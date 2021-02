Wisin, del dúo Wisin y Yandel, presenta junto a Myke Towers la canción ‘Mi niña’

Al contrario de lo que muchos supusieron luego de la separación del dúo Wisin y Yandel, que marcó una época en el reguetón, Wisin acrecentó su éxito y se ha convertido en un pilar del género, tanto es así que viene de recibir el reconocimiento a la Excelencia en los Premios Lo Nuestro 2021. No pasa mucho tiempo sin que el rapero, cantante y productor puertorriqueño no lance un tema que haga bailar a medio mundo, como ha ocurrido con “Adrenalina”, donde estuvo acompañado por JLo y Ricky Martin, y con “Vacaciones”. Ahora el carismático artista vuelve a sonar en las radios con la canción “Mi niña”, junto a Myke Towers, y el dúo de productores Los Legendarios. “Lo importante es que tengamos una conversación bonita, hablemos de lo que usted diga”, manifiesta Wisin, con una bonhomía que desarma, al iniciar esta entrevista.

“Hay muchas personas a las que admiro y me han enseñado algo, pero las que más me han impactado son las que, aunque sean muy exitosas, trabajan con las mismas ganas que tuvieron en sus comienzos”, sostiene, cuando se le pregunta por colegas que lo han marcado. “Me gusta la gente que no tiene como norte el dinero sino hacer las cosas bien”, refuerza, y de paso fija su postura personal frente a su profesión: ”Hay que tener actitud y ganas de crecer, de representar a tu gente, mantener los pies sobre la tierra, ser instrumento de ayuda, y es lo que trato de hacer cada día”. No extraña esa cierta profundidad del artista ya que en las canciones de Wisin y Yandel acostumbraba a soltar reflexiones como “La vida no te pregunta si quieres ser fuerte: te obliga a serlo” o “A veces es necesario estar en oscuridad para apreciar la belleza de la luz”.

Wisin vibra últimamente con el estudio de grabación y casa discográfica La Base Music Group, situada en Cayey. Cortesía / Carlos Pérez / Elastic People

Wisin se llama realmente Juan Luis Morera Luna; nació el 19 de diciembre de 1978 en el poblado de Cayey, en una zona montañosa del centro de Puerto Rico. De allí también es Yandel, a quien se unió en 1998. La Doble U, El Tigre o El Sobreviviente son algunos de los sobrenombres de Wisin, de imagen fácilmente reconocible por su calvicie, sus gafas de sol y los brazos tatuados. Está casado y tiene dos hijos, Yelena y Dylan. Con Yandel hizo dueto hasta el 2013, aunque desde el 2018 se reúnen para proyectos puntuales, como un disco que lanzarán en los próximos meses. Wisin y Yandel hicieron clásicos como “Rakatá”, “Pam pam”, y “Me estás tentando”.

“Es un premio más que merecido”, elogió Maluma a Wisin, al entregarle el galardón de los Lo Nuestro, el 18 de febrero pasado. Para los iniciados en el reguetón es sorprendente la camaradería imperante en el género; por ejemplo, es usual que varios cantantes se unan en un tema. En esta línea de trabajar en equipo, Wisin vibra últimamente con su concreción más precisa: el estudio de grabación y casa discográfica La Base Music Group, situada en Cayey. Allí produce junto a cantantes y productores nuevos como Los Legendarios (Rafy y Marc), Hyde El Químico, Linares, Abdiel, y Chris Andrew. “Es un privilegio trabajar con gente talentosa que ofrece cosas frescas y nuevas”, apunta. “Mi niña”, precisamente, forma parte del flamante álbum salido de La Base: “Wisin Presenta – Los Legendarios 001”.

Wisin no se intimida con la actividad febril. “Los artistas urbanos somos portavoces del pueblo y eso genera la bonita presión de mejorar cada día”, opina. “El 2021 va a ser de mucha música”, acota. Casi en la despedida habla del tema del momento, el Covid-19. “Nos ha tocado a todos, muchos han perdido empleos, familiares, pero debemos seguir caminando de la mano, tolerantes, ayudándonos a nosotros mismos”, afirma. ¿Qué frase lanzaría en una canción para describir la crisis actual? “Siempre que viene la tormenta luego llega la calma”, responde.

