dedica a vender fayuca-chic de contrabando.

