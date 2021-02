¿Qué hacer en casa y fuera de ella esta semana?

VIERNES

Miami Hispanic Cultural Arts Center y Creation Art Center presentan

Se inaugura exposición de Sandra Dooley, La que vende ángeles. una selección que de sus obras al óleo y pasteles y de óleo sobre tela.

Detalles: 26 – 28, 7 p.m. Galería Warner, Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5 Ave., Miami FL. 33130.

Concurso de diseño de tarjetas de biblioteca para adolescentes

Llamado a los artistas adolescentes a celebrar el mes de registro de la tarjeta de la biblioteca diseñando la próxima tarjeta. Muestre cómo imagina el futuro con un diseño único, disponible en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Miami-Dade.

Detalles: hasta el 26, 13 a 19 años. www.mdpls.org/cardcontest

Viernes de Luxout en Miami

Club nocturno, tres salas con buena música, bolos y patinaje sobre hielo. Una elegante experiencia VIP, semanalmente con DJ invitados especiales y comida de calidad.

Detalles: 26, 8 p.m. 1825 Collins Ave., Miami Beach, FL. 33139; https://www.lux-out.tv/

Tours de arte público en Miami Design District, gratis

Miami Design District brinda una visita guiada por la arquitectura de renombre mundial del vecindario, así como los proyectos y exposiciones temporales de artistas que el distrito hizo posible. (Máximo de 10 personas por tour)

Detalles: 26, 5 – 6 p.m. Palm Court Plaza 140 NE 39 St., frente al Fly’s Eye Dome.

Quiero bailar con alguien: celebración de los iconos negros de los 80

Un concierto virtual de la música de artistas afroamericanos en la década de 1980. Una plétora de íconos lanzando éxito tras éxito que encabezaron las listas en los EEUU: Michael Jackson, Whitney Houston, Tina Turner, Billy Ocean, Anita Baker, Patti Labelle y más.

Detalles: 26, 8 p.m. https://facebook.com/ftfshows

Exhibición de tres artistas “Nueva visión valiente”

Muestran sus perspectivas positivas sobre su futuro en este nuevo año. Edward James Stinson III, amante de la fantasía y la ciencia ficción; Nikoláos Yulis estadounidense multidisciplinar y Sylvain Denis fotógrafo de Montreal, Canadá.

Detalles: 26 - 28 Arts Garage, 94 NE 2 Ave., Delray Beach, FL. 33444, (561) 450-6357; artsgarage.org.

Para su tercera visita, Honey and the Boys traerán a tres de sus amigos: vocalistas de estreno y de alta energía para unirse. Voces, bailes y música Funky Soul, R&B y Dance Rock. $25 – $30.

Detalles: 26, 8 - 10 p.m. Arts Garage, 94 NE 2 Ave., Delray Beach, FL. 33444.

HistoryMiami Museum recopila, conserva y brinda acceso a materiales

El Centro de Investigación alberga archivos y la biblioteca no circulante de HistoryMiami, documentos de Florida y el Caribe; ofrece una sala para investigadores consultar esos archivos.

Detalles: 26, 10 a.m. - 4:30 p.m. Historia Miami, 101 West Flagler St., Miami, FL. 33130; (305) 375-1492, e.info@historymiami.org.

SÀBADO

En CityPlace Doral música en vivo, virtual y gratis

Disfrute de un concierto en vivo en Entertainment Plaza, todos los sábados durante todo el mes. Un acto único con sus éxitos favoritos del Top 40, latinos y retro.

Detalles: 27, 6 – 9 p.m.: https://www.cityplacedoral.com/events/live-music-on-the-plaza-2/

Creation Art Center en colaboración con la compañía de teatro infantil “Para Bajitos”

Nuevo programa La Hora de los Bajitos con El Viaje de Dino Parte II de Steven Salgado, interpretado por la actriz Yani Martín Báez.

Detalles: 27, 9 am. Facebook, Creation Art Center y Miami Hispanic Cultural Arts Center.

Presenta Ballet Clásico Cubano de Miami “Choreographers Showcase”

La actuación incluirá obras neoclásicas y contemporáneas de coreógrafos nuevos y futuros, así como obras del director artístico de CCBM. Esta actuación se presentará en el escenario exterior del Miami Hispanic Cultural Arts.

Detalles: 27, 7 p.m. 111 SW 5 Ave., Miami FL. 33130; (786) 747-1877.

Flamenco bajo las estrellas con José Luis de la Paz Trío

Compositor virtuoso e intérprete regresa a los escenarios en un concierto de Trío con algunas de sus últimas composiciones, con Magela Herrera, Adolfo Herrera y Irene “La Chiqui”.

Detalles: 27, 7:30 p.m. Miami Dade County Auditorium (serie al aire libre) 2901 W Flagler St., Miami, FL. 33135.

DOMINGO

El grupo Coyote Wild interpreta una mezcla ecléctica de rock y country clásico actual.

Interpreta una mezcla ecléctica de rock y country clásico actual. Con su mezcla y creatividad esta banda tiene un sonido profesional construido con voces fuertes y armónicas. Su lista de canciones es una mezcla diversa de rock clásico y country contemporáneo.

Detalles: 28, 7 - 8:30 p.m. 94 NE 2 Ave., Delray Beach, FL. 33444; https://artsgarage.org/venue/venuex/

“From a Sistah’s Point of View” disipa los mitos que rodean a la a ópera

Mostrando el talento fresco de las estrellas de la raza negra que están en ascenso, junto con el comentario irónico de Angela Brown sobre las tramas de la ópera según la raza negra. $10.

Detalles: 28 3 -7:30 p.m. Reserve: https://tickets.fgo.org/Tickets/EventDetails.aspx?id=2078









ENTRESEMANA

Noche de comedia, también virtual

Comediantes, el primer martes del mes envíe su información para actuar en ComedyNight. El contenido puede contener lenguaje fuerte (y puede ser inadecuado para niños). $5.

Detalles: 2, 8 – 10 p.m. 94 NE 2 Ave., Delray Beach, FL. 33444; info@artsgarage.org

National YoungArts, exposición comisariada por Jasmine Wahi, virtual y gratis

Ganadores de 2021 en artes del diseño, fotografía y artes visuales; un testimonio de la diversidad, profundidad de la expresión de la próxima generación y del panorama cultural estadounidense.

Detalles: Para ver, haga clic o https://www.2021youngartsweek.org/exhibition-of-works

15 Minutos de lectura con Antonio Ortuño

15 minutos de lectura con la Feria del Libro de Miami, un espacio semanal donde distintos autores comparten su obra, leída de viva voz por Facebook Live.

Detalles: 3, 5 p.m. https://www.facebook.com/MiamiBookFair/live/

Película “Little Women (1019)“ al aire libre gratis

Esta serie de cine al aire libre, popular y de larga duración en el SoundScape Park de Miami Beach, proyecta películas todos los miércoles hasta mayo de 2021.

Detalles: 3, 8 p.m. SoundScape Park de Miami Beach, 17 St. y Washington Ave.

Serie familiar virtual: manualidades, fitness, música y más

Little Lighthouse Foundation ofrece la serie Do Good, Feel Good Live. Como ocurre con la mayoría de la programación virtual, los segmentos en línea son presentados de lunes a jueves y cuentan con diferentes invitados cada semana.

Detalles: 4 - 6, 3 p.m. https://www.instagram.com/llfoundation/

Viaje de aventura ecológica, gratis

Rema a través de senderos de manglares y en las hermosas y tranquilas aguas azules del norte de la bahía de Biscayne, para explorar el verdadero sur de Florida. Traje de baño, protector solar, toallas, ropa de protección solar, zapatos impermeables y repelente de insectos.

Detalles: Parque Estatal Oleta River, 3400 NE 163 St., Golden Beach, FL. 33160.

Metropolitan Opera transmite actuaciones en vivo todas las noches, gratis

The Metropolitan Opera transmite en vivo en su sitio web. El enlace de la página de inicio abre el servicio de transmisión y las actuaciones están disponibles en todas las aplicaciones MO on Demand .La serie encore Live in HD permanece disponible durante 20 horas.

Detalles: Todas las noches, 7:30 p.m. https://www.metopera.org/